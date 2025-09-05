Video

Nuova Renault Clio 2026, guarda con noi la premiére in live streaming

Avatar di Emanuele Colombo, il 08/09/25

1 ora fa - Nuova Renault Clio 2026: il debutto mondiale in diretta dal Salone di Monaco IAA Mobility 2025

Segui la presentazione live della nuova Renault Clio 2026 dal Salone di Monaco IAA Mobility 2025. In diretta video e on-demand
Guarda con noi la diretta video della presentazione della nuova Renault Clio 2026: il live streaming della premiére dal Salone di Monaco IAA Mobility 2025 inizia alle 17:30 di lunedì 8 settembre 2025. Successivamente il filmato sarà disponibile on-demand.

Al debutto mondiale della nuova compatta francese, giunta alla sesta generazione, parteciperanno François Provost, CEO del Gruppo Renault, Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer del Gruppo Renault e CEO del marchio Renault, Laurens van den Acker, Chief Design Officer del Gruppo Renault, Bruno Vanel, Direttore delle performance di prodotto del marchio Renault e Delphine de Andria, Direttore prodotto del segmento B di Renault.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/09/2025
