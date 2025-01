Honda 0 Series: anteprima mondiale al CES 2025 di Honda 0 Saloon e Honda 0 SUV

Honda ha svelato in anteprima mondiale al CES 2025 i primi prototipi della 0 Series, una nuova gamma di veicoli elettrici progettati per ridefinire il concetto di mobilità sostenibile. I modelli presentati, Honda 0 Saloon e Honda 0 SUV, arriveranno sui mercati globali a partire dal 2026. La Casa di Tokyo ha inoltre presentato ASIMO OS, l’originale sistema operativo che sarà applicato alla nuova gamma di veicoli elettrici. Ma andiamo con ordine a vedere nel dettaglio di che novità parliamo.

Il prototipo della Honda 0 Saloon rappresenta un’evoluzione rispetto al concept mostrato al CES 2024, con un design sportivo e un’altezza ridotta che si combinano per garantire un’elevata aerodinamicità e uno stile unico. A dirla tutta, sembra di cogliere echi del design Lamborghini, con il frontale che può ricordare la Gallardo prima maniera e una linea continua che procede senza sbalzi da un paraurti all'altro.

Nonostante le dimensioni raccolte, l’abitacolo offre molto spazio interno, confermando il tipico approccio “Compatto, Leggero e Intelligente” di Honda. Il concept si basa sull'architettura EV di nuova generazione e assicura la guida automatizzata di livello 3; Honda è stata la prima al mondo a introdurre questa tecnologia avanzata, che consente al veicolo di assumere il controllo completo in determinate situazioni.

Honda 0 Saloon - Tre quarti anteriore

Basato sul concept Space-Hub, presentato al CES 2024, il prototipo del Honda 0 SUV propone un’interpretazione innovativa del veicolo elettrico come spazio multifunzionale per le persone. Questo SUV di medie dimensioni combina versatilità, abitacolo ampio e campo visivo senza ostacoli, ideale per le esigenze moderne di mobilità. Prevede, tra le altre cose, il controllo della stabilità con sensori giroscopici 3D, sistemi di assistenza alla guida evoluti e aggiornamenti OTA (Over-The-Air) pensati per migliorare costantemente le funzionalità di guida automatizzata.

Honda 0 SUV - Tre quarti posteriore

ASIMO OS è la piattaforma software avanzata, progettata per la gestione integrata delle unità di controllo elettronico dei veicoli Honda. Grazie alla sua architettura innovativa, ASIMO OS ottimizza il funzionamento dei principali sistemi del veicolo, tra cui quelli dedicati alla guida automatizzata, all’assistenza avanzata alla guida e ai sistemi di infotainment a bordo. Con ASIMO OS, Honda è convinta di ridefinire l’esperienza di mobilità, combinando sicurezza, efficienza e connettività. Anche se la concorrenza è agguerrita: guarda ad esempio, che cosa la tedesca BMW ha presentato al CES 2025 in fatto di infotainment.

Honda Asimo OS

Insomma, i modelli della Honda 0 Series integreranno funzionalità avanzate come la guida automatizzata, con il sistema eyes-off progettato per gestire situazioni complesse come il traffico autostradale congestionato. Questa tecnologia rivoluzionaria consente ai conducenti di svolgere altre attività, come guardare film o partecipare a riunioni virtuali, rendendo ogni viaggio più produttivo e confortevole. Riuscirà la casa giapponese a conquistare maggiore popolarità in Italia con i modelli che deriveranno da Honda 0 Saloon e Honda 0 SUV?



