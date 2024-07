ID.Buzz GTX, quando un Bulli "da corsa" ha il suo perché. Il video

Con 340 cv e trazione 4Motion, accelera come una supercar. Ma i muscoli li usa per altro. In video, anche ID. Buzz LWB (7 posti)

Il pullmino ''da corsa'', ma forse è ancor più corretta l'espressione pullmino ''da tiro''. Eh già, perché il Volkswagen ''Bulli'' più potente di ogni epoca, sigla VW ID. Buzz GTX (qui per un identikit completo), i suoi 340 CV generati dal suo schema bimotore e la sua trazione integrale elettrica 4Motion preferisce metterle a disposizione di servizi ancor più utili, che non raggiungere la propria meta in tempi record (anche perché i limiti di velocità continuano a valere anche per lui). La specialità di ID. Buzz GTX è semmai la capacità di traino: l'asticella si alza ora fino a 1.800 kg, vale a dire +800 kg rispetto a ID. Buzz con singolo motore da 204 CV. Puoi ancor più serenamente trascinare una roulotte, o un trailer per cavalli, o per la barca. Anche su fondi viscidi, anche su per salite scoscese. Clicca Play sulla foto di cover per la prova video. Scorri invece fino in fondo per la fotogallery, che merita. Non solo ID. Buzz GTX...

ID. Buzz GTX, il Bulli ''da trascino''

ALLUNGA IL PASSO Già, perché contemporaneamente al lancio di ID. Buzz ''al napalm'', Volkwagen Veicoli Commerciali accompagna al debutto sia l'edizione 2024 di ID. Buzz ''comune'' (in vendita nel corso dell'estate), che guadagna più potenza (da 204 CV a 286 CV) e più autonomia (fino a 461 km grazie a nuove batterie da 79 kWh anziché 77 kWh), sia ID. Buzz LWB (clicca qui per un profilo), cioè il Bulli a passo lungo (+25 cm) e a tre file di sedili, a sua volta ordinabile in estate. Configurazione a 7 posti, ma pure a 6 posti (due sedili anziché tre nella fila mediana: più comfort). Grazie alla maggiore distanza tra avantreno e retrotreno, il Bulli da trasporto collettivo (a sua volta, anche in salsa GTX, versione della quale riportiamo la scheda tecnica) viene infine equipaggiato di una batteria ancor più capiente: 86 kWh di capacità e autonomia dichiarata fino a 487 km (con motore singolo).

ID. Buzz GTX LWB: super potente e super capiente

BRAND AMBASSADOR Se ID. Buzz è di per sé un modello che manda in cortocircuito i paradigmi sia del classico van, sia dell'auto elettrica in senso tradizionale, ID. Buzz GTX è una formulazione, all'apparenza, ancora più paradossale. A quale scopo un minibus che accelera da 0 a 100 km/h in 6 secondi e 1? E costa (nell'attesa dei prezzi ufficiali) circa 80.000 euro (consegne dopo l'estate)? La ragion d'essere di ID. Buzz GTX esiste, ma non è la risultante di calcoli razionali. In video, proponiamo una possibile chiave di lettura. Buona visione.

ID. Buzz GTX, il Bulli più pazzo che ci sia

VOLKSWAGEN ID. BUZZ GTX LWB

Lunghezza 4.962 mm Larghezza 1.985 mm Altezza 1.927 mm Passo 3.239 mm Bagagliaio 306 litri (7 posti), 1.340 litri (5 posti), 2.469 litri (2 posti) Capacità di traino 1.800 kg Motore elettrico post. (286 CV) + elettrico ant. (109 CV) Potenza 340 CV Trazione integrale elettrica 4Motion Velocità massima 160 km/h (autolimitata) Acc. 0-100 km/h 6,5 secondi Batterie 86 kWh Autonomia WLTP n.d. Ricarica <30 min. (10-80%, DC 200 kW) Prezzo da 80.000 euro circa

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/07/2024