Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025: prestazioni ed emozioni con i 4x4 della Stella

Dodici modelli, dalla GLA alla GLS, motori benzina e diesel, mild-hybrid, plug-in hybrid ed elettrici, da 116 a 658 CV, due e quattro ruote motrici, anche high performance AMG. Dal 1997, anno del debutto della Classe M che ha dato origine a un segmento di grande successo, per Mercedes è stato un crescendo di conferme nel segmento degli sport utility, anche in versione coupé.

Oggi la casa di Stoccarda vanta una gamma molto ampia, che nel 2024 è valsa 32.305 unità vendute in Italia, ovvero il 62,1% del mercato nel nostro Paese. I modelli a ruote alte, insomma, sono il core business della Stella e tali numeri hanno contribuito all’affermazione del costruttore tedesco sul nostro territorio.

Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025: la EQE SUV nel Parco Nazionale dello Stelvio

Numeri che Mercedes-Benz Italia ha voluto celebrare con un test drive di alcuni dei suoi modelli a ruote alte più significativi del segmento premium. Una due giorni che da Milano ha portato giornalisti e operatori media fino alle pendici delle Alpi lombarde, a Ponte di Legno e poi nel Parco Nazionale dello Stelvio alla guida di modelli come GLE, EQE SUV e del leggendario Classe G. La Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025 ha permesso di alternarsi al volante di sport utility con motori diesel e benzina, anche elettrificati, oppure 100% a batterie.

Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025: la gamma 4x4 della Stella schierata

E il nostro tour è iniziato alla guida di una EQE 500 SUV, lussuoso e super confortevole BEV con 408 CV di potenza e 858 Nm di coppia tutti “green”. La batteria da 90,6 kWh assicura una percorrenza media WLTP di 552 km, più che sufficienti per raggiungere le montagne lombarde nel massimo comfort di un abitacolo silenzioso e accogliente come una limousine. Grazie alla ricarica veloce fino a 170 kW in C/C, è stata sufficiente una sosta per il pranzo a Ponte di Legno per rigenerare la batteria dal 40% fin quasi al 90%.

Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025: EQE SUV sui sentieri innevati

Quindi, nessun problema con il famigerato stress da ricarica, a maggior ragione se potete sfruttare una wallbox domestica con fotovoltaico e sistema di accumulo. In ogni caso, il grande crossover elettrico a trazione integrale si è rivelato un ottimo compagno di viaggio, sicuro e con tutta la tecnologia di bordo più avanzata per connettività, sicurezza e intrattenimento.

Di fatto, EQE SUV è l’espressione “green” della famiglia di GLE, lo sport utility con motori ibridi che vede nella versione con motore diesel 350 de la sua variante più efficiente. Oltre 100 km di marcia solo elettrici sono il biglietto da visita di un modello che grazie al quattro cilindri a gasolio per 330 CV e 700 Nm combinati, raggiunge un’autonomia totale da record e un piacere di guida molto elevato.

Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025: una Classe GLE si disimpegna sulla neve

Il tutto con stile, tecnologia e comfort di primo piano. A sottolineare che Mercedes è l’unico marchio al mondo ad offrire all’interno della propria gamma la tecnologia diesel plug-in, che esprime il meglio delle due realtà, nel percorso verso il full electric.

Ma lasciamo da parte un attimo i modelli di grande serie per entrare nel vivo della nostra winter experience, poiché il “pezzo da novanta” protagonista della prova è la Classe G. Di fatto, il fuoristrada per eccellenza di Mercedes. Fedele a sé stesso fin dal suo debutto nel 1979, il mitico Gelandewagen, si è naturalmente evoluto fino ai giorni nostri, fermo restando alcuni suoi capisaldi.

Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025: il re dei fuoristrada Classe G

Mercedes Classe G: l’off-road più iconico della Stella

Per esempio, esce sempre dalla linea di montaggio Magna Steyr a Graz, in Austria. Il suo design attuale non è così diverso da quello originale, il telaio è sempre a longheroni e traverse e la trasmissione prevede ancora riduttore e tre blocchi dei differenziali. Semmai, il 2024 segna il debutto storico della versione 100% elettrica G 580, che apre la strada della transizione all’off-road della Stella.

Mercedes Classe G: un modello per ogni necessità

Con tali specifiche, il maxi 4x4 Mercedes non poteva che esprimere tutto il suo potenziale sui percorsi innevati del Parco Nazionale dello Stelvio. Dal G 450 d, al G 500, fino al G 63 AMG (ultimo rimasto con il motore V8) e al neonato G 580 EQ, tutti i modelli della gamma hanno percorso i sentieri ghiacciati del parco italiano per una esperienza di guida immersiva e affascinante. Abbiamo guidato il G 450 d, quello che per noi può essere considerato la quadratura del cerchio di questo modello e adesso ve lo raccontiamo per bene.

Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025: il G 450 d, protagonista del nostro test

45 anni… più uno e non sentirli. Mercedes Classe G è sempre il re dei fuoristrada della casa di Stoccarda. È il protagonista assoluto dell’off-road Made in Mercedes, declinato nella sua veste più lussuosa, a maggior ragione oggi grazie all’aggiornamento dell’intera gamma.

Motore energico e look aggiornato

La Classe G 450 d, del nostro test monta un motore 6 cilindri diesel con 367 cavalli e 750 Nm di coppia spalmati sulle quattro ruote da un cambio automatico a 9 rapporti, con riduttore e i tre differenziali bloccabili per arrampicarsi dove nessuno può fare, o quasi… Oggi, Mercedes Classe G si è rifatto un po’ il look con piccoli ritocchi ai parafanghi, ai montanti, ma la sua iconica forma squadrata resta sempre la stessa. Non puoi non riconoscerlo.

Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025: la plancia hi-tech di tutti i Classe G

Interni lussuosi e infotainment aggiornato

Un SUV grande e imponente che cambia dentro come fuori. In abitacolo il solito sfarzo con elementi pregiati e spazio abbondante per cinque e relativi bagagli: il baule va da 621 a 1.941 litri. Sedili che sembrano poltrone, rivestimenti e dettagli che sprigionano lusso in ogni angolo e la giusta dose di hi-tech. Il ponte di comando è tutto digitale, ma trovate alcuni pulsanti fisici come quelli per gestire il clima e la trazione. La grande novità è il sistema infotainment MBUX, lo stesso delle Mercedes di ultima generazione, più veloce e facile da usare con app, assistente vocale e gestione da remoto.

Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025: pulsanti per trazione e clima su Classe G

Un fuoristrada inarrestabile, o quasi

Ma l’asso nella manica di questo panzer è la sua capacità di muoversi su ogni percorso. Date sicuramente per scontato il comfort su asfalto, oggi Classe G è anche piacevole da guidare. I motori vigorosi (pensate anche ai 585 CV del G 63 AMG), il cambio vellutato, lo sterzo preciso per il genere di veicolo e le sospensioni tarate egregiamente ti fanno viaggiare in prima classe. E per sentirsi più sicuri, debutta la guida autonoma di livello 2. Ma quello che non finisce di stupire sono le sue doti su terreni difficili, al limite dell’impraticabile.

Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025: nessun problema per la Classe G sulla neve

Scheda tecnica Mercedes G 450 d Professional

Motore 6 cilindri, turbodiesel, MHEV 48V, 2.989 cc Potenza max 367 CV Coppia max 750 Nm Velocità 210 km/h Trazione 4x4, cambio aut, riduttore, 3 blocchi differenziali Dimensioni 4,83 x 1,93 x 2,04 m Consumo combinato WLTP 10,0-8,7 litri/100 km Normativa emissioni Euro 6e Prezzo da 139.669 euro

4x4, riduttore e 3 differenziali bloccabili

Non bastasse la forza del turbodiesel, ci pensano le quattro ruote motrici, i tre blocchi dei differenziali e le marce ridotte a rendere inarrestabili i quasi 5 metri di lunghezza per 2,5 tonnellate di peso della corazzata tedesca. La pendenza massima superabile è del 100% ovvero strade inclinate di 45° e l’angolo di ribaltamento arriva a 35°. Non sembra vero di muoversi con tale disinvoltura su mulattiere, pietraie, fango o neve in modo così naturale, grazie anche a sospensioni a lunga escursione e robusto telaio con carrozzeria separata.

Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025: la funzione ''cofano trasparente'' di Classe G

Guadi profondi e cofano trasparente

E se vi trovate davanti a un guado, beh, sappiate che potete affrontarlo fino a 70 cm di profondità, l’elettrica addirittura 85 cm. Oggi c’è anche il sistema cofano trasparente. Si tratta di una funzione che grazie alla telecamera anteriore vi mostra cosa passa sotto le ruote davanti attraverso il display centrale per non rischiare di combinare guai su ostacoli troppo impegnativi. Il tutto con una scioltezza di movimenti rara per un bestione del genere.

Ma se vi basta raggiungere la villa a Cortina, Courmayeur o Ponte di Legno, il Gelandewagen va a nozze su strade viscide e innevate. Insomma, Mercedes Classe G è sempre il solido e corazzato SUV da fuoristrada, nato anche con compiti militari. Gli piace sporcarsi gomme e carrozzeria su una mulattiera, come sfilare sul tappeto rosso di St. Moritz e noi giochiamo con lui, almeno per oggi.

Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025: una G 500 apre la carovana di 4x4

Mercedes Classe G le versioni e i prezzi

Poiché sapete che Mercedes Classe G non è un SUV per tutti. Il prezzo del 4x4 della Stella attacca ai 139.669 euro della 450 D Professional e chiude ai 202.371 euro della 63 AMG, l’elettrica 580 EQ parte da 169.840 euro. Ma è un attimo salire a cifre da capogiro pescando dal listino optional.

Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025: due giorni all'insegna dei 4x4 della Stella

La gamma di Mercedes Classe G in breve:

G 450 d Professional da 139.669 euro

G 450 d Exclusive da 145.909 euro

G 450 d AMG Line da 153.065 euro

G 500 Exclusive da 155.669 euro

G 500 AMG Line da 162.825 euro

Mercedes-AMG G 63 da 202.371 euro

G 580 EQ AMG Line da 169.840 euro

G 580 EQ Edition One da 202.597 euro

La due giorni invernale dedicata ai SUV Mercedes si completa con un tour notturno in motoslitta e pasti a base di specialità locali per condividere l’esperienza a bordo dei modelli a trazione integrale della Stella. Un’occasione unica per scambiare pensieri, commenti e approfondimenti che, non ce ne vogliano GLE ed EQE, sono stati catalizzati dal leggendario Gelandewagen e dalle sue proverbiali doti non solo stradali, ma anche e soprattutto in off-road. Voi cosa ne pensate della Winter Experience? Partecipereste all'evento Mercedes? E della mitica Classe G? Una leggenda o un anacronistico gigante fuori dal tempo? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/01/2025