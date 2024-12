Mercedes-AMG ha in serbo una gran sorpresa: ecco il SUV elettrico con 1.000 CV

Costruito su una piattaforma AMG creata su misura, il nuovo SUV high-performance di Mercedes-AMG punta ad andare oltre la tipica formula di aggiungere elementi speciali a un modello standard della Stella. Invece, è progettato da zero con il DNA delle massime prestazioni al centro del progetto. E il costruttore tedesco aveva già mostrato un teaser del suo primo modello costruito completamente in autonomia il cui debutto è previsto per il 2026, l’immagine è quella che vedete qui sotto.

Mercedes-AMG: il teaser del SUV elettrico mostrato dalla casa tedesca UN PROFILO CHE SEDUCE La silhouette ci fornisce qualche indizio e rivela un profilo muscoloso con un lungo cofano, linee aggressive dei parafanghi e una linea del tetto bella distesa. Si può scorgere qualche vaga somiglianza con la Ferrari Purosangue, se ce lo concedete, ma AMG ha sempre preferito un approccio leggermente più sobrio. Adesso torniamo all’attualità, poiché ci sono interessanti aggiornamenti. Il SUV è progettato da zero e AMG ha deciso di farci dare un'occhiata più approfondita al prototipo stesso, che però è ancora avvolto dalla consueta pellicola mimetica per celare gli elementi ancora in fase di sviluppo. Innanzitutto, sembra destinato a prendere molto in prestito dalla Mercedes-AMG GT 4-Door EV in termini di stile, con linee morbide e arrotondate e una silhouette piuttosto bassa per essere uno sport utility. Sviluppato sulla piattaforma AMG.EA sarà capace di offrire prestazioni degne del marchio che porterà sul cofano. E l'insistenza sul fatto che sia ''AMG prima e completamente elettrico dopo'' suggerisce un potenziale davvero elevato pur con le batterie come alimentazione al posto di pistoni e benzina. La piattaforma AMG.EA presenta un'architettura da 800 V e dovrebbe supportare sia il prossimo SUV, sia il modello elettrico che sostituirà la AMG GT 4 porte.

Mercedes-AMG: il concept Vision AMG del 2022 dal quale prende spunto il SUVQUATTRO MOTORI E OLTRE 1.000 CV Entrambi i veicoli saranno dotati di motori elettrici a flusso assiale, sviluppati su misura per la factory tedesca dall'azienda britannica Yasa. Si prevede che un’architettura con quattro motori sarà capace di erogare oltre 1.000 CV, offrendo trazione integrale e un torque vectoring allo stato dell’arte. Il modello beneficerà anche di un sistema a quattro ruote sterzanti e sospensioni attive. Dalle immagini è possibile prevedere che il SUV avrà dimensioni simili al concept AMG Vision del 2022, con una lunghezza di oltre cinque metri e un passo che supera i tre metri. Ciò gli conferisce una sagoma più imponente rispetto alla AMG GLE 63 attuale, avvicinandola alle dimensioni dell'ammiraglia a ruote alte EQS. Nel paniere dei potenziali rivali possiamo inserire modelli elettrici come la Lotus Eletre, ma azzardiamo anche SUV con motore convenzionale o ibrido come BMW XM, Porsche Cayenne GT o Aston Martin DBX. Probabilmente riceveremo altre notizie nei mesi a seguire, mentre AMG ha confermato che i test drive di sviluppo sono programmati per questo inverno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/12/2024