Volkswagen California, un Ocean di novità. Il plug-in e tanto altro

Il ''camper van 2.0'' è iper-connesso, è iper-versatile, è iper-iconico. Anche iper-elettrificato? Beh, è elettrificato solo in parte. Per i retro-futuristici c'è già ID. Buzz, che all'occorrenza funziona anche come camper. Per i più tradizionali, ma con la curiosità per le nuove tecnologie, oggi c'è nuovo Volkswagen California. Che si basa sempre su Volkswagen Multivan modello lungo, ma che torna in un formato più spazioso e più sofisticato e che ora, per la prima volta, si declina (anche) in configurazione ibrida plug-in a trazione integrale. Per conservare il titolo di ''principino'' dei campeggi, ce la mette tutta proprio.

Nuovo VW California, torna lo storico mini-camper

HYBRID VAN Iniziamo coi motori: nuova California beneficia in tutto di tre opzioni, il 2.0 TDI quattro cilindri diesel da 150 CV, il 1.5 TSI quattro cilindri turbo benzina da 204 CV infine, per la prima volta in assoluto, un propulsore ibrido plug-in (eHybrid) basato a sua volta sul benzina 1.5 TSI Evo2, che eroga 245 CV di potenza di sistema, che è associato a trazione integrale 4Motion e che può trainare fino a 2.000 kg, ma la cui autonomia completamente non è ancora stata specificata. Per farci un'idea, la precedente California concept offriva circa 40 km di guida ''a emissioni zero''. Sempre meglio che niente.

METRO ALLA MANO Nuovo California è lungo 5.173 mm e largo 1.941 mm, il che lo rende +269 mm più lungo e +37 mm più largo rispetto al suo predecessore, per un maggiore comfort all'interno. Con la tenda ripiegata è alto 1.990 mm, ciò gli consente di adattarsi a qualsiasi parcheggio. Con tenda sollevata, gli occupanti godono invece fino a 2.108 mm di altezza libera.

Quasi 2 metri e 11 di altezza con la tenda sollevata

OPEN SPACE La tenda ''pop-up'' è di serie su tutta la gamma California, offre posti letto per due persone, una grande porta anteriore e finestre laterali (tutte dotate di zanzariere). Inoltre California è ora dotato di porte scorrevoli su entrambi i lati: è così possibile equipaggiarlo di tendalini opzionali su entrambi i lati del veicolo, per creare due spazi abitativi distinti all'aperto.

VEDI ANCHE

Il tendalino raddoppia

DA FURGONE... Questo è ciò che si ottiene col modello base California Beach, con abitacolo a 6 posti. Dall'allestimento Beach Tour (non disponibile in Italia) in avanti, il pacchetto include anche di sedili anteriori girevoli di serie, per trasformare l'abitacolo in un salotto, inoltre di un touchscreen sul montante C che controlla le luci interne, più altre funzioni da campeggio (sedili convertibili in piattaforma per materasso pieghevole, batteria da campeggio aggiuntiva), controllabili anche da un'app per smartphone.

VW California, camper van ''domotico''

...A CAMPER È importante sottolineare che i modelli sopra menzionati sono classificati come veicoli passeggeri, il che significa che possono essere guidati da chiunque abbia una licenza di guida di tipo standard (patente B). California Beach Camper, California Coast (no Italia) e California Ocean sono invece omologati come camper veri e propri. Con tanto di mini cucina con fornello a gas monofuoco e cassetto portaposate scorrevole. L'allestimento Ocean, il più completo, prevede gli accessori Coast (angolo cottura con mobili, lavandino, serbatoio acqua da 28 litri, seconda batteria da camper e frigorifero), più funzioni come il riscaldamento dei sedili, un condizionatore d'aria ausiliario, un'illuminazione di fondo nell'angolo cottura, una tappezzeria più curata e altro ancora.

Sulla versione camper, tutti gli accessori indispensabili

COMING SOON I prezzi della nuova generazione del camper van Volkswagen per definizione non sono stati ancora annunciati: sappiamo invece che le prevendite iniziano a giugno 2024 e che le consegne sono in programma per il secondo semestre 2024. Giusto in tempo per gli ultimi scampoli di estate.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/05/2024