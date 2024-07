Nuova Mercedes-AMG GT 63 Pro, target Porsche GT3. Video preview

Un'auto sportiva che è un intero club di auto sportive, ognuna con le proprie peculiarità. È il club delle Mercedes-AMG GT: due porte o quattro porte, termiche pure o ibride. La gamma ora registra tra i suoi soci un nuovo membro, nome per esteso Mercedes-AMG GT Pro 4Matic+. Mostrata in anteprima al Goodwood Festival of Speed 2024, nuova GT 63 Pro 4Matic+ non punta tutto sulla forza: punta pure sull'agilità. Probabilmente è la AMG GT più pistaiola in assoluto, l'AMG GT che finalmente può sfidare ad armi pari 911 GT3. Un breve video ne mette in risalto le sue proprietà (molto) sportive.

CHE FIBRA Prevista per fine 2024 inizio 2025, nuova AMG GT 63 Pro 4Matic+ si distingue per un cofano anteriore più aggressivo, con prese d'aria più grandi e deflettori aggiuntivi in ​​fibra di carbonio. Altri punti salienti includono un sistema di controllo dell'aria AirPanel attivo, che aiuta a ridurre la portanza aerodinamica sull'asse anteriore di 29,9 kg.

Pistaiola di nome e di... faccia

AERO GT Gli aggiornamenti non finiscono qui, poiché la super coupé della Stella ha un'ala posteriore fissa e deflettori d'aria aggiuntivi sottoscocca simili a quelli presenti sull'hypercar AMG One. Il carattere sportivo è ulteriormente rafforzato da un pacchetto standard in fibra di carbonio che consiste in uno splitter anteriore, un diffusore posteriore e minigonne laterali.

Numerose appendici aerodinamiche

BRAKES ON L'auto monta cerchi in lega forgiati da 21 pollici avvolti in pneumatici Michelin Pilot Sport 5 o Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Indipendentemente dalla gomma scelta, sono supportati da un sistema frenante ad alte prestazioni che presenta i ''dischi freno in ceramica standard più grandi attualmente disponibili presso Mercedes-AMG''. Per capirci, gli anteriori misurano 419 mm e sono dotati di pinze a sei pistoncini.

Ruote da grandi battaglie

ON BOARD Mercedes non parla molto degli interni, sappiamo in ogni caso che nuova GT 63 Pro 4Matic+ è dotata di sedili AMG Performance e di volante sportivo in pelle e microfibra. A loro si aggiungono un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, un sistema di infotainment da 11,9 pollici. E arriviamo così al piatto forte.

Interni racing

BOOST La potenza è fornita dal noto V8 biturbo da 4,0 litri che sviluppa qui 611 CV e 849 Nm di coppia. Si tratta di 26 CV e 50 Nm in più rispetto ad AMG GT 63. Il motore è collegato a una trasmissione a 9 rapporti, che invia il moto a un sistema di trazione integrale completamente variabile. La configurazione consente all'auto di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 3,1 secondi, prima di raggiungere una velocità massima di 317 km/h. Bang.

611 CV possono bastare?

BOLLENTI SPIRITI L'attenzione alle prestazioni si estende oltre il gruppo propulsore, poiché l'auto è dotata di due radiatori aggiuntivi per aumentare l'efficienza di raffreddamento e le prestazioni in pista. Altrove, è presente un sistema di raffreddamento attivo per la scatola di trasferimento e i radiatori montati in alto per i differenziali anteriore e posteriore. I progettisti hanno anche modificato le alette d'aria del sottoscocca e le piastre di copertura dei freni per ''ottimizzare il flusso d'aria ai freni, aumentando la durata e prevenendo temperature eccessive dei freni''. A completare gli highlight, infine, lo sterzo attivo dell'asse posteriore. Sì, siamo proprio nella riserva di caccia di Porsche GT3.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/07/2024