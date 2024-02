L'ammiraglia elettrica si evolve, ecco Mercedes EQS più moderna ed efficiente

Sul mercato dall'estate 2021, l'ammiraglia elettrica EQS di Mercedes sta per essere sottoposta a un restyling, quello classico di metà carriera, per il 2025. Un primo prototipo dell’auto è stato beccato a Stoccarda durante una sessione di test dinamici.

Nuova Mercedes EQS: il facelift dell'ammiraglia a batterie atteso per il 2025CAMBIA IL LOOK IN MODO SOSTANZIOSO Dalle immagini possiamo percepire che sarà modificato l'intero frontale che interessa paraurti, “griglia” e fari. In linea con le luci posteriori della futura CLA 100% elettrica e come stiamo vedendo sulle nuove GLE, Classe E e Classe S, la grafica interna dei fari di nuova EQS incorporerà il logo iconico della stella a tre punte. Le luci del prototipo, invece, sono ancora invariate. Tuttavia, anche la zona posteriore potrebbe essere aggiornata con un nuovo paraurti, mentre la striscia a LED che collega i gruppi ottici dovrebbe scomparire.

Nuova Mercedes EQS: lo stile sarà più moderno con modifiche sia davanti sia dietroIL SISTEMA DI RICARICA RADDOPPIA IL VOLTAGGIO I cambiamenti più grandi, invece, li troveremo sotto la carrozzeria: voci dal quartier generale fanno sapere che Mercedes aggiornerà i suoi modelli elettrici EQE ed EQS con un sistema di ricarica che passerà da 400 a 800 volt a partire dal 2025, consentendo capacità di recupero superiori a 200 kW.

Nuova Mercedes EQS: costruita sulla piattaforma EV aggiornata EVA2MSI EVOLVE L’ARCHITETTURA EV Il passaggio alla tensione di sistema da 800 volt fa parte di un importante aggiornamento della piattaforma EVA2, che sarà poi conosciuta come EVA2M. Gli attuali motori elettrici di Valeo saranno sostituiti dal sistema eATS 2.0, sviluppato internamente, gestito da una rete a 800 volt. L'EVA2M utilizzerà anche una nuova elettronica di potenza SiC e un nuovo tipo di cella della batteria. La sola elettronica di potenza SiC dovrebbe aumentare l'autonomia del 5% grazie alle minori dispersioni di calore. Con il passaggio al sistema a 800 Volt non vale più l'attuale limite massimo di 200 kW: poiché lo standard di ricarica CCS è limitato a una corrente di 500 A. Questo significa che la prossima EQS potrà caricarsi più rapidamente e stoccare una maggiore quantità di energia, anche se non siamo a conoscenza di quanto aumenterà la capacità di ricarica e quanto diminuiranno i tempi dio attesa alla colonnina. Oggi, con batterie oltre i 100 kWh dei modelli EQS, i tempi di ricarica non sono particolarmente brevi.

Nuova Mercedes EQS: la rete di bordo sarà a 800 VEVOLUZIONE CONTINUA Mercedes ha già incorporato nella versione da 400 volt dell'EVA2 una serie di miglioramenti (pompa di calore, caricabatterie di bordo da 22 kW e unità di disaccoppiamento per il motore elettrico anteriore nelle varianti a trazione integrale), che dovrebbero garantire una migliore esperienza del cliente - ad esempio attraverso un raggio d'azione più lungo o tempi di ricarica più brevi. Insomma, con l'importante aggiornamento alla piattaforma EVA2M, sarà in programma un cambiamento molto grande a livello di efficienza a tutto vantaggio della versatilità di utilizzo sulle brevi distanze, come su quelle più lunghe.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/02/2024