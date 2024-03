Mercedes Classe V e EQV: i nuovi multispazio puntano su classe, lusso e comfort

Come annunciato nel 2023, Mercedes ha deciso di sposare una strategia che punta dritto alla fascia lussuosa in ogni segmento anche per i veicoli commerciali. In futuro, la scelta di mirare al top di gamma sarà applicata a tutti i modelli del marchio, esattamente come sta accadendo per le automobili. Non si sottraggono a questa politica di riposizionamento i nuovi multispazio Classe V ed EQV, a supportare una tappa importante di questo percorso. Entrambi i modelli sono stati ulteriormente migliorati con un nuovo look che interessa gli esterni e gli interni, ma aumentano anche il comfort e la sicurezza.

Nuove Mercedes Classe V ed EQV: il van tedesco cambia look, interni e alza la qualitàPOPOLARITÀ RICONOSCIUTA Innanzitutto, Mercedes EQV e Classe V sono molto popolari in Europa e nel mercato asiatico e la nuova Classe V costituisce la base anche per la versione camper Marco Polo. La clientela è eterogenea e spazia dalle famiglie agli amanti del tempo libero, ai businessmen, fino a personaggi illustri dello sport e dello spettacolo. L'equipaggiamento di serie è stato ampiamente aggiornato e quindi adattato con maggiore precisione alle esigenze dei clienti. I modelli si sono sempre distinti per l'ampia disponibilità di spazio e l'elevato livello di comfort, oltre che per il design unico. Sulla base di questo presupposto, nei prossimi anni, i nuovi veicoli costituiranno il ponte non solo verso un'esperienza di alto livello a bordo di una monovolume, ma anche verso un futuro completamente elettrico. L'elemento chiave di questo futuro è l'innovativa architettura di veicoli ''solo elettrici'' VAN.EA, che sarà introdotta a partire dal 2026. Nei prossimi anni, tutti i nuovi veicoli di medie e grandi dimensioni saranno basati su questa piattaforma. Ma facciamo il punto e vediamo come cambiano Classe V ed EQV.

Nuove Mercedes Classe V ed EQV: le porte scorrevoli sono su entrambi i latiDESIGN PIÙ MODERNO E PIACEVOLE Uno dei punti di forza dei due multispazio non può prescindere da un nuovo look. Il design aggiornato conferisce un aspetto più moderno e distintivo. L’inedito stile del frontale è caratterizzato da una nuova griglia del radiatore di diversa forma e da un paraurti ridisegnato. A seconda dell'allestimento, la cornice della calandra può essere impreziosita da una fascia luminosa a LED. Inoltre, per un accesso più comodo alla zona posteriore, Classe V e ed EQV dispongono di porte scorrevoli su entrambi i lati.

Nuove Mercedes Classe V ed EQV: l'abitacolo aggiornato in tante partiNUOVI INTERNI Anche il design degli interni si distingue per un look rinnovato e più incentrato sulla digitalizzazione. L'abitacolo è caratterizzato principalmente da un quadro strumenti ridisegnato, con due display widescreen da 12,3”. La console centrale, anch'essa ridisegnata, supporta la ricarica wireless per gli smartphone. I servizi di bordo e le funzioni di guida sono gestibili tramite il display centrale, i pannelli di comando a sfioramento sul volante, il touchpad sulla console centrale o tramite il dialogo con l'assistente vocale ''Hey Mercedes''. Grazie all'MBUX, l'EQV è anche integrato nell'ecosistema della mobilità elettrica con navigazione intelligente, gestione attiva dell'autonomia e servizi e app basati su cloud. Lato sicurezza la dotazione di serie di Classe V ed EQV è molto ampia, fino a raggiungere il livello 2 della guida assistita.

Nuove Mercedes Classe V ed EQV: interni che esprimono una qualità da ammiragliaAMPIA GAMMA DI MOTORIZZAZIONI… Lato motori, per la Classe V il collaudato quattro cilindri diesel OM654 è disponibile in tre livelli di potenza: 163 CV, 190 CV e 237 CV. Per l’EQV sono disponibili due tagli di batteria, da 60 e 90 kWh, con una potenza di 150 kW (204 CV). Per quanto riguarda il rifornimento di elettricità la monovolume BEV supporta sia la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW, sia la ricarica in corrente continua fino a 110 kW. Presso una stazione di ricarica rapida, il tempo d’attesa è di circa 40 minuti dal 10 all'80%. Il cambio automatico 9G-TRONIC e una selezione di diversi programmi di guida garantiscono caratteristiche di agilità e comfort che si avvicinano a quelle di un’automobile tradizionale nonostante la stazza molto abbondante. Le varianti con motore a combustione sono a trazione posteriore o integrale, quelli elettrici sono a trazione anteriore.

Nuove Mercedes Classe V ed EQV: motore diesel da 163 a 237 CV ed elettrico da 204 CV… MA ANCHE DI ALLESTIMENTI L'EQV è caratterizzata da un unico allestimento particolarmente ricco di accessori, mentre la Classe V è disponibile nella versione di attacco alla gamma, nelle linee STYLE e AVANTGARDE e nella versione top EXCLUSIVE. Sono inoltre disponibili pacchetti di design opzionali come l'AMG Line e il Night Package per la Classe V, nonché i pacchetti di design EQV Exterior e Interior per il van elettrico. I modelli sono ordinabili da gennaio 2024 presso i concessionari, ma anche online.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/03/2024