BMW rivoluziona l’infotainment: arriva Panoramic iDrive con sistema operativo X Android (video)

BMW continua a spingere più avanti i confini della tecnologia con l'ultima evoluzione del suo sistema infotainment iDrive. Presentato in occasione della rassegna tecnologica CES 2025 a Las Vegas, il dispositivo Panoramic iDrive utilizza il rivoluzionario sistema operativo X basato su Android, offrendo un’esperienza utente senza precedenti e mai come ora vicina al concetto e all'utilizzo di uno smartphone. Questo dispositivo debutterà a bordo di tutti i modelli BMW Neue Klasse a partire dalla fine di quest’anno.

BMW Panoramic iDrive: debutta a bordo dei modelli Neue Klasse da fine 2025

Questa evoluzione consente una maggiore integrazione con applicazioni di terze parti e aggiornamenti OTA (over-the-air), garantendo un sistema sempre aggiornato e personalizzabile. Grazie a tale scelta, gli utenti potranno beneficiare di una piattaforma aperta che migliora l'interazione tra conducente, veicolo e ambiente digitale. Guardiamo il suo potenziale in video, poi continuiamo la discussione.

L’ultima versione di iDrive presenta quattro componenti principali:

Sistema multimediale con tecnologia di retroilluminazione a matrice , che migliora l’estetica e la leggibilità.

Struttura di menu aggiornata , progettata per un utilizzo più semplice e intuitivo.

Volante multifunzione con pulsanti di feedback tattile , parte dell’approccio ''shy-tech'' di BMW.

BMW Panoramic Vision , uno schermo avanzato che estende la visione del conducente.

BMW Panoramic iDrive: il nuovo infotainment svelato in occasione di CES 2025 a Las Vegas

L'introduzione del sistema operativo X e del nuovo iDrive coincide con il debutto della Neue Klasse, una gamma di veicoli che rappresenta il futuro di BMW. Innanzitutto, mentre i precedenti sistemi iDrive utilizzavano una manopola di controllo centrale, quest'ultima versione si basa in gran parte su un nuovo volante multifunzione.

Head-up display anche 3D

Ma tra le novità più rilevanti troviamo il BMW Panoramic Vision, uno schermo che si estende lungo il parabrezza e funge da head-up display. Diviso in tre sezioni, include un quadro strumenti digitale e due aree personalizzabili con widget, come meteo, navigazione e dati sul motore.

Un altro elemento distintivo è l’head-up display 3D opzionale, che offre informazioni sulla guida semi autonoma e sulla navigazione direttamente nel campo visivo del guidatore. BMW sottolinea che l'uso coordinato di due head-up display è unico nel settore e migliora notevolmente la leggibilità e la sicurezza.

BMW Panoramic iDrive: tutte le informazioni sotto gli occhi di guidatore e passeggero

Informazioni su più schermi

Per esempio, quando si utilizza il sistema di navigazione, gli avvisi di guida del percorso vengono visualizzati sul 3D Head-Up Display. Le informazioni su strade e incroci appaiono sul display Panoramic Vision, mentre una mappa completa può essere mostrata sul sistema infotainment.

BMW Panoramic iDrive: la casa tedesca promette un'esperienza di guida innovativa

Il CES 2025 si è rivelato un palcoscenico ideale per BMW per svelare la sua visione del futuro. Ne è esempio proprio la combinazione tra il sistema operativo X Android e l’ecosistema BMW, che promette una guida più intuitiva, sicura e connessa. Il nuovo software consente di personalizzare le schermate e include la possibilità di utilizzare immagini come sfondi per l'infotainment.

Un linguaggio più naturale

L’Intelligent Personal Assistant di BMW, ora basato su Large Language Models, rivoluziona ulteriormente l’interazione uomo-macchina. Grazie a questa tecnologia, i conducenti possono impartire comandi naturali come ''Portami a una stazione di ricarica vicino a un negozio di alimentari'', migliorando l'esperienza complessiva di navigazione e la gestione del veicolo.

BMW Panoramic iDrive: l'head-up display alla base del parabrezza e il touchscreen più in basso

BMW ha saputo unire tradizione e innovazione attraverso la nuova versione dell’iDrive, alimentata dal sistema operativo X basato su Android. Questo passo segna una svolta importante nella strategia tecnologica del marchio, aprendo nuove possibilità per il futuro della mobilità e promette di rivoluzionare l’esperienza a bordo dei futuri modelli della casa di Monaco.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/01/2025