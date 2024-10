Nuova Mercedes CLA: dal concept alla produzione il passo è breve e il debutto si avvicina

Rapida comparsata in un'occasione mondana in Francia per la compatta di Stoccarda, che si ispira al concept del 2023 e arriverà anche elettrica

Mercedes ha deciso di svelare questa CLA appena camuffata in occasione del 39° Festival d'Hyères in Francia, una manifestazione dedicata a moda, fotografia e accessori. Scelta quantomeno originale, ma che potrebbe spiegare l'intrigante mimetizzazione del prototipo in grigio e rosso e, sebbene la casa di Stoccarda non abbia annunciato alcun dettaglio sul modello in questione, sappiamo già parecchio sulla prossima auto.

Nuova Mercedes CLA: design moderno e ispirato al concept del 2023UNO STILE CHE SI EVOLVE Di fatto, trae ispirazione dal design del concept svelato l’anno scorso in occasione del Salone dell'Auto IAA 2023 e sappiamo che dovrebbe essere motorizzata con unità a combustione interna ed elettriche. Dal punto di vista del look, l’auto ha una forma complessiva simile al modello attuale, mantenendo un profilo elegante e misure compatte (la CLA di oggi è lunga 4,69 metri). Nella parte anteriore, possiamo vedere il contorno di una griglia completamente rivisitato con una forma che si ispira al concept del 2023. Anche il profilo dei fari è simile alla show car ma, curiosamente, non c'è traccia delle luci diurne a forma di stella a tre punte incorporate al loro interno. Non sembra neppure che la fascia luminosa a LED a tutta larghezza sia arrivata in produzione, a meno che non sia semplicemente ben nascosta dalla pellicola. Come nei modelli CLA di prima e seconda generazione, le portiere presentano numerose sfaccettature, tra cui una linea di cintura ben marcata, che corre dall'angolo dei fari anteriori fino all'angolo dei fanali posteriori. Parlando delle luci di coda, sono chiaramente ispirate a quelle del concept. Inoltre, è stato montato un piccolo spoiler sul cofano del bagagliaio.

Nuova Mercedes CLA: piattaforma flessibile MMA con motori ibridi ed elettriciARCHITETTURA COMUNE CON MOTORI ICE E BEV Alla base del nuovo modello c'è la piattaforma flessibile MMA di Mercedes-Benz. Il concept dello scorso anno è 100% elettrico, ma saranno disponibilio anche motori di tipo convenzionale offerti a quattro cilindri con assistenza ibrida, mentre la versione a batterie dovrebbe utilizzare un'architettura da 800 volt, che fornisce una ricarica fino a 250 kW. Il modello EV supporterà anche capacità di ricarica bidirezionale e le funzioni Vehicle-to-Home (V2H) e Vehicle-to-Grid (V2G). Infine, è in agenda una versione AMG ad alte prestazioni della variante BEV, che potrebbe avere oltre 500 CV. Mercedes dovrebbe presentare la nuova CLA nei prossimi mesi, prima di lanciarla come modello del 2026.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/10/2024