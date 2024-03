Che effetto fa guidare tutti i giorni la Mercedes GLC Coupé 300 de

Dopo le prime impressioni ricavate alla presentazione, è il momento di viverla un po' la nuova Mercedes GLC Coupé: con quel motore plug-in hybrid Diesel sotto al cofano che tante soddisfazioni ci ha dato al volante di altri modelli della Stella.

Mercedes GLC Coupé 300 de, il frontale

Con me la Mercedes GLC 300de Coupé parte in salita. Sì, perché le SUV coupé non sono tra le mie auto favorite: a parità di ingombri con le sorelle regular offrono meno spazio e praticità, oltre che, spesso, non guadagnano molto in bellezza. A queste condizioni, andrei controcorrente e opterei per una station wagon. La GLC Coupé fa eccezione, almeno dal punto di vista estetico. Preferisco sempre la sorella 100% SUV, peraltro morbida e con una coda tutt’altro che furgonata, ma la GLC Coupé ha comunque belle proporzioni e uno stile in coda decisamente piacevole. Oltre a presentarsi con un bel frontale importante, una bella faccia che non si dimentica. Sul fronte bagagliaio, però la coda filante della Mercedes GLC Coupé abbassa notevolmente l’altezza del vano di carico vicino alla soglia, adatta soltanto a borse piccole. Specie nel caso della versione 300de plug-in hybrid che sto provando, con le batterie che occupano spazio sotto al piano di carico e diminuisco il volume di carico di 155 litri, da 545 a 390 litri.

Mercedes GLC Coupé 300 de, il bagagliaio

Per contro, la versione 300de della GLC Coupè si avvicina molto alla quadrature del cerchio, unendo il meglio di due mondi. Dal lato termico un motore diesel due litri quattro cilindri noto per la sua efficienza, dal lato elettrico una dotazione che consente anche alla maggior parte dei commuter lontani di percorrere in elettrico tutti i quasi gli spostamenti giornalieri. In dettaglio, il motore turbodiesel mette a disposizione 197 cavalli a 3.600 giri e 440 Nm tra 1.800 e 2.800 giri, con consumi che durante la mia prova tra città e autostrada si sono attestati tra i 7 e gli 8 l/100km, più verso i 7 con prevalenza autostradale, più vicino agli 8 con prevalenza cittadina. Ovviamente, questi sono i risultati ottenuti con la batteria del sistema plug-in completamente scarica, quindi utilizzando la GLC Coupè 300de come una full hybrid.

Al volante della Mercedes GLC Coupé 300 de

AUTONOMIA (VERA) E RICARICA Sul fronte elettrico, il motore ha una potenza di 137 cavalli ed è alimentato da una batteria da 31,2 kW, capace di un’autonomia dichiarata con ciclo WLTP di 107/122 chilometri che nella vita reale si traducono in circa 90 chilometri reali. Quindi si viaggia tanto in elettrico e, quando gli elettroni finiscono, si viaggia con un efficiente motore a gasolio dai consumi ed emissioni ridotti. Per ricaricare la batteria alla presa in redazione da 3 kW sono stati necessari dalle 18 alle 21 ore. Se siete dei commuter la wallbox è obbligatoria, altrimenti potendo caricare a 11 o 66 kW, il tempo minimo di ricarica (10-80%) è di 20 minuti, o 30 minuti da 0 a 100%. In un viaggio di qualche centinaio di chilometri, se partite a batteria carica e impostando la destinazione sul navigatore per consentire al sistema di ottimizzare i consumi elettrici e termici, potete registrare consumi di 3/4 litri ogni 100 km. E si viaggia bene.

Mercedes GLC Coupé 300 de, il posto di guida

LA VITA A BORDO Quattro posti supercomodi diventano anche cinque all’occorrenza, anche se il quinto deve fare i conti con il pavimento molto rialzato al centro - per via del tunnel della trasmissione - e con un mobiletto centrale invadente. La coda sportiva, però, non crea problemi anche agli alti se si siedono dietro. Apprezzo che per le GLC Mercedes abbia scartato l’opzione con lo schermo unico a fascia in favore dei due schermi, da 12,3 pollici di fronte al guidatore e da 11,9 pollici al centro della plancia per l’infotainment, soluzione più comoda negli spazi ampi di un SUV. L’anima dell’infotainment è sempre la signorina MBUX che risponde solerte alla chiamata Hey Mercedes. Anche se la signorina inizia ad avere qualche anno, il sistema MBUX è ancora uno dei migliori sul mercato, sia per varietà di personalizzazioni sia per la risposta del comando vocale.

Mercedes GLC Coupé 300 de, lo schermo dell'infotainment

LE NOVITÀ DELL'INFOTAINMENT Questa release aggiunge la realtà virtuale e la funzione tourguide. La prima mostra le indicazioni del navigatore sulla vista reale anteriore, ripresa da una telecamera, all’inizio vorrei avere comunque anche il riscontro sulla mappa, ma poi prendo confidenza con il sistema, anche se indicazioni più complete, come la linea ideale da seguire, forse sarebbero più chiare. La funzione è comunque disattivabile. Tourguide, invece, è una guida virtuale che ci racconta, una volta attivata, informazioni e notizie sulla località in cui si viaggia. Non manca la funzione connessa Smart Home per gestire la domotica di casa direttamente da bordo: una soluzione ereditata dall'ammiraglia Classe S che controlla a distanza elettrodomestici, riscaldamento, antifurto e ''smarterie'' varie.

Mercedes GLC Coupé 300 de, 3/4 posteriore

AGILE, CON LE RUOTE POSTERIORI STERZANTI Ottimo il comfort di marcia. La GLC Coupé 300de è silenziosa su tutti i fronti: aerodinamico, ha un ottimo isolamento della scocca dalla strada e assorbe bene buche e altre irregolarità. Il motore si fa sentire, non è un rombo emozionante ma il rumore di un servizievole quattro cilindri, ma si fa sentire il giusto per rendersi conto di cosa sta facendo. Il meglio, da questo punto di vista la GLC ibrida a gasolio lo da quando i due motori lavorano insieme. Sul fronte sospensioni, la GLC Coupè che sto provando è dotata del pacchetto Tech che include le sospensioni Airmatic, le sospensioni pneumatiche che adattano l’assetto alla velocità e alla guida, dando sempre il massimo in comfort e tenuta di strada in curva. Del pacchetto Tech fanno parte anche le ruote posteriori sterzanti, che diminuiscono di 90 cm il diametro di sterzata (10,9 metri) fino a 60 km/h e accompagnano la coda in curva sterzando in contro fase rispetto alle ruote anteriori nelle curve oltre i 60 km/h. Se già la GLC Coupè ha un buon compromesso tra dimensioni e spazio, con 476 centimetri di lunghezza massima, con le quattro ruote sterzanti si fa manovra in un fazzoletto.

Mercedes GLC Coupé 300 de, i sedili anteriori

Volessi assicurarrmi una Mercedes GLC Coupè 300de 4MATIC nell’allestimento base Advanced, dovrei prepararmi a spendere 85.867 euro, e potrei accontentarmi del suo equipaggiamento di serie completo. Ma sento che voglio qualcosa di più e, forse, più che puntare ad allestimenti più evoluti guarderei la lista degli optional. Sceglierei il tetto panoramico (1.732 euro), i cerchi da 19 pollici aerodinamici a 5 razze (750 euro) e il pacchetto Tech (3.403 euro), fari LED a matrice Digital Light (1.647 euro), inserti in legno (414 euro) l’Energizing Air Control (150 euro) per filtrare le monnezze presenti nell’aria di Milano, il pacchetto assistenza alla guida (2.964 euro), pacchetto parcheggio con telecamera a 360° (561 euro) Guard 360. La vera pelle costa parecchio: da 1.640 a 1.790 euro: mille euro in più se si sceglie la più morbida Nappa, ma i tessuti sono già ok e l'ecopelle Artico offre una valida alternativa a minor prezzo (375 euro i sedili, 460 euro la plancia e i pannelli porta). Totale? 98.323 euro.

Motore 4 cilindri, 2,0 litri, turbodiesel plug-in hybrid Potenza massima di sistema 333 CV Autonomia fino a 122 km Ricarica 11 kW in corrente alternata, 60 kW in corrente continua Capacità batteria 31,2 kWh Velocità 219 km/h 0-100 km/h 6,4 secondi Cambio Automatico Trazione Integrale Dimensioni 4,76 x 1,89 x 1,61 m Bagagliaio Da 390 a 1.335 litri Peso n.d. Prezzo Da 85.867 euro

Pubblicato da M.A. Corniche, 09/03/2024