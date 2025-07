Gilles Vidal lascia Renault: guiderà il design dei marchi europei di Stellantis

Gilles Vidal torna in Stellantis come capo del design europeo dopo 5 anni in Renault. Succede a Jean-Pierre Ploué

Cambio al vertice del design in casa Stellantis. A partire dal 1° ottobre 2025, sarà Gilles Vidal a prendere in mano le redini del design per tutti i marchi europei del Gruppo, dopo aver diretto per cinque anni lo stile Renault. Vidal succede a Jean-Pierre Ploué, che lascia l’azienda dopo un lungo percorso nel mondo dello stile automobilistico.

Più che un debutto, un grande ritorno

Designer di fama internazionale, Gilles Vidal vanta una carriera di oltre 30 anni nel mondo dell’automotive, di cui 25 trascorsi tra Citroën e Peugeot. Tra le sue creazioni figurano le Peugeot 208, 308 e 3008, modelli che hanno lasciato il segno anche a livello internazionale, vincendo più volte il titolo di European Car of the Year.

A credere fortemente nel ritorno di Vidal sono Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’area Enlarged Europe, e Ralph Gilles, Chief Design Officer del Gruppo. Entrambi sottolineano come l’esperienza e la visione del designer francese saranno cruciali per ridefinire l’identità stilistica dei brand europei del colosso automobilistico.

Vidal è infatti riconosciuto per il suo talento e per la capacità di coniugare innovazione e rispetto del patrimonio storico dei brand.

Parlano i diretti interessati

«La sua profonda conoscenza della cultura automobilistica europea e la sua visione progettuale orientata al futuro saranno fondamentali per ridefinire la mobilità e rafforzare l’identità dei nostri marchi europei», ha detto Imparato.

«L’esperienza di Gilles sarà determinante per il futuro del Gruppo. È un designer di altissimo livello, i cui progetti hanno ottenuto cinque premi European Car of the Year nell’ultimo decennio», ha aggiunto Gilles.

Lo stesso Gilles Vidal si dice entusiasta di tornare alle origini, in Stellantis: «In un mondo in cui tecnologia e design devono procedere di pari passo per trasformare l’esperienza del cliente».

Un nuovo capitolo per lo stile Stellantis si apre dunque nel segno della continuità con lo sguardo proiettato al futuro. E con Vidal al timone, le aspettative non possono che essere alte.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/07/2025