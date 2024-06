Cupra Leon 2024 Sportstourer e berlina: novità, versioni, prezzi

Insieme con la nuova Cupra Formentor (qui la prova), anche la Seat Leon 2024 si rinnova nel design e nei contenuti. Vediamo insieme tutte le novità, le versioni, i prezzi e le dotazioni extra su cui vale la pena puntare. La guida all'acquisto.

Nuova Cupra Leon 2024 Sportstourer, 3/4 anteriore

Impossibile confonderla con la Leon dell'anno scorso: Nuova Leon cambia faccia grazie a nuovi fascioni e nuove luci il cui tema dominante è la forma triangolare. Il muso ora si fa più ficcante e affusolato, guadagnandosi il nome di Shark Nose, con lo stemma Cupra applicato sopra il cofano a dargli maggiore risalto; al posteriore le luci coast to coast si fanno anche più prominenti, illuminando anche qui il tribale che distingue la casa spagnola.

A BORDO È un restyling in chiave sportiva, quello che interessa sia la berlina sia la station wagon, e se anche i lamierati sono i medesimi, l'impressione è che muscolarità e dinamismo ne abbiano giovato. Anche all'interno, dove nuove finiture - che non dimenticano tocchi color bronzo - valorizzano le parti in plastica dura con una texture tridimensionale, mentre la parte alta di plancia e pannelli porta rimangono in gran parte morbidi al tatto. Scendendo con le dita trovo plastiche più dure, che trasmettono comunque un'impressione di qualità e concretezza.

Nuova Cupra Leon 2024, i sedili anteriori

NUOVO INFOTAINMENT Come Formentor, anche Cupra Leon si aggiorna nelle tecnologie di bordo, con un nuovo display a centro plancia da 12,9 pollici dei serie, molto colorato e nitido, con menu intuitivi ed Apple Carplay e Android Auto wireless. I comandi per clima e audio sono touch, retroilluminati: finalmente facili da individuare di notte, anche se per il volume si fa prima con la rotella sulla razza sinistra del volante. La piastra per la ricarica wireless è ventilata e previene il surriscaldamento dello smartphone. Tra le dotazioni a richiesta spiccano gli sportivissimi sedili CUPBucket, gli stessi utilizzati sulla Formentor VZ5, e un impianto audio premium firmato Sennheiser con 12 altoparlanti e 390 W di potenza.

LE DIMENSIONI CHE CONTANO Qanto alle misure, Leon berlina è lunga 4,4 metri e offre un bagagliaio di 380 litri, che si riducono a 270 litri nelle versioni plug-in hybrid per fare posto alla batteria. Leon Sportstourer, lunga 4,66 m, ha 620 litri di capacità, che scendono a 470 litri sulla e-Hybrid plug-in. Come si vede la differenza è notevole: chi cerca un'auto da famiglia o in grado di effetturare trasporti di una certa entità farà bene a puntare senza indugio sulla Sportstourer, che comunque è disponibile in una versione super-prestazionale, nel caso abbiate il piede pesante. Ma anche la Berlina ha una motorizzazione per conquistare gli smanettoni.

Nuova Cupra Leon 2024, il bagagliaio della Sportstourer plug-in hybrid

EFFETTI SPECIALI Le versioni dotate di cambio automatico DSG a doppia frizione (a 6 marce sulle motorizzazioni plug-in hybrid e a 7 rapporti sulle altre) portano in dote anche i drive mode di serie. Quello chiamato Cupra, che rappresenta il più dinamico di tutti, sfrutta l'impianto audio di bordo per diffondere in abitacolo un sound più pieno e sportivo, che richiama i V8 americani. Si tratta di un sound finto, ma l'illusione è quasi perfetta: l'unica differenza con quello reale è che lo senti provenire da davanti anziché da dietro.

Ampia l'offerta in fatto di motori, con piccole differenze per quanto riguarda il top di gamma tra la Leon station wagon, chiamata Sportstourer, e la berlina a 5 porte. Ma partiamo dal basso, dove per entrambe il motore d'ingresso è il quattro cilindri 1.5 TSI a benzina da 150 CV, accoppiato a trazione anteriore e cambio manuale. Una proposta interessante per chi cerca il primo prezzo e non esagera col chilometraggio.

Nuova Cupra Leon 2024, il comando del cambio DSG

L'IBRIDO IN PUNTA DI PIEDI Per l'uso cittadino può essere vantaggiosa la versione dotata di cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti, che porta in dote anche la tecnologia mild-hybrid 48 V con un motore elettrico integrato nel cambio: la potenza non cambia, ma sul libretto compare la magica scritta ''ibrida'', che per alcune città è titolo di ingresso in determinate ZTL (informatevi presso il vostro Comune per conoscere i dettagli).

IMMANCABILE DIESEL Ideale per chi fa molta strada è la versione 2.0 TDI a gasolio, con 150 CV, trazione anteriore e cambio DSG a 7 rapporti: i suoi 360 Nm rispetto ai 250 Nm delle versioni a benzina garantiscono sorpassi più sciolti e, in generale, un piacere di guida più elevato. Oltre, naturalmente, a consumi più contenuti nei viaggi autostradali.

Nuova Nuova Cupra Leon 2024 5 porte (5D)

PER I COMMUTER Per i pendolari, la scelta giusta potrebbe essere puntare su una delle due varianti plug-in hybrid. Seat Leon e-Hybrid, disponibile con entrambe le carrozzerie, è proposta con 204 o 272 CV: nessuna delle due paga il superbollo, visto che i cavalli oltre-soglia sono elettrici e perciò ignorati dal fisco. Sul piatto mettono una gran bella ripresa, grazie a una coppia di 400 Nm, e soprattutto fino a 119 km di autonomia nella guida elettrica: quanto basta per percorrere più volte il casa-ufficio senza sprecare neppure una goccia di benzina. Ora la ricarica accetta 11 kW di potenza in corrente alternata (per una ricarica completa in 2h30') e 50 kW in corrente alternata: per tornare all'80% in 26 minuti dalle colonnine compatibili.

TOP DI GAMMA Per Leon 5 porte la versione più sportiva adotta un quattro cilindri, 2,0 litri, turbo benzina da 300 CV con trazione anteriore e differenziale autobloccante. Raggiunge i 250 km/h e completa lo 0-100 km/h in 5,7 secondi, offrendo una spinta emozionante e una guida molto efficace. Sulla carta, però, il primato è della Leon Sportstourer VZ, il cui motore raggiunge i 333 CV e li scarica a terra tramite una trazione integrale con controllo elettronico della distribuzione della coppia Torque Split. Questo sistema aiuta l'auto a curvare, facendo spingere le ruote in modo asimmetrico, e ha pure un ''drift mode'' che aiuta la guida in derapage. Il tutto, però, abbinato alla carrozzeria allungata aumenta il peso di 155 kg: 1.496 kg il dato della Leon 5 porte da 300 CV; 1.651 kg quello della Sportstourer VZ, che nel misto penalizza la station. Ma è quest'ultima a vincere nello sprint, con uno 0-100 km/h in soli 4,8''.

Nuova Cupra Leon 2024 Sportstourer VZ, il posteriore

I prezzi per la Cupra Leon 2024 attaccano ai 33.450 euro della berlina 1.5 TSI con cambio manuale, che aumentano a 36.000 euro nel caso della versione mild-hybrid. Per Sportstourer manuale ci vogliono 34.600 euro, che diventano 37.100 euro se la volete con il cambio automatico e l'ibrido leggero. Il Diesel, ancora apprezzatissimo, costa 38.150 euro sulla Leon berlina e 38.900 euro sulla station wagon. I prezzi per le versioni plug-in hybrid e per le supercavallate top di gamma non sono ancora stati annunciati.

DOTAZIONI DI SERIE Fin dall'allestimento base, sono standard la strumentazione digitale da 10,25'' e l'infotainment con display da 12,9 pollici a centro plancia. Rispondono presente Apple CarPlay e Android Auto, il sistema di ricarica wireless per lo smartphone, il clima tri-zona e il sistema keyless per il solo avviamento del motore senza chiave (mentre per l'ingresso a bordo serve il keyless completo che si paga a parte). I sistemi ADAS di serie non arrivano alla guida autonoma di secondo livello, ma non mancano l'Adaptive Cruise Control, mantenimento di corsia, riconoscimento dei segnali stradali e frenata di emergenza. Oltre ai sensori di parcheggio.

Nuova Cupra Leon 2024 coi freni Brembo opzionali

GLI EXTRA Sei pacchetti permettono di recuperare buona parte di ciò che manca: Edge (690 euro per la berlina, 950 euro per la Sportstourer), comprende sistema keyless completo, luci ambient avvolgenti, retrocamera, portellone elettrico con sistema “handsfree” e antifurto. Il paccchetto Intelligent Drive Lite (875 euro) aggiunge il navigatore e la guida autonoma di secondo livello, con un bel po' di sensori in più a tener d'occhio le retrovie. Pure Performance aggiunge (a 950 euro): fari anteriori LED Matrix, mentre Driving Performance (da 1.320 a 1.860 secondo i cerchi che scegliete) comprende ruote da 19'' e assetto a controllo elettronico Dynamic Chassis Control (DCC), con sospensioni posteriori multi-link e sterzo progressivo. Skyline con il tetto panoramico apribile aggiunge 950 euro alla berlina e 1.100 euro alla station e se volete un audio coi fiocchi c'è Immersive by Sennhizer (590 euro), con 12 altoparlanti e 390 W di potenza. Naturalmente non manca un menu di accessori singoli per una personalizzazione più fine della vostra auto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/06/2024