Cupra Terramar, la presentazione in live streaming

Il nuovo SUV sportivo Cupra Terramar si svela in video, nella world premiére dal lungomare di Barcellona, sullo sfondo della 37ª Coppa America Louis Vuitton di cui Terramar è l'auto ufficiale: se vuoi essere tra i primi a vederla, non perderti il live streaming dell'evento nel riquadro qui sotto: la diretta inizia alle 12:15 del 3 settembre 2024.

COSA CI ASPETTA La nuova Cupra, non a caso, porta il nome di un vecchio autodromo spagnolo costruito a Sitges, noto per la sua impressionante curva sopraelevata. Da Cupra Terramar ci aspettiamo una lunghezza attorno ai 4,5 metri e motorizzazioni centrate sulla tecnologia eHybrid. Certamente la vedremo in versione plug-in, con oltre 100 km di autonomia, e non dovrebbe mancare una versione full-electric. Tutti i dettagli verranno svelati a breve, ma se sei curioso, leggi la nostra anteprima.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/09/2024