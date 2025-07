L'infotainment di Stellantis diventa più smart grazie ai servizi 4screen

Scopri dove mangiare, fare il pieno o parcheggiare, approfittando di offerte e sconti: tutto dallo schermo dell’auto. È questo, in sintesi, l’obiettivo della nuova partnership tra Stellantis e 4screen, piattaforma digitale che viene ora integrata nei sistemi di infotainment Uconnect 4 e Uconnect 5, per accrescere le funzoni del navigatore e trasformarlo in un assistente personale di bordo.

Non solo mappe: offerte, POI e promozioni direttamente sullo schermo

Con l’integrazione della piattaforma 4screen, i guidatori potranno visualizzare punti di interesse in tempo reale, filtrati in base alla posizione, al contesto e alle preferenze personali.

Dall’area di servizio più vicina a un autolavaggio, da un ristorante a un parcheggio libero, fino alle offerte attive presso gli esercizi nelle vicinanze: tutto sarà consultabile senza distrarsi troppo dalla guida, grazie a un'interfaccia ben integrata e ottimizzata in funzione della sicurezza.

Informazioni selezionate e fornite in sicurezza

Il sistema mostra info utili come orari, contatti, servizi disponibili e promozioni attivabili a bordo filtrando i contenuti in base alla posizione e al contesto, permettendo di rimanere informati e prendere decisioni più efficienti durante il viaggio, senza sovraccaricare il conducente con informazioni inutili.

Già in arrivo su alcuni modelli FIAT, Jeep e RAM 4screen è destinata a salire a bordo di un numero crescente di modelli, con un rilascio progressivo di aggiornamenti over-the-air. Stellantis punta così a rendere la guida più intelligente e connessa, senza complicazioni.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/07/2025