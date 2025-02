Nuova Mercedes GLC 2026: elettrica (da record), ma non solo. Foto spia

Nuova Mercedes GLC sarà completamente nuova in tutti i sensi. Perché cambia il look, ma cambia anche la forma di alimentazione.

Nuova GLC sarà un SUV a trazione elettrica, ma non solo a trazione elettrica: parola di Mercedes-Benz.

Esaminiamo le fotografie e facciamo il punto.

Nuova Mercedes GLC 2026, le nostre foto spia

NUOVA MERCEDES GLC: NON SOLO EV

Rispetto alla prima volta in cui il prototipo era stato avvistato a inizio 2023, a febbraio 2025 abbiamo due importanti novità.

Innanzitutto, il modello non si chiamerà più EQC : la Stella ha deciso di abbandonare la sigla “EQ”, per adottare denominazioni più tradizionali.



: la Stella ha deciso di abbandonare la sigla “EQ”, per adottare denominazioni più tradizionali. Ma la trasformazione più evidente riguarda il design: le nuove immagini rivelano il veicolo quasi completamente privo delle coperture in plastica che ne celavano la forma.



Nuova Mercedes GLC 2026, la singolare livrea del prototipo

Sebbene il frontale e i gruppi ottici posteriori siano ancora parzialmente camuffati, le linee generali del veicolo sono ormai chiaramente visibili.

Un dettaglio curioso è la particolare verniciatura del prototipo: la livrea richiama il mondo marittimo, la ragione di questa scelta resta un mistero.

SU NUOVA MERCEDES GLC 100% ELETTRICA

Le foto spia scattate in Nord Europa hanno per protagonista nuova Mercedes EQC EV. Lo sappiamo grazie a due particolari:

la calandra semi-chiusa;

l'assenza di terminali di scarico.



Nuova Mercedes GLC 2026, il frontale

GLC manterrà motorizzazioni termiche o ibride. Sia a benzina, sia - probabilmente - pure Diesel. Ma concentriamoci per ora sull'elettrica.

La super piattaforma MB.EA

Nuova Mercedes GLC EV viene sviluppata sulla stessa piattaforma della futura variante elettrica di Mercedes Classe C (in uscita tra fine 2025 e inizio 2026), altro modello il quale, diversamente dai programmi originali, conserverà anche le motorizzazioni tradizionali.

Alla base del SUV Mercedes di nuova generazione troverà alloggio l'innovativa architettura MB.EA, cioè il nuovo pianale progettato per veicoli di medie e grandi dimensioni.

Nuova Mercedes GLC 2026, altre immagini

Una delle principali novità riguarda l’introduzione della tecnologia di propulsione eATS 2.0: sviluppata per il concept EQXX, essa verrà utilizzata non solo per i futuri modelli compatti della gamma MMA (come l’erede elettrica di Classe A), ma anche nei veicoli MB.EA.

Riassumiamo le caratteristiche tecniche :

Tecnologia a 800 volt per una maggiore efficienza energetica

per una maggiore efficienza energetica Inverter in carburo di silicio per migliori prestazioni

per migliori prestazioni Motori a flusso radiale con potenze comprese tra 250 e 500 CV

con potenze comprese tra 250 e 500 CV Trazione posteriore o integrale con sterzata su tutte le ruote

con sterzata su tutte le ruote Cambio a 2 velocità, assente sul prototipo EQXX, per ottimizzare i consumi



Batterie più compatte e maxi autonomia

Nuova Mercedes GLC EV 2026: 1.000 km di autonomia?

A proposito di energia. Mercedes sta lavorando a batterie con una densità energetica superiore rispetto agli attuali modelli.

Se oggi la batteria da 110 kWh della EQS raggiunge una densità di 550 Wh/litro, in futuro potrebbe arrivare fino a 800 Wh/litro.

Immagazzinare più energia nello stesso spazio consentirebbe di ridurre dimensioni e peso delle batterie: un vantaggio cruciale.

Si prevede che GLC EV possa montare accumulatori da circa 100 kWh, garantendo un’autonomia che, in condizioni ideali, potrebbe sfiorare i 1000 km. Attendiamo di sapere qualcosa di più a riguardo.

NUOVA MERCEDES GLC, I TEMPI DI USCITA

Nuova Mercedes GLC in vendita nel corso del 2026

Sia in edizione elettrica, sia coi motori termici, il debutto di nuova Mercedes GLC è previsto per la fine del 2025.

La commercializzazione vera e propria inizierà nel corso del 2026, il prezzo di partenza si aggirerà intorno ai 70.000 euro.

Stay tuned, continueremo ad aggiornare questo contenuto, man mano che nuove rivelazioni si susseguiranno.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 28/02/2025