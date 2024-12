La Papamobile diventa "green": al Pontefice una Mercedes G 580 elettrica

Si tratta dell'ultima Classe G costruita per gli spostamenti pubblici di Papa Francesco ed è stata sviluppata in collaborazione con il Vaticano

La storia che lega il Pontefice alla Papamobile affonda le sue radici fin dai primi del 1900. Più precisamente, la prima vettura regalata al Papa arrivò nel 1909. Da allora si sono susseguite numerose automobili usate per gli spostamenti del Papa ed è di pochi giorni fa l’ultimo arrivo. Questa volta il pontefice ha ricevuto da Mercedes come dono di Natale un po’ in anticipo una Classe G 580 elettrica. Si tratta del primo esemplare a batterie che troverà posto nei garage del Vaticano, ma anche l'ultimo di una lunga serie di Papamobilibasate sulla Classe G, che sono state utilizzate dai Papi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco.

Mercedes G 580 Papamobile: lo speciale SUV elettrico donato al PonteficeESEMPLARE SU MISURA PER PAPA BERGOGLIOIl modello speciale è stato sviluppato in stretta collaborazione con il Vaticano stesso e presenta una carrozzeria in bianco perla e un design di tipo open top, cioè del tutto scoperto nella parte posteriore che ospita il Pontefice. Ciò ha richiesto ampie modifiche e Mercedes ha fatto sapere che la portiera posteriore sinistra è stata rimossa, ricostruita e ''saldata senza soluzione di continuità nella carrozzeria''. Invece, quella posteriore destra rimane, ma è stata completamente rinnovata e ora si apre controvento. Utilizzando quella porta si accede a una piattaforma elevata, dotata di un sedile girevole posizionato centralmente e regolabile in altezza. Sembra più un mobile che un sedile per auto e Mercedes ha affermato che consente al Papa di ''muoversi in modo flessibile'' e di rivolgersi al pubblico da diverse angolazioni. Oltre alla lussuosa sedia papale, dietro di essa si trovano due sedili a sbalzo. La Classe G ha anche gradini posteriori e piattaforme posteriori per il personale di sicurezza. Se le previsioni del tempo sono avverse, la Geländewagen elettrica può essere dotata di un hardtop che fornisce un pizzico di protezione.

Mercedes G 580 Papamobile: veicolo speciale sviluppato su misura con il VaticanoPERFETTA PER MUOVERSI LENTAMENTEMercedes è stata piuttosto avara sui dettagli delle prestazioni, ma ha rivelato che il sistema di trazione integrale basato su quattro motori elettrici (uno per ciascuna ruota) è stato ''adattato alle velocità particolarmente basse richieste per le apparizioni pubbliche''. Non c'è molto su cui basarsi, ma il modello standard ha un pacco batteria da 116 kWh e una potenza combinata di 587 CV per 1.163 Nm di coppia. Ciò consente al SUV di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi, raggiungere una velocità massima di 180 km/h e avere un'autonomia stimata di 385 km.

Mercedes G 580 Papamobile: la delegazione al completo con il Papa durante la consegna

QUASI 100 ANNI DI MERCEDES PER IL PAPAPer tornare un attimo alla storia delle auto usate per gli spostamenti pubblici del Papa, ricordiamo che, sebbene questa sia l'ultima Papamobile basata sulla Classe G, Mercedes fornisce auto al Vaticano da quasi cento anni. La prima fu una Nürburg 460 Pullmanper Papa Pio XI, consegnata nel 1930.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/12/2024