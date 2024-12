Il Diesel va in pensione? Non ancora, Mercedes punta alla flessibilità. Ecco come

Il Diesel è al capolinea? Mercedes dice no a questa chiusura e, pur credendo fortemente della transizione elettrica con i giusti tempi, ce lo dimostra mettendo sul tavolo una gamma completa di modelli con motore a gasolio. Motori dove l’elettricità non è contemplata, oppure entra in punta di piedi, nelle varianti mild-hybrid 48 V, o dà una bella mano a spingere, in quelle plug-in hybrid con ricarica alla spina. Insomma, la casa di Stoccarda preferisce un approccio più flessibile alla transizione e ha sempre messo in atto una politica di sostegno alle richieste dei clienti dubbiosi sul vero potenziale di batterie e colonnine di ricarica. “Una flessibilità tattica in cui i motori Diesel di ultima generazione costituiscono ancora oggi unatecnologia importanteper accompagnare la transizione”, queste le parole del capo di Mercedes Ola Kallenius. Per questo motivo tali motorizzazioni rappresentano una scelta concreta nella gamma della Stella, praticamente in ogni segmento. Dalla compatta Classe A, fino al maxi SUV GLS, passando per berline medie e piccole, station wagon, ammiraglie e sportive, fino al mondo dei veicoli commerciali, Mercedes ha in famiglia un modello con motore a gasolio. Pensate che il motore Diesel è scelto dal 74% dei clienti di automobili Mercedes con il 45% che preferisce la variante priva di elettrificazione (in “purezza” come dice Mercedes), stessa percentuale per i motori mild-hybrid e un restante 10% per le versioni plug-in hybrid.

Mercedes: la C 300 de è uno dei modelli con motore diesel PHEV su cui puntano a StoccardaDIESEL AVANTI TUTTA La casa tedesca crede così fortemente in questa soluzione, che ha messo la gamma diesel a disposizione della stampa specializzata per un test drive fuori dagli schemi. La nostra scelta è caduta su un modello PHEV, la Classe C 300 de, solida berlina con un quattro cilindri due litri da 197 CV a cui si aggiungono i 129 CV del motore elettrico alimentato dalla batteria da 19,5 kWh, per una potenza combinata di 313 CV (sulle plug-in hybrid non è mai la somma algebrica). Ma la vera ciliegina sulla torta è la percorrenza in elettrico fino a 114 km nel ciclo WLTP. La scheda tecnica dice anche un consumo di gasolio fino a 0,4 litri/100 km nel ciclo combinato WLTP, ma tale valore è un po’ fuorviante, frutto dei cicli di omologazione e considera anche la percorrenza con il solo motore elettrico in funzione. In ogni caso, nei circa 100 km di test drive abbiamo letto un consumo complessivo di 4,8 litri/100 km, a confermare le doti di efficienza di questa unità, per un rendimento su strada “best in class”. A ciò si sommano un’innegabile fluidità di marcia, ottimo comfort e tecnologia per intrattenimento e sicurezza. E poi, i chilometri elettrici danno libero accesso alle ZTL urbane, ai parcheggi sulla strada e a tanti altri vantaggi. Un piccolo assaggio di tutto il potenziale del tandem Diesel-elettrico, che resta uno dei capisaldi della filosofia flessibile di Mercedes.

VEDI ANCHE

Mercedes: il quattro cilindri diesel plug-in hybrid da 313 CV di potenza della C 300 deNUMERI DI MERCATO POSITIVI A margine del test drive Diesel, sono stati esposti in breve i risultati operativi in Italia del 2024, quasi definitivi visto che manca ancora qualche giorno alla fine dell’anno. In un mercato globale in difficoltà a causa dell’instabilità geopolitica, del rallentamento dell’economia cinese e di un passaggio all’elettrico più lento del previsto, il nostro Paese ha visto la casa tedesca mantenere stabile le sue quote di vendita rispetto all’anno precedente, fermo restando il -18,2% rispetto al 2019 pre-covid. L’Italia è il quarto mercato europeo ed è al primo posto per quota privati nel segmento premium. La quota mercato generale è del 3,3% con 49.500 unità vendute (dato YTD al 18 dicembre 2024). Più in dettaglio, di questi quasi 50.000 pezzi, sono state vendute oltre 6.000 auto PHEV (+14%), oltre 2.450 BEV (+24%) e più di 3.000 modelli sportivi AMG (+4%).

Mercedes: il mix percentuale delle tre motorizzazioni diesel scelte dai clientiIMPORTANTI NOVITA IN RAMPA DI LANCIO Insomma, i vertici di Mercedes-Benz Italia hanno mostrato un certo ottimismo anche per il 2025, anno in cui arriverà la nuova CLA, un modello importante poiché costruito sull’inedita piattaforma MMA e sarà la prima compatta di nuova generazione. Debutterà con motore elettrico con un’autonomia fino a 750 km e un 1.5 litri benzina mild-hybrid 48 V pensato in Germania e costruito in Cina, che promette di viaggiare a zero emissioni fino a 100 km/h e che sostituirà le unità diesel sui modelli più piccoli.

Mercedes: buoi risultati dai VAN in attesa della nuova piattaforma VAN.EA del 2026 I VEICOLI COMMERERCIALI Infine, buoni risultati anche nel segmento dei veicoli commerciali con un 2024 che ha visto la vendita di 11.157 unità (+21,7%) con una quota di mercato del 6,6% praticamente tutte con motore diesel a parte una piccola quantità di BEV (360) come nel 2023. L’obiettivo per il 2025 è di confermare la gamma appena rinnovata, ma per il 2026, la divisione Van di Mercedes ha già in agenda l’arrivo della piattaforma VAN.EA, nativa elettrica, che darà vita a una inedita gamma di modelli.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/12/2024