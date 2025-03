Volkswagen Tayron, acquisto o noleggio? Scoprilo nel porte aperte

A Volkswagen Tayron, l'etichetta di Tiguan a 7 posti calza stretta. Tayron è un modello con la propria personalità e la sua natura di SUV a tre file di sedili è più che sufficiente per considerarla un'auto a sé.

Tayron è già in vendita, ma la prima occasione per vederlo, toccarlo e guidarlo di persona è il porte aperte che Volkswagen pratica nel corso del weekend tra sabato 22 e domenica 23 marzo 2025.

C'è in ballo la classica offerta speciale? Sì che c'è. E riguarda il noleggio. Prima, alcune informazioni utili.

Volkswagen Tayron è in concessionaria

VOLKSWAGEN TAYRON: LA GAMMA MOTORI

In Italia, VW Tayron è disponibile in una varietà di cinque motorizzazioni:

1.5 eTSI 150 CV con tecnologia benzina mild hybrid 48V

con tecnologia benzina mild hybrid 48V 2.0 TDI 150/190 CV turbodiesel anche a trazione integrale 4Motion

turbodiesel anche a trazione integrale 4Motion 1.5 eHybrid 204/272 CV con tecnologia ibrida plug-in



Tutte le alimentazioni sono accoppiate di serie a cambio automatico a doppia frizione DSG.

Volkswagen Tayron, ibrida o Diesel

Super Plug-in Hybrid

A tema elettrificazione: i vantaggi dell'associazione a un motore elettrico si esprimono al massimo nei due innovativi ibridi plug-in eHybrid, che grazie alla batteria da 19,7 kWh (netti), ricaricabile anche in corrente continua fino a 50 kW, possono raggiungere un'autonomia elettrica WLTP rispettivamente di 121 km.

Riguarda il video del nostro primo contatto ''live''.

GLI ALLESTIMENTI DI VW TAYRON

Tayron si declina in cinque allestimenti: le più basiche Life e Edition Plus, la più sofisticata Elegance, gli sportivi R-Line e R-Line Plus.

In particolare, le varianti Edition Plus e R-Line Plus si distinguono per la notevole convenienza. Sotto, il perché.

Tayron Edition Plus

Alla già ampia dotazione standard dell’allestimento Life, infatti, per soli 200 euro in più la Tayron Edition Plus aggiunge:

vernice metallizzata

Keyless Entry & Go con Safelock

bagagliaio con apertura e chiusura elettrica

luci all weather, di svolta e per autostrada

fari IQ.Light LED Performance

mancorrenti cromati

vetri posteriori oscurati

impianto antifurto

tecnologia Car2X

Park Assist Pro con Remote Parking e funzione Memory



La ricca dotazione aggiuntiva di Tayron Edition Plus si traduce in un risparmio di circa 4.000 euro rispetto al valore dei singoli accessori.

Volkswagen Tayron, gli interni

Tayron R-Line Plus

Nel caso di Volkswagen Tayron R-Line Plus, invece, gli equipaggiamenti in aggiunta rispetto alla dotazione di serie dell’allestimento R-Line sono i seguenti:

vernice metallizzata

vetri posteriori oscurati

tetto panoramico

Keyless Entry & Go con Safelock

bagagliaio con apertura e chiusura elettrica

impianto antifurto

tecnologia Car2X

Park Assist Pro con Remote Parking e funzione Memory



In questo caso, il maggior costo di listino di 1.100 euro si traduce in un risparmio di circa 3.200 euro rispetto al prezzo dei singoli accessori.

Ah, i 7 posti sono un optional da 985 euro. E non sono disponibili per Tayron eHybrid.

Volkswagen Tayron: 5 o 7 posti

LISTINO PREZZI VOLKSWAGEN TAYRON

Tayron a partire da 45.900 euro. Sotto, tutte le possibili combinazioni.

Motorizzazione kW/CV Prezzo Mild Hybrid 1.5 eTSI ACT Life DSG 110/150 45.900 euro 1.5 eTSI ACT Edition Plus DSG 110/150 46.100 euro 1.5 eTSI ACT Elegance DSG 110/150 50.900 euro 1.5 eTSI ACT R-Line DSG 110/150 49.900 euro 1.5 eTSI ACT R-Line Plus DSG 110/150 51.000 euro Diesel 2.0 TDI SCR Life DSG 110/150 48.050 euro 2.0 TDI SCR Edition Plus DSG 110/150 48.250 euro 2.0 TDI SCR Elegance DSG 110/150 53.050 euro 2.0 TDI SCR R-Line DSG 110/150 52.050 euro 2.0 TDI SCR R-Line Plus DSG 110/150 53.150 euro 2.0 TDI SCR Life DSG 4MOTION 142/193 53.350 euro 2.0 TDI SCR Edition Plus DSG 4MOTION 142/193 53.550 euro 2.0 TDI SCR Elegance DSG 4MOTION 142/193 58.350 euro 2.0 TDI SCR R-Line DSG 4MOTION 142/193 57.350 euro 2.0 TDI SCR R-Line Plus DSG 4MOTION 142/193 58.450 euro Ibrido Plug-in 1.5 TSI eHybrid Life DSG 150/204 53.200 euro 1.5 TSI eHybrid Edition Plus DSG 150/204 53.400 euro 1.5 TSI eHybrid Elegance DSG 150/204 58.200 euro 1.5 TSI eHybrid R-Line DSG 150/204 57.200 euro 1.5 TSI eHybrid R-Line Plus DSG 150/204 58.300 euro 1.5 TSI eHybrid R-Line DSG 200/272 59.750 euro 1.5 TSI eHybrid R-Line Plus DSG 200/272 60.850 euro

Volkswagen Tayron a partire da 45.900 euro

La promozione sul noleggio

Per il nuovo SUV a 7 posti, la Casa consiglia il noleggio a lungo termine, piuttosto che l'acquisto con finanziamento.

Con formula Noleggio Volkswagen, è possibile guidare Volkswagen Tayron eHybrid 204 CV Edition Plus a condizioni interessanti:

anticipo 9.551 euro

24 canoni mensili da 249 euro



Le cifre si intendono IVA inclusa e prevedono i seguenti servizi:

copertura assicurativa RCA

incendio e furto, danni (kasko), atti vandalici, cristalli ed eventi atmosferici

manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete ufficiale

soccorso stradale e traino 24/7 in Italia ed Europa.



Per approfondire i termini della promozione, la soluzione migliore è quella di visitare le concessionarie nel weekend.

Non prima di essersi studiati condizioni e note legali dell'offerta sul sito ufficiale di Volkswagen Italia.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 21/03/2025