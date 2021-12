Volkswagen Multivan T7: monovolume con l'hobby del fuoristrada?

Delta 4x4 immagina una originalissima versione di VW T7 preparata per l'offroad. Solo una ricostruzione in 3D. Per ora...

Coniugare il senso pratico di bordo con il gusto della guida avventurosa. Pace e comfort dentro, sfida alla natura fuori. Volkswagen Multivan T7 è sul mercato ormai da qualche mese, ma mettere mano a una monovolume è un'abitudine che non appartiene ai maghi delle elaborazioni. Dopo l'esperimento con il Multivan T6 (generazione precedente), Delta 4x4 sembra nuovamente essere la prima a provarci: dagli specialisti tedeschi del tuning offroad, ecco la gallery di un Multivan equipaggiato per la guida in fuoristrada. Solo render. Per ora.

VW Multivan by Delta 4x4. Solo finzione?

METAMORFOSI In tipico stile Delta 4x4, Multivan T7 ottiene innanzitutto un set di cerchi beadlock calzati con pneumatici all terrain, misura 255/55 R18. Grazie all'aggiunta di nuovi ammortizzatori Bilstein e molle Eibach, l'altezza da terra è stata aumentata di 40 mm: la guida su terreni accidentati si fa meno ansiogena. Oltre a gomme e sospensioni rinforzate, il T7 assume un aspetto selvaggio anche grazie alle estensioni dei passaruota in plastica, al bull-bar protettivo in acciaio inossidabile con luci PIAA integrate, inoltre ai lunotti posteriori coperti e al portapacchi in metallo che ospita una coppia di barre a LED e attrezzature aggiuntive.

Coi bull-bar, T7 è tutta un'altra cosa

HYBRID VS TDI Il tuner teutonico non menziona alcun intervento al gruppo propulsore, nonostante un nuovo sistema di scarico lasci immaginare un sound più coinvolgente. A giudicare dall'emblema eHybrid sul portellone, anche il T7 by Delta 4x4 viene perciò immaginato con sistema ibrido plug-in composto dal solito 1.4 TSI turbo benzina e da un motore elettrico di spinta, per una potenza combinata di 218 CV: apriamo pure un dibattito se sia meglio un powertrain PHEV, piuttosto che un più classico 2.0 TDI, forse una scelta più sensata per un mezzo offroad, soprattutto se associata a cambio DSG a 7 marce e trazione integrale 4Motion.

VW Multivan by Delta 4x4: la parola al pubblico

SOLO FANTASIA? Come detto, le immagini sono generate in CGI e non è al momento prevista la vendita di alcun kit. Tuttavia... Insomma, se il pacchetto attirerà sufficiente attenzione, il Multivan da ''rally raid'' potrebbe trasformarsi in una variante reale, con disponibilità sul mercato nella seconda metà del 2022. Dopotutto, ogni intervento sarebbe meritevole di legittima omologazione.

