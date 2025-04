Tayron, l'anello mancante. Tiguan 7 posti o mini Touareg? Prova

Dal sedile di Volkswagen Tayron, mentre guardi avanti vedi i fari posteriori di Volkswagen Touareg. Se volgi lo sguardo allo specchio retrovisore, vedi il muso di Volkswagen Tiguan.

Per usare invece una metafora... calzaturiera: metti che una Touareg ti vesta un po' larga, ma una Tiguan stringa troppo. Oggi c'è Tay-ron, il SUV (anche) 7 posti che non è una via di mezzo tra una Porsche Tay-can e una Bugatti Vey-ron: è proprio l'intersezione tra Tiguan e Touareg.

Si sentiva l'esigenza di questo anello di congiunzione? Provo a costruire una risposta intelligente.



Volkswagen Tayron, è il momento del test drive

Sempre a proposito del nome: Volkswagen Tayron, auto che nel momento in cui leggete è già in concessionaria, in buona sostanza nasce come erede di Tiguan Allspace, ovvero Tiguan 7 posti e passo lungo.

Tuttavia, pur condividendo ancora buona parte del codice genetico con Tiguan di ultima generazione e adottando sempre una configurazione a 5 o 7 posti, in realtà Tayron esprime una sua personalità specifica.

Quindi non chiamiamola Tiguan a 7 posti: non sta bene.

Volkswagen Tayron, non una semplice Tiguan 7 posti

Mi sono ricordato, nel salire a Verona per il test drive (a breve, il video), che qualche mese fa Alessandro già aveva descritto Tayron sin nei minimi particolari, sia da fuori, sia da dentro. Quindi mi sembra superfluo ripetere a pappagallo le stesse identiche cose.

Come differenziare il contenuto? Beh, ad esempio Ale non si è soffermato molto sulle dimensioni... relative.

Tayron, si diceva, condivide gran parte della base meccanica MQB Evo con VW Tiguan. Tuttavia, sia come dimensioni esterne, sia anche come immagine, in realtà è più vicina a una Touareg.

Volkswagen Tayron, tutte le cifre chiave

Dimensioni esterne

Tayron è lunga 4 metri e 78, vale a dire +23 cm rispetto a Tiguan e soltanto -11 cm rispetto a Tuareg. Le misure del vostro box le conoscete: se per Tayron sono sufficienti, è un buon motivo per proseguire con la lettura.

VW Tiguan VW Tayron VW Touareg Lunghezza 454 cm 477 cm 488 cm Larghezza 184 cm 185 cm 198 cm Altezza 166 cm 167 cm 172 cm



A prima vista, rispetto a Touareg, VW Tayron potrebbe sembrare addirittura più lunga. Sarà per quelle proporzioni più slanciate. Invece è un po' più breve: buono a sapersi in caso di parcheggi, di manovre in strade strette e così via.

Volkswagen Tayron è lunga 4 metri e 77

Ciononostante, lo spazio di bordo è altrettanto abbondante e soprattutto è ancora più modulabile. Proprio perché Touareg, della terza fila, non dispone nemmeno a richiesta.

Le misure interne

E a proposito di abitabilità: snoccioliamo alcune cifre chiave.

Rispetto a Tiguan, il passo cresce di +12 cm e questo, per i passeggeri di seconda fila, è garanzia di ambiente prima classe anche sulle lunghe distanze.

Su Volkswagen Tayron, la seconda fila scorre di 18 cm

Seconda fila che peraltro è trifrazionata e che può scorrere avanti e indietro di 18 cm, regalando così preziosi centrimetri cubici alle ginocchia dei passeggeri di terza fila, la cui comodità è direttamente proporzionale alla loro statura: gli spilungoni soffriranno, dopotutto un'auto a 7 posti comodissima per tutti e sette (intendo un'auto, non un van) non l'ho ancora trovata.

Tayron (anche) a 3 file di sedili

Capacità di carico

Dalle persone agli oggetti personali: la capacità del bagagliaio oscilla, e anche di molto, a seconda della configurazione a 5 a 7 posti, ma anche della motorizzazione. Schematizziamo, che facciamo prima.

5 posti 5 posti (eHybrid) 7 posti Fino alla 3° fila - - 345 litri Fino alla 2° fila 885 litri 705 litri 850 litri Fino alla 1° fila 2.090 litri 1.915 litri 1.905 litri

Alla luce di misure tanto lusinghiere, beh, se serve un mezzo per traslochi occasionali, Tayron è candidata testa di serie.

Volkswagen Tayron, tutte le misure del bagagliaio

Prima di salire in auto, ero proprio convinto che di fronte a me avrei visto un ''panorama'' Tiguan al 100%. Invece l'arredamento è Tiguan solo al... 90%.

Volkswagen Tayron, gli interni

La plancia è rivestita di inserti differenti, così come anche i pannelli degli interni porta. Sempre per rafforzare l'idea che è scorretto considerare Tayron una semplice variante di carrozzeria di Tiguan.

Spiaccicati a Tiguan sono semmai il volante, il Digital Cockpit Pro da 10 pollici di serie, il maxi display centrale a sbalzo da 12,9 o 15 pollici a seconda dell'allestimento.

Display che è un vero è proprio cervellone artificiale (assistente ChatGPT: presente) dal quale governare tutte quante le funzioni di bordo. Tutte quante le funzioni tranne alcune.

Volkswagen Tayron, il quadro strumenti digitale è di serie

Un rotore per amico

Come per Tiguan, a grande richiesta di una fetta di clienti fa la sua comparsa sul tunnel centrale un comando fisico multiruolo, una ghiera rotante (ma dalla superficie touch) attraverso la quale gestire almeno tre funzioni di utilizzo frequente:

il volume dei contenuti multimediali

le modalità di guida (ce ne sono 6)

le atmosfere (illuminazione interna, etc)



Volkswagen Tayron, la manopola sul tunnel

Trovo che il ritorno di alcune funzioni a comando meccanico non siano un passo indietro: in termini di sicurezza e senso pratico, sono - al contrario - un passo avanti.

Insonorizzazione

Mentre passeggio con Tayron tra i vigneti della Valpolicella, registro come il rumore di sottofondo sia assai mitigato. Merito di un set di vetri stratificati che migliorano sensibilmente l'isolamento acustico, quindi la qualità della vita di bordo.

Volkswagen Tayron: vetri acustici di serie

La fonoassorbenza è di alto livello anche quando si tirano le marce, e introduco così il capitolo motori.

Le motorizzazioni sono una fotocopia - ed è una gran buona notizia - di quelle di sorellina Tiguan.

1.5 eTSI DSG (benzina mild hybrid 48V) 150 CV

(benzina mild hybrid 48V) 150 CV 1.5 TSI eHybrid DSG (benzina plug-in hybrid) 204/272 CV

(benzina plug-in hybrid) 204/272 CV 2.0 TDI DSG (Diesel a 2 o 4 ruote motrici)150/193 CV

Quale scegliere? Perché ognuna ha il suo perché.

Tayron mild hybrid

Mi capita di guidare un esemplare di Tayron 1.5 eTSI, sigla alfanumerica ormai familiare, che individua un quattro cilindri 1,5 litri turbo benzina con tecnologia ibrida 48 volt.

150 cavalli di potenza, 250 Nm di coppia e quell'aiutino elettrico che nella guida, se sei distratto, non ti accorgi nemmeno di avere, ma che sottotraccia si esprime sia in termini di una spintarella in fase di ripresa e di accelerazione, sia anche di un contenimento dei consumi di circa il 10-15%.

Volkswagen Tayron ibrida ''soft'', ideale per un impiego misto

Il mild hybrid Volkswagen è un ibrido discreto, ma concreto. Ideale per un uso a 360 gradi: città, autostrada, strade statali.

Tayron plug-in hybrid

Se sei alla ricerca di maggior cavalleria, ma soprattutto di un'esperienza di vita più elettrificata, ricordati che Tayron eHybrid, grazie a una batteria da quasi 20 kWh di energia, ti consente una marcia in modalità full electric fino a 121 km. Non saranno gli oltre 140 km di autonomia di Golf eHybrid, che è più leggera. Ma sono pur sempre una distanza a tre cifre: se sei un pendolare urbano, potresti viaggiare tutta la settimana a motore a benzina spento e ricaricare (anche in corrente continua DC a 50 kW) giusto nel weekend.

Tayron plug-in hybrid: fino a 121 km di autonomia in EV

Tiguan PHEV è una versione da tenere in considerazione. Sempre che si possiedano le giuste credenziali logistiche:

disponibilità di punti di ricarica

ampia quota di percorrenza cittadina

(non ha i 7 posti)



Volkswagen Tayron eHybrid: lo schema ibrido plug-in

Tayron Diesel

Per chi invece fosse rimasto affezionato a un'esperienza di guida, e di rifornimento, più tradizionali, resiste il mitico 2 litri turbodiesel. Potenze di 150 o 193 cavalli, una bella coppia robusta sempre superiore ai 300 Newtonmetro, infine l'opzione - in esclusiva - della trazione integrale 4Motion.

Frequenti scampagnate in montagna? Necessità di traino di roulotte, oppure barche? Non conosco le vostre abitudini, saprete meglio voi se la trazione 4Motion può essere la discriminante per preferire una squisita Tayron a gasolio.

Volkswagen Tayron 4Motion ideale per funzione traino

La Tayron che sto portando a spasso è equipaggiata di sospensioni DCC Pro, ovvero con ammortizzatori a due valvole per un controllo separato delle fasi di compressione ed estensione:

minori movimenti del corpo vettura

migliore stabilità

migliore precisione



Volkswagen Tayron, come funzionano le sospensioni DCC Pro

L'assetto DCC Pro è un accessorio che costa 1.325 euro: ne vale la pena? Salvo non siate ossessionati dalla pulizia di guida, credo che Tayron restituisca un feeling di precisione e sicurezza anche in assenza delle sospensioni dinamiche.

Complessivamente parlando, il feedback è molto più simile a Tiguan che non a Touareg. Questione sia di peso a vuoto (una massa superiore di circa 100 kg, a parità di allestimento o quasi), sia di schema piattaforma (trazione anteriore, 4Motion esclusa), sia infine di motorizzazioni, che su Touareg appartengono a un maggiore ordine di grandezza.

In termini di agilità, Tayron molto simile a Tiguan

Chiudo col capitolo più delicato, ma non doloroso. Di listino, Tayron parte da 45.900 euro. E torna utile una tabellina.

VW Tiguan VW Tayron VW Touareg Mild Hybrid da 41.050 euro da 45.900 euro - Plug-in Hybrid da 50.100 euro da 53.200 euro da 89.300 euro Diesel da 44.700 euro da 48.050 euro da 85.800 euro

Volkswagen Tayron parte da 45.900 euro

Il differenziale con Tiguan ammonta dunque a poche migliaia di euro, mentre la forbice con Touareg è molto, molto, molto più aperta. Tayron e Touareg non sono affatto in competizione di loro.

I 7 posti sono un optional da 985 euro, la trazione 4Motion è associata solo al 2.0 TDI 193 CV: da 53.350 euro.

Si sentiva davvero la necessità di colmare il vuoto che fino all'altro ieri separava Tiguan da Touareg? A conti fatti, sì. Credo che Tayron non reciti affatto il ruolo di terzo incomodo:

dimensioni a metà strada

maggiore versatilità di utilizzo (7p)

personalità stilistica



Eh già: sarà anche un vezzo, sta di fatto che Tayron è a oggi l'unica Volkswagen con il badge VW retroilluminato sia davanti, sia di dietro.

Volkswagen Tayron, il logo VW retroilluminato

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 17/04/2025