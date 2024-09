Crisi Volkswagen: sì, ma "quali" fabbriche rischiano la chiusura?

Tra gli stabilimenti in patria, due sembrano i siti maggiormente in bilico. Uno sorge nell'ex Germania Est, l'altro in Bassa Sassonia

La notizia è sin superfluo riportarla per filo e per segno, visto che popola i siti web di mezzo mondo da un paio di giorni, e a meno che non siate stati offline per 48 ore di fila (e chi ci crede?), già la conoscete. Almeno, a grandi linee. La notizia è che Volkswagen, per la prima volta in 87 anni di storia, non esclude più l'ipotesi di chiudere una o più di una delle proprie fabbriche sul territorio nazionale. Boom.

Volkswagen chiude un suo stabilimento in patria? E quale?

SPENDING REVIEW La transizione verso l'auto elettrica è un percorso a ostacoli, i profitti si contraggono (margini del brand VW al 2,3% nel primo semestre 2024, rispetto al 3,8% di 12 mesi prima), urge ridurre i costi (-10 miliardi di euro entro il 2026). Quindi, tagliare dove si può. Sul personale (al diavolo l'accordo sul blocco ai licenziamenti fino al 2029) e - extrema ratio - su stabilimenti interi. Questo, in estrema sintesi, il senso delle parole di Oliver Blume, CEO del Gruppo VW. Ok: quali stabilimenti rischiano il siluramento? Già, perché sebbene non sia esattamente l'elemento chiave, almeno non per noi italiani, è forse interessante anche capire se Volkswagen abbia già in mente dove colpire, qualora alla chiusura di una o più fabbriche il managament non individuasse alternative. E qualora anche il duro confronto con i rappresentati dei lavoratori non sfociasse in un compromesso di differente natura.

Tagli VW, lavoratori sul piede di guerra

LA MAPPA In Germania, il marchio Volkswagen possiede stabilimenti di assemblaggio automobili o veicoli commerciali a Wolfsburg, Emden, Zwickau, Dresda, Osnabrück e Hannover. Stabilimenti di produzione di componenti si trovano invece a Brunswick, Kassel, Salzgitter, Hannover e Chemnitz.

Il sito di Osnabruck, Bassa Sassonia, dove si assembla T-Roc Cabriolet

MALCAPITATI Secondo quanto riferito, VW ritiene che ''un grande stabilimento di produzione di veicoli'' e ''una fabbrica di componenti in Germania'' siano ''obsoleti''. Già in passato, analisti avevano citato come possibili stabilimenti a rischio chiusura gli stabilimenti VW di Osnabrück, in Bassa Sassonia, e di Dresda, in Sassonia. Attivo da oltre un secolo, quindi da ancor prima della fondazione di Volkswagen stessa, Osnabrück è un sito polivanente dove attualmente si assemblano VW Arteon Shooting Brake (la fase finale), VW T-Roc Cabriolet, da fine 2023 anche Porsche Cayman e Boxster. Aperta nel 2002 per ospitare la catena di montaggio di VW Phaeton, la celebre ''Fabbrica Trasparente'' di Dresda ora è casa della gamma full electric: da Dresda escono ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 e ID. Buzz. Le maggiori indiziate sono insomma Dresda e Osnabrück. Ma sono solo ipotesi, per ora.

La famosa Fabbrica Trasparente di Dresda, oggi casa della gamma ID.

OLTRECONFINE Oggi sotto i riflettori è il brand Volkswagen, ma è l'intero Gruppo a interrogarsi. Le voci di eventuali tagli a fabbriche VW in Germania seguono un annuncio di luglio che descriveva in dettaglio la potenziale chiusura del sito di Bruxelles che produce Audi elettriche. La fabbrica belga fa i conti, infatti, con costi elevati e una scarsa domanda per Audi Q8 e-tron, l'unico modello ivi prodotto. Oggi mercoledì 4 settembre è in programma il faccia a faccia tra l'azienda e i sindacati. Si prevede una riunione piuttosto... movimentata.

Veduta aerea del sito di Dresda: quale destino, per la Fabbrica di Vetro?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/09/2024