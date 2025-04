Mercedes GLC, è tempo di offerte. Ecco quale versione è in promo

Nel 2025 GLC 300 de conviene due volte: per i bassi consumi e per la promo. Leasing o finanziamento? Ecco le cifre chiave dell'offerta

A breve, Mercedes GLC timbrerà un ticket sola andata in direzione del pianeta full electric. Nel frattempo, uno dei SUV più amati della fascia premium si declina sempre in numerose motorizzazioni termiche elettrificate.

La più originale delle quali è indubbiamente il Diesel Plug-in Hybrid, cioè quella tecnologia che è un'esclusiva della Stella e che in Mercedes GLC 300 de 4Matic trova una delle espressioni più attraenti:

la prestanza del 2 litri Diesel ibrido plug-in da 333 CV:

il vantaggo di un'autonomia in modalità EV fino a 136 km;

il sollievo di consumi medi sostenibili, anche a batteria scarica;

l'eleganza sportiva e il comfort di bordo di Mercedes GLC.



Mercedes GLC 300 de: i vantaggi del diesel e dell'ibrido plug-in

Proprio su GLC in edizione ibrida ricaricabile a gasolio il marchio di Stoccarda confeziona a primavera 2025 una promo invitante.

L'hai sentita nominare in radio o alla tv, ma ti sono sfuggite alcune informazioni? Rimediamo.

Prima, se ti va, leggi la nostra prova di Mercedes GLC Coupé 300 de: carrozzeria coupé, ma il succo del discorso è quasi identico.

Mercedes GLC 300 de: c'è anche Coupé

LE OFFERTE MERCEDES GLC 2025

La promozione che Mercedes applica a GLC 300 de 4Matic attiene sia alla formula del leasing finanziario, sia al più classico finanziamento con maxirata finale.

GLC Diesel Plug-in Hybrid in leasing

Calcolando un prezzo scontato di 77.702 euro invece degli 81.252 euro di listino e versando un anticipo di 16.850 euro, il contratto leasing prevede il versamento di 35 canoni mensili da 695 euro e un valore di riscatto di 42.125 euro. Schematizzando:

MERCEDES GLC 300 de 4MATIC Advanced Leasing myDrive Pass Prezzo di listino 81.252 euro Prezzo promozionale 77.702 euro Sconto (euro) 3.550 euro Sconto (%) 4,4% Anticipo 16.850 euro Canone mensile 695 euro Durata 36 mesi Chilometraggio incluso 60.000 km TAN 3,50% TAEG 3,92% Valore di riscatto 42.125 euro Scadenza promozione 30 giugno 2025

Per rimanere aggiornato, consulta il sito web di Mercedes-Benz Italia.

Mercedes GLC 300 de: nel 2025 il leasing conviene di più

GLC Diesel Plug-in con finanziamento

Optando invece per un più tradizionale acquisto con finanziamento e versando un anticipo di uguale importo, cambiano sia la rata mensile, sia il valore futuro garantito, equivalente alla rata finale. Una tabella per memorizzare le cifre che contano:

MERCEDES GLC 300 de 4MATIC Advanced Finanziamento myDrive Pass Prezzo di listino 81.252 euro Prezzo promozionale 77.702 euro Sconto (euro) 3.550 euro Sconto (%) 4,4% Anticipo 16.850 euro Canone mensile 495 euro Durata 36 mesi TAN 3,50% TAEG 3,84% Valore di riscatto 49.300 euro Scadenza promozione 30 giugno 2025

Ora hai tutto quello che ti serve per valutare se GLC Diesel Plug-in è la GLC che fa al caso tuo, e per recarti in concessionaria con un minimo di preparazione.

Non ricordi le differenze tra finanziamento, leasing e noleggio a lungo termine? Leggi la nostra guida.

