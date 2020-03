VOLKSWAGEN PER TECHNO CLASSICA 2020 Sarà sicuramente uno dei pezzi più ammirati alla prossima rassegna Techno-Classica 2020, in scena a Essen tra il 25 e il 29 marzo, Coronavirus permettendo. Parliamo del Volkswagen e-Bulli, una versione del mitico furgoncino recuperata e modificata per ospitare una trazione elettrica di ultima generazione.

DA UN FURGONE DEL '66 Sapiente mix di storico e moderno, l'e-Bulli nasce sulla piattaforma di un Transporter Volkswagen T1, un Samba Bus prodotto nel 1966, esportato a Los Angeles e successivamente riportato in Europa. La conversione al powertrain elettrico porta con sé un telaio “moderno e più sicuro”, dice Volkswagen Veicoli Commerciali, che ha sviluppato il concept in collaborazione con Volkswagen Veicoli Commerciali Oldtimer e il settore Comunicazione.

ANTICIPA L'ID.BUZZ L’e-Bulli è l’anello mancante tra il Transporter elettrico T2, prodotto dal 1972 al 1979, e il futuro Volkswagen ID.Buzz che andrà in produzione nel 2022. Nell'operazione di restomod, il furgoncino VW guadagna nuovi fari circolari a LED, sedili in pelle e un pavimento in legno “che ricorda il ponte di una nave e in abbinamento al tetto pieghevole di grandi dimensioni, regala a questo Samba Bus uno stile tra il vintage e il marittimo”, dice la Casa.

TABLET A BORDO Nuovo è il selettore della marcia collocato tra i sedili e anche la plancia ha subito qualche modifica. Il nuovo tachimetro si ispira all'originale, ma ora presenta spie a LED per indicare quale delle marce del cambio automatico è innestata: P, R, N o D. Al centro spicca il simbolo di un Bulli stilizzato. Immancabile, nell'era moderna, un moderno tablet integrato nella consolle, che serve per gestire le diverse funzioni del veicolo e richiamare tutta una serie di informazioni. Maggiori informazioni sull'e-Bulli e le prime immagini verranno diffuse alla vigilia di Techno Classica. Stay tuned!