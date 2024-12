Honda e Nissan verso la fusione: a confronto modelli e tecnologie

La notizia di una possibile fusione tra Honda e Nissan ha scosso il mondo dell'automobile ed è stata confermata dalle parti. Questa unione potrebbe creare il terzo gruppo automobilistico mondiale per volume di vendite, con l'obiettivo di affrontare le sfide del mercato globale, in particolare la transizione verso l'elettrificazione e la guida autonoma.

''Nissan Motor Co. (“Nissan”) e Honda Motor Co. (“Honda”) hanno firmato un memorandum d'intesa (MOU) per avviare discussioni e riflessioni sull'integrazione delle attività tra le due società attraverso la costituzione di una holding congiunta'', si legge nel comunicato ufficiale, in cui si parla di ''standardizzazione delle piattaforme'' e di ''complementazione delle loro offerte di veicoli globali - compresi i modelli ICE, HEV, PHEV e EV'' (ossia a combustione, ibridi, plug-in ed elettrici). Analizziamo i modelli di punta delle due case automobilistiche, mettendo a confronto veicoli simili per comprendere le differenze e le possibili sovrapposizioni.

Nissan Qashqai: il nuovo crossover è pronto al debutto sul mercato

Nissan Qashqai vs Honda ZR-V

All'angolo sinistro del ring, Nissan Qashqai, pioniera del segmento crossover/SUV, ha recentemente subito un restyling che ne ha aggiornato il design e le dotazioni tecnologiche. Con una lunghezza di 4,43 metri, offre interni spaziosi e un bagagliaio che parte da ben 504 litri. La gamma motori include opzioni a benzina mild-hybrid e il sistema ibrido e-Power (vedi sotto), che combina un motore di trazione elettrico con uno a benzina, che funge solo da generatore di corrente, per migliorare l'efficienza. Questa variante è proposta anche con trazione integrale elettrica.

Honda ZR-V e:HEV Advance, il frontale

Dall'altra parte, la Honda ZR-V (leggi qui la nostra prova) è un po' più lunga ma meno spaziosa. Coi suoi 4,57 m da un paraurti all'altro ha un bagagliaio da 380 litri. Ha un design moderno e interni curati, ma l'infotainment ha un aspetto un po' datato per via dello schermo da soli 9 pollici, mentre Nissan arriva a 12,3 pollici. Vicinissime le prestazioni, anche se la rivale sembra avere un piccolo vantaggio nei consumi. Rischio di sovrapposizione? Alto.

Nissan X-Trail, debutta l'ibrido leggero

Nissan X-Trail vs Honda CR-V

Nissan X-Trail (scoprilo nel nostro test drive) è un SUV di 4,68 metri, noto per la sua versatilità e capacità off-road nelle versioni con trazione integrale. L'unico motore disponibile in Italia è l'ibrido e-power, analogo a quello montato sulla Qashqai. Punti di forza, un abitacolo spazioso e ben rifinito, proposto anche in configurazione a sette posti, con un bagagliaio che, nella tradizionale versione a 5 posti, va da 482 a 575 litri di capacità prima di reclinare gli schienali posteriori, grazie all'utilissimo plus del divanetto scorrevole. La versione a 7 posti va da 391 a 485 litri.

Honda CR-V e:Hev 2024 Advance AWD, 3/4 anteriore

La Honda CR-V (leggi qui la nostra prova), uno dei modelli più venduti della casa giapponese, è apprezzata per il comfort, la qualità costruttiva e l'efficienza dei suoi motori. Con una lunghezza di 4,70 m si avvantaggia sulla rivale per un bagagliaio più ampio, a partire da 587 litri. Come la X-Trail, anche la CR-V è disponibile con trazione integrale e la gamma motori spinge l'acceleratore sull'elettrificazione: se la rivale si ferma alle soluzioni mild hybrid e full-hybrid, la Honda CR-V può montare il full-hybrid e:HEV, che troviamo anche sulla sorellina ZR-V, e una motorizzazione plug-in hybrid ricaricabile che consente fino a 81 km di autonomia nella guida puramente elettrica. Il rischio di sovrapposizione, qui è medio.

Nissan Ariya Nismo: il SUV elettrico diventa più sportivo

Nissan Ariya vs Honda e:Ny1

Nissan Ariya rappresenta l'ingresso di Nissan nel segmento dei SUV elettrici. 4,60 m di lunghezza, 468 litri di bagagliaio, ha un design futuristico e un'autonomia di tutto rispetto, che arriva a 525 km dichiarati. E non manca la versione con trazione integrale. La coesistenza con la rivale a marchio Honda pare facile, visto che non giocano nello stesso segmento. Rischio di sovrapposizione: scarso.

Honda e:Ny1: vista di 3/4 anteriore

La Honda e:Ny1 (leggi qui la prova su strada) è la risposta di Honda nel segmento dei SUV compatti elettrici, ma rispetto alla Nissan è più corta di 21 cm e appartiene dunque a un segmento inferiore. Lunga 4,39 m da paraurti a paraurti, mette sul piatto un bagagliaio da 361 litri e un'autonomia fino a 412 km. L'unica versione in listino è però a trazione anteriore: per il 4x4 rivolgersi alla rivale.

Nissan Juke MY 2024: ecco il nuovo colore giallo

Modelli che non si sovrappongono: Civic, Juke, Honda e

Alcuni modelli delle due case non hanno diretti concorrenti nell'altra. La Honda Civic (leggi qui la prova), ad esempio, è una berlina compatta nota per la sua affidabilità e le prestazioni dinamiche. Nissan Juke (scoprila nel nostro test drive) è invece un crossover compatto dal design distintivo, rivolto a un pubblico giovane e urbano: potrebbe scontrarsi con la Honda HR-V, che però è uscita di produzione tempo fa e di cui è attesa una nuova generazione: il confronto è rimandato.

Al volante della nuova Honda Civic 2022

La Honda e, infine, è una city car elettrica che combina un design retrò con tecnologie all'avanguardia, rappresentando la visione di Honda per la mobilità urbana sostenibile e alla quale Nissan non ha nulla da contrapporre, per il momento: qui si gioca la complementazione delle gamme a cui accennavamo in apertura.

Honda e: visuale di 3/4 anteriore

Entrambe le case automobilistiche hanno sviluppato tecnologie ibride innovative per migliorare l'efficienza e ridurre le emissioni.

Come funziona il motore Nissan e-POWER

Il sistema e-POWER di Nissan utilizza un motore elettrico per muovere le ruote, mentre un motore a benzina funge da generatore per alimentarlo e ricaricare la batteria. Questo approccio prende il nome di ''ibrido in serie'' o ''trazione elettrica con range extender'' e offre i vantaggi della guida elettrica, come l'accelerazione immediata e il funzionamento silenzioso, senza la necessità di ricarica esterna, poiché il motore a combustione mantiene la batteria carica. Ci pensa un sistema elettronico ad accordare il sound del motore alla velocità per evitare lo sgradevole ''effetto scooter''.

Nuova Nissan Qashqai: lo schema di funzionamento del motore e-Power

Come funziona il motore Honda e:HEV

Il sistema full hybrid e:HEV di Honda combina un motore a benzina con due elettrici per consentire un funzionamento ''in serie'' come Nissan oppure ''in parallelo'': con il motore termico che partecipa direttamente alla spinta. In condizioni normali, il motore elettrico principale muove il veicolo, mentre quello a benzina lo alimenta e ricarica la batteria. Una frizione automatica collega il termico alle ruote quando la velocità è sufficiente, visto che non c'è alcun cambio in mezzo per accordare il regime del motore alle varie velocità. Anche qui un sistema elettronico evita un sound da scooter, simulando il rumore di passaggi di marcia virtuali.

Honda ZR-V e:HEV, le tre modalità di funzionamento dell'ibrido Honda

La fusione tra Honda e Nissan potrebbe portare a una razionalizzazione delle gamme prodotto, con la possibile eliminazione di modelli sovrapposti. Tuttavia, modelli iconici come la Honda Civic o il Nissan Juke, che occupano nicchie specifiche, potrebbero essere mantenuti per diversificare l'offerta. Inoltre, l'unione delle competenze nelle tecnologie ibride ed elettriche potrebbe accelerare lo sviluppo di nuovi modelli e sistemi di propulsione, rafforzando la posizione del nuovo gruppo nel mercato globale.

Il ruolo di partner come Renault e Mitsubishi sarà cruciale nel definire le strategie future. Renault, già alleata di Nissan, potrebbe apportare ulteriori sinergie, mentre Mitsubishi, anch'essa parte dell'alleanza, potrebbe contribuire con la sua esperienza nei veicoli. Clicca sui link che trovi nel testo per leggere le prove dei modelli Honda e Nissan di cui si parla nell'articolo: tu quali salveresti, dovendo scegliere tra i modelli rivali?

