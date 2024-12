ACEA: le strategie del nuovo presidente Ola Kallenius (Mercedes)

Cambio al vertice dell'Associazione Europea dei Costruttori di Automobili (ACEA). Nell'ottica del normale avvicendamento dei poteri, Ola Källenius, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Mercedes-Benz AG, succede a Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, che ha ricoperto la carica dall'inizio del 2022.

L'INDIRIZZO DEL NUOVO PRESIDENTE Il Consiglio di Amministrazione dell'ACEA ha eletto il suo nuovo Presidente per il 2025 in un contesto di sfide geopolitiche e macroeconomiche globali, in cui l'industria dell'auto e il suo indotto, con tutta l'occupazione che comporta, sono fortemente minacciati. Källenius ha illustrato quelle che saranno le linee guida del suo mandato, nonché le strategie per affrontare l'attuale congiuntura: ''Durante la mia presidenza, l'ACEA si concentrerà sul miglioramento delle condizioni normative con l'obiettivo di affinare il nostro vantaggio competitivo nell'era digitale ed elettrica. Lavoreremo per promuovere una decarbonizzazione del nostro settore guidata dal mercato. E sosterremo il commercio internazionale che sia libero, equo e basato su regole''.

I PROBLEMI DA AFFRONTARE Da queste prime parole sembra di cogliere chiari riferimenti alle multe per le emissioni di CO2, ossia la vera spada di Damocle che minaccia la filiera nell'immediato secondo quanto dicono Luca De Meo e Alfredo Altavilla (Special Advisor BYD Europe ed ex top manager Fiat). Altro riferimento pare sia indirizzato alla politica di dazi e all'armonizzazione del mercato europeo con le pratiche commerciali dei colossi cinesi. Ma più di tutto spicca l'accenno a una ''decarbonizzazione guidata dal mercato'', che intende sottolineare la necessità di andare incontro ai veri desideri dei clienti con auto che non siano dettate unicamente dalle politiche imposte dall'alto viste finora.

IL DISCORSO DI INSEDIAMENTO ''Sono fiducioso che l'industria automobilistica dell'UE abbia ciò che serve per continuare ad avere successo nella competizione globale'', ha detto Källenius, che ha aggiunto: ''L'ACEA è una delle voci industriali più rilevanti e affidabili a Bruxelles. Sono onorato di prendere il posto di Luca de Meo come presidente dell'ACEA in un momento così critico per l'industria automobilistica europea. Grazie ai membri dell'ACEA per aver riposto la loro fiducia in me e a tutto il team dell'ACEA che sta instancabilmente rafforzando la posizione della nostra industria presso le istituzioni politiche di Bruxelles''.

