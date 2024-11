Nuova Mercedes CLA nasce elettrica, ma fa l'occhiolino all'ibrido leggero

La prima auto sulla nuova piattaforma MMA di Mercedes è stata progettata innanzitutto come modello 100% elettrico, con una forte influenza tecnologica e di design ricavata dal concept Vision EQXX. Ma riconoscendo che ''i desideri e le esigenze di mobilità dei clienti hanno determinato il ritmo'' del passaggio ai veicoli elettrici, l’auto sarà anche offerta con un propulsore mild-hybrid su misura progettato con una rigorosa attenzione all'efficienza. Il nuovo motore a quattro cilindri da 1,5 litri, denominato “M252” della futura CLA è stato progettato per essere il più piccolo possibile, poiché la MMA è un'architettura nativa per BEV; quindi, non deve occupare molto più spazio del motore anteriore dell'auto a batterie. Tuttavia, questa unità è descritta come modulare e l’architettura può essere ampliata per applicazioni più grandi.

Nuova Mercedes CLA: il prototipo camuffato della futura compatta di Stoccarda

TECNOLOGIA RAFFINATAI cilindri sono posizionati il ​​più vicino possibile tra loro per mantenere compatto il blocco, i collettori di scarico sono alloggiati all'interno della testata anziché all'esterno, e il cambio, il motore EV del sistema ibrido e l'inverter sono tutti integrati in un'unica unità compatta. Nel complesso, pare che il motore sia più piccolo in ogni dimensione e più leggero del 17% rispetto all'attuale versione a quattro cilindri di Mercedes.

Nuova Mercedes CLA: la piattaforma EV MMA può ospitare anche un sistema ibridoQUATTRO MEGLIO DI TRE La scelta dei quattro cilindri è stata preferita rispetto al tricilindrico per la maggiore raffinatezza offerta dal primo rispetto al secondo. Inoltre, troviamo numerose contromisure per ridurre al minimo rumore e vibrazioni, tra cui schiume e coperture. Il motore potrà erogare 134 CV o 161 CV sull'asse anteriore, oppure un totale di 190 CV nella variante CLA 4Matic a trazione integrale, il che, come sottolinea Mercedes, significa un’ottima potenza specifica.

Nuova Mercedes CLA: motore ibrido con potenza fino a circa 190 CVEFFICIENTE, MA ANCHE PERFORMANTE Inoltre, la Casa di Stoccarda ha lasciato intendere che in futuro il motore potrà essere disponibile con potenze diverse e, sebbene il responsabile dello sviluppo dei propulsori Karsten Krebs non si sia pronunciato su un valore realistico di potenza massima, ha dichiarato alla stampa britannica che i tre valori iniziali sono solo un primo step, suggerendo la possibilità di varianti più sportive e performanti in futuro.

Nuova Mercedes CLA: il motore benzina a quattro cilindri M252CONSUMA COME UN DIESEL? FORSE SI…Mercedes sta ancora omologando il motore in vista del lancio della CLA il prossimo anno e non ha ancora fornito dati stimati sui consumi, ma Krebs ha anche dichiarato: ''Riteniamo che con il propulsore ibrido si stiano raggiungendo livelli di efficienza nei consumi pari a quelli dei diesel''. La CLA uscente è in grado di superare i 20 km/litro se equipaggiata con il motore diesel da 2,0 litri e 150 CV, ma se il nuovo M252 si avvicinasse a tale cifra, potrebbe essere uno dei motori a benzina più efficienti della sua categoria. Detto questo, ricordiamo che si tratta di un mild-hybrid 48V e che il motore elettrico è in grado di alimentare l'auto per brevi distanze a velocità fino a 100 km/h, traendo la sua energia da una batteria da 1,3 kWh piazzata sotto il sedile del passeggero anteriore. La ricarica avviene, come al solito, tramite recupero fino a 25 kW in decelerazione. Utilizzando il motore elettrico per avviare il motore, Mercedes potrebbe fare a meno del motorino di avviamento convenzionale, rendendo la funzione start-stop ''quasi impercettibile per il conducente''. Per ora le informazioni si fermano qua, ma lo sviluppo avanza rapidamente e nuove notizie arriveranno tra poco, statene certi.

