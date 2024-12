Mercedes Guard 360° Plus: scudo virtuale, protezione furti reale

Fatta l'auto, ora facciamo i topi d'auto. Pare che il primo furto documentato di un'autovettura risalga al 1986 in Francia. Se in oltre un secolo di storia l'automobile ha compiuto passi da gigante, e insieme ad essa le tecnologie di protezione furti, in parellelo la criminalità specializzata non è stata certo con le mani in mano. Per fare un esempio, nel 2023 in Italia sono stati denunciati quasi 100.000 furti di auto: il 44% delle auto rubate sono state ritrovate, mentre per buona parte se ne sono perse le tracce. Quella di introdurre sistemi antifurto sempre più sofisticati è una necessità costante: un'opportunità giunge oggi dall'Internet of Things, sfera informatica dalla quale Mercedes estrae ora la ricetta più evoluta. La più evoluta, sino a oggi, si intende. Si chiama Guard 360° Plus e merita di essere spiegata.

A TRIPLA MANDATA Per prevenire e scongiurare il furto dell’auto, Mercedes-Benz mette dunque in campo un presidio tecnologico che si avvale in realtà della combinazione di tre elementi: il Connect Package, presente di serie su tutti i modelli della Stella,la Protezione vettura Guard 360° plus, il Pacchetto parcheggio con telecamera 360°. Parola a Sebastian Guayacan, Product Manager Digital Extras, Charging & EVA2 di Mercedes-Benz Italia. ''Oltre alla funzione di antifurto con protezione volumetrica dell’abitacolo, protezione antirimozione e allarme acustico in caso di urto o effrazione, grazie a queste tre tecnologie combinate insieme viene automaticamente inviato sullo smartphone del proprietario, attraverso l'App Mercedes-Benz, un alert con la segnalazione del furto. Dopo le opportune procedure di autenticazione - spiega Guayacan - la chiamata di allarme viene poi trasferita al service partner autorizzato, Vodafone Automotive, che inoltra i dati di localizzazione della vettura direttamente alle forze dell’ordine. Le indagini possono quindi iniziare immediatamente, aumentando le probabilità di far tornare velocemente l’auto nelle mani del legittimo proprietario”. Ora, i tre servizi più in dettaglio.

ALWAYS CONNECTED Disponibile di serie gratuitamente per i primi tre anni dall’acquisto della vettura, il Mercedes-Benz Connect Package offre fina 40 Digital Extras suddivisi in cinque categorie principali: servizi remoti, servizi di navigazione, servizi di intrattenimento, servizi di personalizzazione e sicurezza e servizi di navigazione EV. All’interno di questo bouquet sono poi presenti diverse funzionalità utili a proteggere la propria auto dai furti: chiusura porte / finestrini da remoto, assistenza in caso di furto della vettura, localizzazione veicolo, tracking geografico del veicolo, disattivazione della chiave di emergenza o di tutte le chiavi. Utile.

IN GUARDIA! Il sistema di protezione vettura Guard 360° Plus include, invece, l’impianto di allarme antifurto-antiscasso, la Protezione antirimozione con segnale ottico e acustico di avvertimento in caso di rilevamento di variazioni della posizione, la protezione volumetrica dell’abitacolo con allarme al rilevamento di movimenti all’interno dell’abitacolo e la notifica di furto con rilevamento danni da parcheggio.

VIDEO SORVEGLIANZA Oltre ad essere un valido alleato nelle manovre di parcheggio, il Pacchetto parcheggio con telecamera a 360° in caso di eventi quali effrazioni, atti vandalici o semplici urti da parte di altri utenti della strada, scatta automaticamente cinque foto intorno alla vettura, memorizzando gli scatti come eventuale prova documentale.

TE LO ASSICURO Infine, attraverso la propria captive Merfina, Mercedes-Benz offre oggi ai propri clienti una serie di coperture assicurative che riescono a mitigare l’effetto di un eventuale furto. Grazie al prodotto feel Star è, infatti, possibile scegliere fra tre soluzioni di copertura: Premium, Base e Base Light. Tre differenti livelli di copertura, tutti scalabili attraverso l’integrazione di un’offerta di servizi aggiuntivi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/12/2024