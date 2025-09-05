World premiere

Nuova Mercedes GLC, scoprila in anteprima in streaming video

3 fa - Con nuova GLC 2026 (Electric), appuntamento stasera alle ore 20 in punto

Diretta video del reveal di GLC 2026 con EQ Technology (full electric) in programma oggi 7 settembre alle ore 20 in punto
Anziché i titoli del Tg, stasera a ora di cena guarderai le stelle. Anzi, la Stella. Quella che campeggia sulla griglia luminosa di nuova Mercedes GLC, una delle novità più attese di tutto il 2025.

Appuntamento quindi alle ore 20.00 in punto di stasera domenica 7 settembre: la diretta video della cerimonia della world premiere di GLC 2026 va in onda sul sito ufficiale di Mercedes (sì, un click e il gioco è fatto).

Mercedes GLC EV: la forma audace della calandra illuminata

Se invece ti trovi - di proposito, o per caso - a Monaco di Baviera, le coordinate sono - a partire da martedì 9 settembre, primo giorno di apertura al pubblico - quelle dello stand Mercedes-Benz al padiglione B3 di Messe München, sede di IAA Mobility 2025.

La prima Mercedes GLC all electric 

Come ormai sanno anche i muri, Mercedes GLC terza generazione è la prima Mercedes GLC a trazione elettrica. E ''soltanto'' elettrica: a qualcuno l'idea piacere, a qualcuno meno (ma non è con noi, che se la deve prendere).

Mercedes GLC 2026, gli interni

Propulsione EV a parte (o EQ Technology, nel gergo di Stoccarda), la nuovissima edizione del beneamato SUV Mercedes porta al debutto anche un design completamente nuovo, anticipato da una manciata di teaser (e da alcune nostre foto spia). Ma anche un sacco di nuove funzioni digitali: sicurezza, comfort, efficienza, intrattenimento.

Stop al chiacchiericcio e mettiamoci comodi. Dalla premiere di nuova GLC 2026 nascerà un acceso dibattito, ne siamo certi.

