Inseguendo Marc Gené al volante di una Cupra Leon da 333 CV: il video onboard

Coi suoi 4,66 di lunghezza e 620 litri di bagagliaio, la nuova Cupra Leon Sportstourer è una station wagon che strizza l'occhio alla praticità. Dopo gli aggiornamenti per il 2024, tuttavia, non rinuncia a mostrare tutta la sua grinta con un facelift molto aggressivo, dominato dal frontale Shark Nose e da una luce posteriore coast-to-coast più prominente, che trasmette tanto carattere. Non solo: nella gamma troviamo anche la versione VZ da 333 cavalli e 420 Nm di coppia, buona per 250 km/h e per uno 0-100 km/h in 4,8 secondi, ottenuto anche grazie alla trazione integrale e al cambio doppia frizione DSG a 7 rapporti. L'ho provata su una strada chiusa al traffico con Mark Gené a farmi da apripista...

Nuova Cupra Leon 2024 Sportstourer VZ, vista laterale

Spalanco il gas e il sound del motore riempie l'abitacolo con toni inebrianti. Emette un gorgoglìo vigoroso e prepotente questa Cupra, con l'aiuto di un sistema elettronico che esalta le sonorità e le arricchisce in maniera anche un po' artificiale, se vogliamo, ma con un effetto decisamente molto molto valido. La trazione 4x4 con la gestione della trazione Torque Splitter mi aiuta a disegnare traiettorie più precise, con le ruote che spingono in maniera differenziata per limitare al massimo fenomeni di sotto o sovrasterzo. A meno che, tra i vari settaggi disponibili, non scelga quello chiamato Drift, che mi permette una guida un po' più libera e ancora più divertente. Nel pacchetto ci mettiamo anche le sospensioni a controllo elettronico, che mi consentono di adattare l'assetto alla qualità dell'asfalto, e il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti: molto rapido in salita di rapporto, ma un pochino meno lesto in in scalata, va detto.

Al volante della Nuova Cupra Leon 2024 Sportstourer VZ Extreme

IL PELO NELL'UOVO Quando do gas in uscita di curva sento il Torque Splitter che mi aiuta a chiudere la traiettoria, permettendomi di aprire l'acceleratore con grande anticipo: la macchina va dove io punto col volante. Solo l'elettronica apprensiva rappresenta un limite nella guida d'attacco, con qualche intervento indebito che, nel mio caso, in prossimità di una curva con staccata violenta, ha stretto d'improvviso la cintura di sicurezza in modo addirittura fastidioso. Lo sterzo è molto pronto e la macchina punta subito la corda. Mi piacerebbe un appoggio un pochettino più immediato del posteriore, dove evidentemente la rigidezza delle sospensioni alle spinte laterali non è elevatissima e induce un minimo di ritardo a inizio curva: per una guida precisa a livello ''racing'' vorrei che il sostegno fosse istantaneo. Attenzione, però: faccio questa osservazione perché in effetti la sportività di questa di questa Cupra Leon è veramente prepotente. Dà sensazioni molto intense, è molto guizzante e di solito non ti aspetti tutto questo da una pragmatica station wagon.

Nuova Cupra Leon 2024 Sportstourer VZ, cerchi e freni della versione Extreme

I prezzi per la Nuova Leon Sportstourer VZ 2.0 TSI 4Drive DSG 333 CV partono da 52.050 euro, ma per una dotazione completa che esalti al massimo il suo carattere prestazionale è da scegliere la versione VZ Extreme, che aggiunge di serie un pacchetto di dotazioni opzionali per la VZ standard. In particolare, sulla Extreme oggetto della mia prova sono montati cerchi in lega forgiati da 19” Machined Hailstorm Copper e pinze Akebono. Il prezzo, per questa versione, attacca a 59.700 euro: valore impegnativo a cui si sommano gli oneri del superbollo. Ma dopotutto, cosa sarà mai il superbollo per chi può permettersi un'auto da quasi 60k?

Motore 2,0 litri, 4 cilindri, turbo benzina Potenza 333 CV da 5.600 a 6.500 giri Coppia 420 Nm da 2.100 a 5.500 giri Velocità 250 km/h 0-100 km/h 4,8 secondi Cambio Doppia frizione DSG a 7 marce Trazione Integrale Dimensioni 4,35 x 1,82 x 1,47 m Peso 1.651 kg Bagagliaio Da 620 litri Prezzo 59.700 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/08/2024