Nuova Mercedes CLA: design, motori e tecnologia. Scopriamola nel video

La nuova CLA viene lanciata in versione elettrica, a cui seguirà la ibrida anche con carrozzeria Shooting Brake. Scopriamo tutti i dettagli della coupé a quattro porte

La Mercedes CLA (qui, i motori di nuova Mercedes CLA) ha introdotto il concetto di coupé a quattro porte compatta della casa di Stoccarda e ora arriva alla sua terza generazione.

Nuova Mercedes CLA: debutta la coupé quattro porte con motori elettrici e ibridi 48 volt

Il design evolve rispetto al modello precedente, con linee smussate, ma un aspetto sempre sportiveggiante. Le varianti elettriche si distinguono per un pannello frontale che sostituisce la tradizionale calandra, con un emblema a stella illuminato e 142 mini stelle retroilluminate. Ma guardiamo il video che ci presenta la nuova CLA e poi proseguiamo l'analisi.

Il frontale è tutto nuovo

I fari anteriori sono affilati e collegati da una sottile barra illuminata. Di serie troviamo i fari a LED, mentre i Multibeam LED opzionali offrono una firma luminosa diurna a forma di stella Mercedes.

Nuova Mercedes CLA: vista frontale del tutto inedita, qui quella della mild-hybrid

La carrozzeria dalle forme smussate, con maniglie delle portiere a filo, garantisce un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,21, il migliore della categoria.

Nella parte posteriore si trovano luci con motivo a stella e cerchi aerodinamici da 17 a 19 pollici. Tra gli optional disponibili ci sono i pacchetti AMG Line, AMG Line Plus e Night.

Nuova Mercedes CLA: un dettaglio dei sofisticati fari posteriori a LED

L’abitacolo della nuova Mercedes CLA (leggi come nasce il progetto di Mercedes CLA) adotta un design minimalista, ma caratterizzato dal sistema MBUX Superscreen, che include:

Quadro strumenti digitale da 10,25 pollici

Display sistema d’infotainment da 14 pollici

Display da 14 pollici per il passeggero anteriore

Nuova Mercedes CLA: il ponte di comando con i tre display dell'MBUX Superscreen

Il sistema operativo della CLA si basa sul Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) e sfrutta l’intelligenza artificiale di Microsoft e Google.

L’assistente virtuale MBUX, potenziato da ChatGPT, migliora l’interazione tra conducente e veicolo. Inoltre, la navigazione è gestita da Google Maps, offrendo un’esperienza di guida avanzata e integrata.

Nuova Mercedes CLA: per l'elettrica potenza di 272 oppure 354 CV

Al lancio, la Mercedes CLA elettrica (EV) sarà disponibile in due versioni:

CLA 250+ : motore posteriore da 272 CV e 335 Nm di coppia, con un’autonomia WLTP tra 694 e 792 km

CLA 350 4MATIC : doppio motore e trazione integrale, 354 CV e 515 Nm, con un’autonomia tra 672 e 771 km

Batteria da 85 kWh e architettura a 800 volt

Entrambe le versioni dispongono di una batteria agli ioni di litio da 85 kWh e un’architettura a 800 volt, che consente una ricarica rapida fino a 320 kW, garantendo fino a 325 km di autonomia in 10 minuti.

La CLA con motore ibrido leggero

Successivamente, sarà disponibile anche la Mercedes CLA ibrida, con motore benzina mild-hybrid a 48 volt. Questo modello adotta un quattro cilindri 1.5 litri a ciclo Miller, una batteria da 1,3 kWh e un motore elettrico integrato nella trasmissione a doppia frizione a otto rapporti e-DCT8.

Nuova Mercedes CLA: l'ibrida monta un sofisticato quattro cilindri benzina a ciclo Miller

In condizioni di bassa potenza richiesta (meno di 20 kW), può viaggiare in modalità elettrica e comunque fino a 100 km/h, recuperando fino a 25 kW di energia durante la guida.

Dimensioni e comfort

La nuova Mercedes CLA cresce rispetto alla generazione precedente:

Lunghezza: 4,72 metri (+4,1 cm)

Passo: 2.789 mm (+61 mm)

Bagagliaio: 405 litri, con frunk da 71 litri per la versione elettrica

Nuova Mercedes CLA: l'abitacolo moderno, sportivo e di gande qualità

Dotazione di accessori premium

Tutti i modelli sono dotati di serie di volante sportivo in pelle, sedili anteriori riscaldabili, tetto panoramico in vetro e climatizzazione monozona. Le finiture interne variano tra alluminio spazzolato, legno a poro aperto e la nuova finitura Gold Anthracite Anodized look.

Ulteriori dettagli, comprese le fasce di prezzo della prossima compatta elettrica e ibrida della casa di Stoccarda saranno annunciati in prossimità del lancio ufficiale. Voi cosa ne pensate della nuova Mercedes CLA elettrica e ibrida? Fatecelo sapere!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/03/2025