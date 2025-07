Nuova Renault Clio 2026 debutta a Monaco, solo ibrida

Dopo mesi di test su strada e numerose foto spia, la nuova Renault Clio di sesta generazione sarà svelata in anteprima al Salone di Monaco 2025, in programma dal 9 al 14 settembre, riporta la testata inglese Auto Express. Niente teaser ufficiali, almeno per ora, ma le camuffature lasciano intuire che si tratterà di un progetto molto diverso dai fratelli elettrici in arrivo.

Il design della nuova Renault Clio 2026 non sarà rétro

Il design: non sarà rétro come Renault 5

Chi si aspettava una Clio in salsa vintage sulla scia delle nuove Renault 5, Renault 4 e Twingo resterà sorpreso. Secondo l’ex capo del design Renault, Gilles Vidal (appena passato in Stellantis), il nuovo modello non guarderà al passato: “Non ci sarà alcun richiamo a design storici. Sarà un modello del tutto inedito. Una sorpresa totale”.

Stando alle foto spia, le proporzioni sembrano restare fedeli all’attuale quinta generazione, ma i dettagli suggeriscono linee più tese, gruppi ottici affilati e un frontale ispirato al concept Embleme. Dietro, la maniglia posteriore sarà ancora integrata nel montante C per un effetto coupé, mentre il lunotto inclinato e lo spoiler accentuano il carattere sportivo.

Renault Embleme concept: un crossover a basso impatto ambientale

Interni ad alta tecnologia

Per quanto riguarda l’abitacolo, non ci sono ancora immagini ufficiali. Ma ci si aspetta un’impostazione ispirata ai modelli ICE di nuova generazione come Rafale e Symbioz, quindi linee moderne, schermi digitali e tanta tecnologia. Niente nostalgie retrò: la Clio 2026 guarda solo avanti.

Gli interni della nuova Renault Clio 2026, ma saranno modernissimi

Solo ibrida: per la nuova Clio elettrica c'è da attendere

A differenza della nuova Renault 5, la Clio 2026 manterrà un motore termico. Ma attenzione: niente più benzina “pura”. Sarà disponibile esclusivamente con powertrain ibrido, per competere con modelli come Toyota Yaris Hybrid, MG3 Hybrid e la nuova Opel Corsa, ora anch’essa elettrificata. Il lancio commerciale della nuova Clio è previsto per l'inizio del 2026 e il mercato europeo è pronto per accoglierla.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/07/2025