5 buoni motivi per comprare un SUV Mercedes Plug-in Hybrid. Il caso GLC

Plug-in or not Plug-in?

Parafrasiamo Shakespeare per esprimere un dilemma, per la verità, assai più prosaico. Perché mai dovrei comprare un SUV Mercedes con tecnologia ibrida ricaricabile (prendine una a caso: GLC), quando ho a disposizione propulsori Diesel e benzina (Diesel, soprattutto) che sono una favola?

Beh, una ragione c'è. Anzi, ne abbiamo ammucchiate almeno cinque. Ma andiamo con ordine.



Mercedes e l'ibrido plug-in, un caso di successo

L'ibrido alla spina è al centro del dibattito da quando esiste. Il punto è che il Plug-in è un genere di propulsione che funziona, oppure non funziona, essenzialmente in base alle proprie esigenze. Città e autostrada: quale mix esprime il tuo utilizzo? Hai la possibilità della ricarica domestica, o sul posto di lavoro? E così via.

Già, il Plug-in non è da tutti. E questo, Mercedes lo sa. Ma se il tuo stile di guida (anzi, il tuo stile di vita) rispecchia determinati requisiti, l'ibrido a ricarica da esterno può darti immense soddisfazioni.

Plug-in Hybrid: meglio se puoi caricare (anche) a casa

Nel campo dell'innovazione e dell'impegno verso una mobilità ecosostenibile, anche nel 2025 Mercedes continua a distinguersi dalla massa a causa di un approccio che assegna alla tecnologia Plug-in Hybrid un ruolo focale. Un ruolo, forse, ancor più centrale rispetto all'altrettanto virtuoso, ma meno ''intenso'', mild hybrid 48 volt.

Quanti modelli Mercedes (anche) Plug-in Hybrid?

Fatta eccezione per una manciata di prodotti, la maggioranza dei modelli della gamma della Stella prevede almeno una variante a propulsione ibrida ''alla spina''.

Modelli di taglia piccola (Classe A, Classe B, CLA), così come modelli di taglia XXL (EQE). SUV, ma anche berline (Classe C, Classe E), station wagon (idem) e coupé (CLE). Persino le supersportive (AMG GT e AMG GT Coupé 4).

Mercedes Classe E SW Plug-in Hybrid

Il Plug-in, infine, associato sia a motorizzazione termica a benzina (a 4 o a 6 cilindri), sia anche 4 cilindri a gasolio: proprio il Diesel Plug-in Hybrid, dell'offerta propulsori di Mercedes, è il fiore all'occhiello. Oltre che un unicum. E su scala mondiale.

Per capirci: da un listino di 31 modelli, tolti i 5 modelli a propulsione full electric della serie EQ, qualcosa come 19 modelli propongono almeno una variante PHEV. Fra di essi, 8 modelli esistono sia in formato Plug-in Hybrid a benzina, sia nella speciale configurazione Diesel Plug-in Hybrid. Un vero e proprio Super Hybrid.

GLC Plug-in, la best seller

Portiamo a esempio Mercedes GLC e non certo a caso. GLC è il modello Mercedes che in edizione PHEV riscuote il maggiore consenso in assoluto: in carrozzeria SUV, 1.231 unità vendute in Italia nel 2024, su un totale di 5.604 unità (dati UNRAE), assorbendo quindi oltre una vendita su cinque. Senza contare che cifre e quote simili le performa anche la versione Coupé (1.133 unità Plug-in).

Mercedes GLC PHEV, leader tra le Plug-in Hybrid della Stella

GLC PHEV come portabandiera di una flotta, l'ibrido plug-in alla Mercedes maniera, che nel 2024 vale pur sempre oltre 6.000 unità, in crescita su base annua del +14%, in controtendenza rispetto al mercato.

Mercedes GLC PHEV combina l'eleganza e la robustezza tipiche di GLC seconda generazione, con una tecnologia ibrida all'avanguardia, e non è un modo di dire.

GLC Coupè, anche lei ''alla spina''

Benzina Plug-in Hybrid

Mercedes GLC 300 e 4MATIC & GLC 400 e 4MATIC

Il sistema è composto da un 4 cilindri 2,0 litri turbo benzina, un motore elettrico da 134 CV e una batteria da 24,8 kWh, che insieme forniscono una potenza complessiva di 340 CV in configurazione GLC 300 e (prezzi da 78.568 euro), di 387 CV in caso di GLC 400 e. (da 81.374 euro). Quel che è meglio è che, in modalità completamente elettrica, GLC Plug-in può percorrere fino a 122 km nel ciclo combinato WLTP, facendone un SUV ideale anche per gli spostamenti urbani quotidiani.

Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance

AMG GLC 63 S E Performance, 680 CV ''ricaricabili''

Anche la variante high performance di GLC adotta un'architettura ibrida ricaricabile, basata su motore 4 cilindri 2,0 litri turbo da 476 CV, più 2 motori elettrici, di cui uno da 204 CV agganciato all'asse posteriore, per una potenza di sistema di 680 CV e una coppia massima di 1.020 Nm. In questo caso il focus, più che sull'autonomia EV (12 km), è sulle prestazioni: 0-100 km/h in 3,5 secondi. Da 126.396 euro.

AMG GLC 63 S E, quando l'elettrificazione mette il turbo

Diesel Plug-in Hybrid

Mercedes GLC 300 de

Il meglio di due mondi. In vendita a partire da 81.252 euro, la controfigura Diesel di GLC Plug-in associa al powertrain elettrico il potente ed efficiente 4 cilindri 2,0 litri a gasolio della Stella, autentico capolavoro di tecnologia: potenza di sistema di 333 CV, autonomia in modalità zero emissioni fino a 136 km nel ciclo misto, consumi combinati omologati a 0,4 l/100 km, emissioni CO2 di soli 10 g/km. Da record.

Vuoi sapere tutto su GLC Diesel Plug-in Hybrid? Clicca qui e leggi il nostro test drive di lungo periodo.

Mercedes GLC 300 de, i vantaggi del plug-in e del motore Diesel

Se l'ibrido plug-in Mercedes è anticiclico rispetto al dato nazionale, una ragione c'è. Anzi, più di una. Eccone almeno cinque. Vantaggi comuni a gran parte delle ibride plug-in di ultima generazione ma che, nel caso del Plug-in Mercedes, valgono anche un po' di più.

1. Efficienza nei consumi

La combinazione di motore elettrico e motori a combustione moderni e dalla resa energetica eccezionale (e questo vale in modo particolare per il motore Diesel) consente un'elevata efficienza nei consumi di carburante anche quando non si ha la possibilità di ricaricare la batteria da esterno, situazione durante la quale l'auto esprime sempre e comunque la classica modalità full hybrid, auto-ricaricando cioè parte della batteria in frenata e decelerazione, quindi sfruttando (seppur in misura minore) anche il motore elettrico stesso. In accelerazione e ripresa, così come in fase di veleggio a velocità costante. A tutto beneficio di consumi medi sempre under control.

Con l'ibrido plug-in Mercedes, consumi sempre sotto controllo

2. Riduzione delle emissioni

Grazie a un'autonomia in modalità 100% elettrica superiore alla media della concorrenza, in un ciclo di guida combinato e di lungo periodo i modelli Plug-in Hybrid di Mercedes permettono di ridurre le emissioni di CO2 in modo significativo.

E non è forse l'abbattimento della CO2, il mantra del momento?

3. Flessibilità di utilizzo

In generale, la tecnologia Plug-in Hybrid offre la possibilità di viaggiare in modalità completamente elettrica per gli spostamenti urbani e di utilizzare il motore a combustione per i viaggi più lunghi, garantendo una maggiore autonomia complessiva. Sì, ma con un PHEV Mercedes tutto questo vale anche di più. E per due motivi:

hai più autonomia elettrica per la guida in città;

i motori termici ''bevono'' poco sui viaggi più lunghi.



I viaggi lunghi, ovvero quelli in cui assapori al 100% tutto il proverbiale comfort Mercedes.

Economie di esercizio basse basse, livello di comfort alto alto

4. Performance

Proprietà ecologiche a parte, l'abbinamento di sopraffini motori Mercedes turbo benzina e di motori Diesel ricchi di coppia a potenti motori elettrici (e sui modelli alto di gamma, anche alla trazione integrale 4MATIC) restituisce prestazioni di tutto rispetto. Elettrificazione e feeling sportivo, qui vanno d'amore e d'accordo.

5. Transizione verso l'elettrico

Last but not least, la guida e la gestione quotidiana di un veicolo Plug-in Hybrid rappresentano un'ottima opportunità per familiarizzare con la mobilità 100% elettrica. Quella che anche Mercedes, controversie sulle scadenze imposte dalle istituzioni a parte, ha in programma di esprimere in un futuro a medio-lungo termine. Ibrido plug-in come ''allenamento'' al full electric. Senza il rischio di... infortunio.

SUV Plug-in Mercedes come tappa verso il full electric

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/01/2025