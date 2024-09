Sportiva e compatta? Si, ma sempre elettrica. Ecco nuova Cupra Raval

Era il maggio 2023 quando Cupra mise in chiaro che il concept UrbanRebel si sarebbe trasformato in un modello di produzione che avrebbe preso il nome di Raval e il cui debutto era previsto per il 2025, realizzato partendo dalla Volkswagen ID.2. Oggi abbiamo le prove dell’arrivo di questa BEV e sappiamo già che entrambe le auto saranno costruite nello stabilimento di Martorell, in Spagna. Naturalmente, le prove sono queste immagini di un primo prototipo della Raval ben mimetizzata e avvistata sulle strade in Germania nel corso di alcuni collaudi dinamici. Vediamo di capire qualcosa in più.

Nuova Cupra Raval: un prototipo immortalato durante i collaudi su stradaCOMPATTA A MODO SUO La Raval si colloca sotto la Born, che con marchio Volkswagen è la ID.3. Con una lunghezza di 4,03 metri e un passo di 2,6 metri, la futura Cupra elettrica è sostenuta dalla piattaforma di accesso MEB, il che significa che è a trazione anteriore. Tanto per capirci, la ID.3 è a trazione posteriore, ma può essere anche a trazione integrale. Pur non essendo chiaro se sarà offerta una configurazione a doppio motore sui modelli MEB entry-level, sappiamo che Cupra intende tirare fuori più di 200 cavalli dall'unità elettrica montata anteriormente. Potenza che conferirebbe all’auto tutta quella dose di sportività che è nel DNA di Cupra. Ricordiamo che la casa spagnola ha indicato fino a 320 kW di picco per il primo concept UrbanRebel, scesi poi a più gestibili 166 kW (226 CV) in un secondo momento. Questo valore si allinea alla potenza massima del concept ID.2all. Sfortunatamente, la casa di Wolfsburg che controlla sia Seat sia Cupra non ha rivelato quanto sia potente il concept ID.GTI, ma siamo certi che arriverà qualcosa di davvero piccante.

VEDI ANCHE

Nuova Cupra Raval: costruita sulla piattaforma MEB, è lunga 4,03 metriDESIGN CHE SA TANTO DI RACING Per quanto riguarda i veicoli elettrici sportivi, il marchio Cupra si è sempre differenziato da Seat e Volkswagen per uno stile esterno più atletico. Ciò non potrebbe essere più evidente nel prototipo mimetizzato che stiamo vedendo, e che presenta un labbro inferiore del paraurti posteriore che ricorda un diffusore, come sulle auto più performanti. Davanti si può notare una griglia bassa di dimensioni considerevoli, prese d'aria per il raffreddamento dei freni anteriori e fari triangolari.

Nuova Cupra Raval: potenza di oltre 200 CV e autonomia fino a circa 440 kmTRE BATTERIE E BUONA AUTONOMIA Per quanto riguarda la capacità della batteria e la velocità di ricarica, si prevede che la Cupra Raval sarà equipaggiata con pacchi da 38, 56 e 125 kW. Ciò significa che nel ciclo combinato WLTP, si può arrivare a circa 440 chilometri di autonomia. Sebbene la forma e la chimica delle celle della batteria più grande siano segrete, sappiamo che quella più piccola comprenderà celle prismatiche LFP.

Nuova Cupra Raval: la sportiva elettrica potrebbe essere lanciata nel 2025PREZZO INTORNO AI 30.000 EURO? La nuova Raval, che nelle foto vediamo con pneumatici estivi montati su cerchi in lega dal design molto aerodinamico, dovrebbe avere un listino più elevato rispetto ai circa 25.000 euro previsti da VW per la berlina elettrica ID.2, mentre la ID.3 ha un prezzo di partenza in Italia di 40.990 euro. Infine, non è escluso che Volkswagen e Cupra abbiano già in agenda dei modelli crossover della ID.2 e della Raval, per ampliare la gamma verso soluzioni oggi molto apprezzate dal pubblico, come le varianti a ruote alte delle berline.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/09/2024