Nuova Mercedes Classe C SW: primo avvistamento! Tutto quello che sappiamo sul restyling 2026

La casa di Stoccarda ha messo in pista il restyling della Classe C e le prime foto della wagon ci mostrano come si aggiorna il design del frontale

Sappiamo che la nuova Mercedes Classe C si sta preparando a un importante aggiornamento seguendo la scia dei rivali tedeschi nel segmento D. Dopo il lancio della nuova Audi A5 e lo sviluppo in corso della futura BMW Serie 3, anche Mercedes sta lavorando a un facelift di uno dei suoi modelli di punta e dopo avere visto le immagini in anteprima della berlina, ecco quelle della variante station wagon.

Il modello attuale ha riscosso ottimi risultati di vendita, motivo per cui la sua evoluzione ha subito qualche ritardo. Tuttavia, le prime foto spia della sw confermano che la casa di Stoccarda sta proseguendo i test su strada per non restare indietro nello sviluppo e adesso possiamo vedere i prototipi durante questi primi collaudi.

Nuova Mercedes Classe C SW: come la berlina, anche la famigliare si aggiorna

Rispetto alle notizie ricevute il mese scorso riguardo la berlina, non ci sono grosse novità, di fatto le due auto sono gemelle ''diverse'', ma vale la pena fare un breve riassunto poiché la wagon è un best seller per Mercedes. Le immagini spia mostrano alcune modifiche stilistiche, in particolare nel frontale. La Mercedes Classe C SW 2026 adotterà:

Un paraurti anteriore ridisegnato

Una calandra aggiornata

Una nuova firma luminosa per i fari

Luci diurne con il logo della Stella

Come già visto su altri modelli del marchio, le luci di marcia diurna potrebbero assumere la forma della tipica stella a tre punte. Sul posteriore, invece, non si notano ancora aggiornamenti significativi, ma è probabile che la coda venga rivisitata nel corso dello sviluppo. Nonostante la ridotta mimetizzazione, il facelift potrebbe includere sottili ritocchi ai gruppi ottici e al paraurti posteriore.

Nuova Mercedes Classe C SW: dettaglio sulla firma luminosa anteriore a Stella di Stoccarda

In abitacolo, la Mercedes Classe C beneficerà di un miglioramento nella qualità percepita grazie a materiali più raffinati e piacevoli al tatto. Tuttavia, il layout generale non subirà rivoluzioni, mantenendo l'eleganza e l'ergonomia tipiche del modello.

Il nuovo sistema MBUX: connettività all'avanguardia

Uno degli aggiornamenti più attesi riguarda il sistema sistema infotainment. Il marchio tedesco aggiornerà l’interfaccia MBUX, introducendo nuove funzionalità per la connettività, l'assistenza alla guida e la gestione dei comandi vocali. Questi miglioramenti renderanno l’esperienza di guida ancora più intuitiva e sofisticata.

Nuova Mercedes Classe C SW: in arrivo nel 2026 con motori ibridi più efficienti

Sul fronte delle motorizzazioni, la Mercedes Classe C non subirà stravolgimenti. Ci sarà un aggiornamento, ma che si concentrerà su un’ottimizzazione dell’efficienza, riducendo i consumi e le emissioni grazie a un affinamento sulla rapportatura del cambio automatico a nove velocità.

Nuova Mercedes Classe C SW: si aggiorna anche il sistema infotainment MBUX

Il debutto ufficiale della Mercedes Classe C 2026 è previsto per la primavera del 2026, con la commercializzazione che dovrebbe partire entro l'estate dello stesso anno. E voi cosa ne pensate delle novità stilistiche e tecnologiche della nuova Classe C? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/01/2025