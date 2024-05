Volkswagen Golf GTI 2024: aperti gli ordini in Italia, prezzi da...

Volkswagen apre gli ordini in Italia per la nuova Golf GTI 2024. Più potente, più veloce, più connessa (ma anche più costosa)

Signore e signori, preparatevi a dare il benvenuto alla nuova Volkswagen Golf GTI, che sta per sfrecciare sulle strade italiane con tutto il suo splendore. La celebre Casa tedesca ha finalmente aperto gli ordini per la sua icona sportiva, che promette di stupire con un restyling importante (di cui vi abbiamo già parlato), dotazioni tecnologiche all'avanguardia e una potenza che la fa avvicinare alle supercar ma che comporta - ahimè- il pagamento del superbollo. Ma quanto costa la nuova Volkswagen Golf GTI 2024? La risposta alla fine.

Nuova Volkswagen Golf GTI 2024: il motore eroga ora 265 CV

UN PICCOLO RIPASSO Il cuore ruggente della nuova Golf GTI è un motore turbo a 4 cilindri da 2 litri, capace di erogare ben 195 kW (265 CV), con un incremento di 20 CV rispetto al modello precedente, e una coppia di 370 Nm. Questo bolide è abbinato a un cambio DSG a 7 rapporti, gestibile anche manualmente grazie ai pratici paddle sul volante. La nuova GTI scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi, raggiungendo una velocità massima di 250 km/h, limitata elettronicamente. La trazione anteriore è equipaggiata con un differenziale autobloccante meccanico per garantire una tenuta di strada impeccabile. L'estetica della nuova Golf GTI è subito riconoscibile grazie ai nuovi fari a LED e al logo Volkswagen illuminato sul frontale, oltre ai ridisegnati gruppi ottici posteriori a LED. Di serie, l'auto sfoggia cerchi in lega Richmond da 18 pollici, mentre chi desidera un look ancora più audace può optare per i cerchi Queenstown da 19 pollici disponibili tra gli optional.

Nuova Volkswagen Golf GTI 2024: gli interni sono sempre sportivi

CONNESSA ED EQUIPAGGIATA All'interno, la Golf GTI accoglie i passeggeri con sedili sportivi dotati di poggiatesta integrati e l'inconfondibile motivo a quadri GTI. Cuciture decorative rosse impreziosiscono i sedili, il bracciolo centrale, i tappetini e il volante multifunzione. Tra le altre chicche troviamo pedali in acciaio inox spazzolato e il Digital Cockpit Pro aggiornato. Il nuovo sistema infotainment, con un display touch da 12,9 pollici, offre anche l'assistente vocale supportato da ChatGPT. La dotazione di serie non delude: luci ambientali interne con 30 tonalità, climatizzatore a 3 zone Climatronic, fari LED IQ.LIGHT Matrix con listello orizzontale e logo illuminato, Adaptive Cruise Control, Advanced Driver Activity Assist, Front Assist con riconoscimento pedoni e ciclisti, e sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.

Nuova Volkswagen Golf GTI 2024: il prezzo è di 44.950 euro

PARTE DA... E ora, parliamo di prezzi: quanto costa mettere le mani su questo gioiello? La nuova Volkswagen Golf GTI parte da 44.950 euro, con le consegne previste per la fine dell’estate. Insomma, la più classica delle hot hatch è tornata e, sebbene in molti dicano che questa sia l'ultima con motore a combustione, noi vogliamo sperare che anche per la futura Golf 9 ci sarà una versione GTI con bielle e pistoni.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 28/05/2024