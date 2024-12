Ecco come cambia la Mercedes Classe C 2025: anticipazioni e foto spia

Mercedes Classe C 2025 esce allo scoperto: le anticipazioni su design, interni e motori in base alle foto spia e ai rumor

Dopo quattro anni di onorato servizio, l'attuale generazione della Mercedes Classe C si prepara per un facelift che punta a rinfrescarne linea e dotazioni, per mantenerne alto l'appeal sul mercato. La missione è fronteggiare la nuovissima Audi A5 e la nuova generazione di BMW Serie 3, che ha appena iniziato il suo percorso di sviluppo e che, secondo voci di corridoio, dovrebbe debuttare attorno alla primavera del 2026.

Audi A5 Avant e Sedan

COME CAMBIA FUORI Le camuffature della rinnovata Mercedes Classe C confermano che gli aggiornamenti riguarderanno la griglia anteriore, i paraurti, fari e fanali, come sempre accade in questi casi. Ed è quasi certo che adotterà anche una firma luminosa aggiornata per quanto riguarda le luci diurne.

Mercedes Classe C 2025, il frontale

COME CAMBIA DENTRO Anche all'interno ci aspettano ritocchi in punta di matita, con nuovi rivestimenti e materiali che avranno il compito di alzare ulteriormente l'asticella della qualità percepita, senza modifiche appariscenti al design dell'abitacolo. Altri aggiornamenti riguarderanno l'infotainment MBUX e le dotazioni di sicurezza e comfort, con un probabile travaso di funzioni e tecnologie dai modelli superiori della gamma Mercedes.

Mercedes Classe C 2025, solo rifiniture per design, interni e meccanica

COME CAMBIA... SOTTO Piccoli anche gli aggiornamenti a vantaggio della meccanica, che dovrebbero limitarsi a un'ottimizzazione dei rapporti del cambio automatioco a nove rapporti, per ridurre il consumo di carburante e le emissioni. La Mercedes Classe C 2025 dovrebbe essere svelata nella primavera dello stesso anno e messa in vendita a metà estate.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/12/2024