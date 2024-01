Nuova Volkswagen Golf R: le foto della première sul ghiaccio

A pochi giorni dalla presentazione della nuova Golf 8.5, restyling del modello che già conosciamo, Volkswagen rilascia le prime immagini ufficiali della versione più sportiva della gamma: la VW Golf R 2024. Teatro della première - anche se la stella dello spettacolo indossa ancora un trucco che ne cela parzialmente le forme - è la Ice Race di Zell am See in Austria, con piloti leggendari a farle da padrini, l'ex F1 e più volte trionfatore alla 24 Ore di Le Mans Hans-Joachim Stuck (foto sotto) e il sei volte campione del mondo di rallycross Johan Kristoffersson.

Hans-Joachim Stuck accanto alla nuova Golf R

NOVITÀ E CONFERME Per ora, da Wolfsburg non si sbottonano sulle caratteristiche dell'auto. Si sa che manterrà la trazione integrale 4motion, ma sulle prestazioni possiamo fare solo congetture e l'ipotesi è che il nuovo modello non si allontanerà troppo dagli attuali 320 CV, né abbandonerà il noto cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Quello che pare chiaro è che anche in versione R la Golf trarrà beneficio degli aggiornamenti a comandi e tecnologie: con un infotainment MIB4 ''notevolmente migliorato e semplificato grazie a una grafica e una struttura dei menu del display touch completamente nuove''. E con cursori touch per regolare temperatura e volume dell'audio ora illuminati e più semplici da comandare.

Nuova Volkswagen Golf R 2024 sulla neve della Ice Race a Zell am See

QUANDO ARRIVA “Volkswagen R è il marchio Volkswagen ad alte prestazioni e da oltre 20 anni è sinonimo di sportività e prestazioni dinamiche. Qui all'Ice Race, il passato incontra il futuro. Non vediamo l’ora che la Golf R, ancora qui nascosta, festeggi la sua première quest’estate”, dice Reinhold Ivenz, capo della Volkswagen R. “È stato molto divertente sedersi per la prima volta a bordo della nuovissima Golf'', aggiunge Johan Kristoffersson. ''Posso solo dire che, anche se la Golf R non è stata ancora svelata, sotto il suo camuffamento si nasconde una vera vettura sportiva che i fan del marchio R possono già aspettare con ansia”.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/01/2024