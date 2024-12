La nuova Mercedes CLA esce allo scoperto: è quasi "nuda" nelle nuove foto spia

La vediamo con una camuffatura davvero minima, che lascia scoperta quasi tutta l'auto a eccezione del frontale e della coda: proprio come si usa fare quando a circolare è un banale facelift, il ritocchino di metà carriera. Quello che vedete nelle foto spia, però, non è un modesto restyling, ma un modello di nuova generazione, che per primo adotterà la nuova Mercedes Modular Architecture (MMA): la piattaforma progettata per ospitare sia motorizzazioni ibride sia completamente elettriche. L'azienda tedesca prende molto sul serio questo nuovo modello e l'architettura sottostante, con il capo Ola Källenius (appena eletto quale nuovo presidente di ACEA) che si è già sbilanciato: ''eleverà sostanzialmente ogni aspetto di ciò che i nostri clienti possono aspettarsi in questo segmento''.

Mercedes CLA 2026 nasce su una piattaforma tutta nuova

La carrozzeria, quasi del tutto visibile, mostra che il nuovo modello sarà una versione più snella e dell'attuale CLA, con un design più pulito e minimalista. La silhouette complessiva non cambierà molto, ma alcuni dettagli del design sì. Le luci, soprattutto, che come su altri modelli dell'attuale gamma Mercedes utilizzeranno il tema della stella a tre punte del marchio per produrre una firma luminosa del tutto caratteristica. La nuova Mercedes CLA 2026 farà il suo debutto pubblico nel 2025 nella variante con carrozzeria berlina; successivamente, il marchio prevede di lanciare una nuova generazione di CLA Shooting Brake, oltre alle nuove GLA e GLB. Come la nuova CLA, tutti questi nuovi modelli includeranno opzioni ibride ed elettriche.

La nuova Mercedes CLA 2026

VEDI ANCHE

Come vi avevamo già prennunciato, della nuova Mercedes CLA 2026 ci sarà una variante elettrica (vedi sotto), ma la parte del leone sul mercato la farà certamente una motorizzazione ibrida completamente nuova. È composta dall'inedito motore a benzina a quattro cilindri da 1,5 litri ''M252'', una batteria da 1,3 kWh e un motore elettrico, oltre a una trasmissione a doppia frizione a otto velocità di nuova concezione, progettata ad hoc. Il solo motore è più piccolo e del 17% più leggero rispetto al motore da 1,5 litri M260 che sostituisce. L'intero sistema - che comunque è del tipo a 48 V - non sarebbe solo un mild-hybrid, visto che secondo Mercedes ci si possono percorrere diversi chilometri in guida puramente elettrica, fino a una velocità di 100 km/h.

MILD SÌ, PLUG-IN NO Mercedes annuncia che ci saranno tre livelli di potenza per il modello ibrido: 134 CV, 161 CV e 188 CV, che è un gran bel risultato, vista la cilindrata. L'ingegnere del gruppo propulsore Karsten Krebs afferma che il nuovo ibrido ''raggiungerà un'efficienza nei consumi di carburante a livello di un diesel''. Tanto che il marchio non prevede di offrire un modello plug-in hybrid: ''Pensiamo che il sistema che offriremo con 48 volt sia la migliore combinazione per l'uso quotidiano'', afferma l'ingegnere della trasmissione Jan Becker. E se davvero combinerà i consumi di un diesel con la praticità di un'auto che non ha bisogno di essere ricaricata, potrebbe davvero rappresentare la quadratura del cerchio.

La nuova Mercedes CLA 2026 sarà proposta con due motorizzazioni

L'altra opzione per la nuova CLA sarà un modello completamente elettrico, che il marchio non etichetterà come EQA. Mercedes-Benz ha fatto passi avanti nel migliorare la chimica delle celle della batteria e sta introducendo nuovi motori elettrici più efficienti, compatti e dotati di tecnologie specificamente concepite per auto di grandi dimensioni. Saranno offerte due opzioni di batteria: un pacco batterie al litio-ferro fosfato con una capacità di 58 kWh e un pacco batterie al nichel-manganese-cobalto con 85 kWh. Mercedes afferma che l'intero gruppo propulsore elettrico ''ha il potenziale'' per un'autonomia di oltre 750 km. Per accelerare i tempi di ricarica, il gruppo propulsore elettrico utilizza un'architettura a 800 V, consentendo fino a 320 kW di potenza in ricarica: in questo modo, secondo Mercedes, è possibile recuperare fino a 300 chilometri di autonomia in 10 minuti.

PIATTAFORMA DA RECORD Tutti i modelli CLA elettrici presenteranno un motore elettrico da 286 CV sull'asse posteriore, con una trasmissione non più monomarcia, ma dotata di un cambio a due velocità come sulle Porsche Taycan e Audi e-Tron GT, per migliorare l'efficienza. Le versioni a trazione integrale 4Matic beneficeranno poi di un secondo motore elettrico da 107 CV montato all'anteriore, a dare una potenza complessiva vicina ai 400 CV. Le soluzioni tecniche adottate per migliorare l'efficienza e l'autonomia del veicolo hanno permesso a un prototipo della CLA a batterie di battere il record per la maggiore distanza coperta da un EV in 24 ore, strappandolo alla Porsche Taycan. Il prototipo Mercedes ha percorso 3.717 km, grazie anche alle sue capacità di ricarica rapida e alla ridotta resistenza aerodinamica dell'auto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/12/2024