Volkswagen, ti metto le ali? In video, un singolare Bulli-cottero

Il Frankencopter è un pulmino Volkswagen che sogna il cielo. Ma che non si staccherà mai da terra. Ecco perché

Chi è che non ha mai desiderato partire per le vacanze con una Volkswagen a decollo verticale? (Ok, forse nessuno al mondo).

Tranne forse un fantasioso artista canadese, che ora se ne esce con l'idea più originale del 2025: fondere l’estetica retrò del celebre furgone Volkswagen T1 (per gli amici, Bulli), l’antenato di Volkswagen ID. Buzz, con la struttura di un elicottero Airbus.

Il risultato è un veicolo dal design... spiccatamente creativo. Ma destinato a rimanere a terra per il resto dei suoi giorni.

Frankencopter, il Bulli dei cieli (Facebook / @ Chuck Jurgen Teschke)

Frankencopter e il suo deus ex machina

L’inventore del bizzarro mezzo (non) volante, soprannominato ''Frankencopter'' dopo aver scartato l'ipotesi “Hippie Heli”, è tale Chuck Jurgen Teschke dal Canada.

L'obiettivo di Chuck non era costruire un mezzo di trasporto operativo, ma piuttosto una scultura meccanica da installare in un campo da golf. Nonostante le apparenze aeronautiche, il progetto è infatti concepito come opera d’arte statica.

Teschke non è nuovo a simili esperimenti: sui suoi canali social si possono trovare altre creazioni che combinano parti di trattori, camion e aerei, tutte accomunate da un’estetica ''Frankenstein''.

Tuttavia, questa fusione tra un minibus Volkswagen e un elicottero Airbus è finora la sua realizzazione più ambiziosa e articolata.



Bulli ''a fusoliera larga''

Il Frankencopter conserva molte caratteristiche originali del VW T1, come il parabrezza e i fendinebbia anteriori.

Modifiche significative consistono invece nell’aggiunta di pannelli in vetro sul tetto, in finestre inferiori per una maggiore visibilità, infine nella rimozione dei fari, in favore di superfici più aerodinamiche.

Frankencopter, nulla viene lasciato al caso (Facebook / @ Chuck Jurgen Teschke)

L’ampliamento della carrozzeria dona al mezzo un aspetto widebody, mentre le portiere, sebbene rifatte su misura, ricalcano fedelmente il design originale.

All'interno, il veicolo è completamente vuoto: nessun motore aeronautico, nessuna strumentazione di volo. Ad alzarsi in volo, non ci proverà nemmeno. E in fondo, Frankencopter è già un'attrazione pure a pale ferme.

Frankencopter, l'insetto che non sa volare (Facebook / @ Chuck Jurgen Teschke)

Pubblicato da Redazione, 03/06/2025