Hyundai integra Google Places: navigazione smart su Kona, Tucson, Santa Fe e Ioniq

Sempre più smart, sempre più connessa: Hyundai alza l’asticella dell’esperienza di bordo grazie all’integrazione di Google Places nei propri sistemi infotainment di ultima generazione. Ecco che cosa cambia per chi guida.

Hyundai Tucson

Cosa cambia? Navigazione più rapida, completa e intelligente

Dimenticate indirizzi incompleti, POI generici e ricerche frustranti. Con Google Places integrato nei sistemi ccNC (Connected Car Navigation Cockpit), Hyundai porta sulla plancia un vero e proprio motore di ricerca stradale. Oltre 200 milioni di punti di interesse aggiornati in tempo reale, con informazioni dettagliate su orari di apertura, descrizioni, foto e recensioni.

E il bello è che tutto questo è già disponibile: basta avere un modello dotato del sistema ccNC aggiornato all’ultima versione software – anche se l’auto è già stata consegnata.

Hyundai Kona full hybrid, vista laterale

Scrivi, scegli, vai: l’esperienza utente al centro

Uno dei punti di forza? L’inserimento predittivo degli indirizzi. Durante la digitazione, il sistema suggerisce automaticamente destinazioni coerenti, rendendo la ricerca più veloce, intuitiva e sicura.

Inoltre, grazie a filtri tematici e a liste per brand o categoria, trovare un buon ristorante o una stazione di ricarica non è mai stato così semplice.

Nuova Hyundai Santa Fe (2024)

Ecco su quali modelli Hyundai è disponibile Google Places

La nuova funzionalità è già attiva – o lo sarà a breve – su un’ampia gamma di modelli recenti:

Hai già uno di questi modelli? Al prossimo aggiornamento software che farai Over The Air (OTA), cioè via radio, senza portare la macchina in officina, ti troverai Google Places già pronto per l'uso integrato nel navigatore.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/07/2025