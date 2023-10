Honda e:NY1, prova del SUV elettrico compatto dal nome impronunciabile

Tra le sigle scelte da Honda per i suoi modelli, quella del nuovo SUV elettrico compatto e:Ny1 è probabilmente la più difficile da pronunciare. A vederlo si direbbe la versione a batterie dell'ottima Honda HR-V ibrida (qui la nostra prova), ma c'è più di quel che sembra sotto la carrozzeria e la parentela tra i due modelli è solo apparente. Le opinioni dopo la prova su strada.

Honda e:Ny1, la prova su strada

Forme morbide, proporzioni gradevoli, la Honda e:Ny1 è un'auto attraente ed elegante, che sfugge a una caratterizzazione estetica troppo elaborata a garanzia di un design sicuramente longevo. Cortissimo lo sbalzo posteriore: più lungo quello anteriore a dare aggressività e slancio alla fiancata. Rialzata ma non troppo, ha un'altezza da terra di 135 mm, come le auto normali: sconsigliato avventurarsi sulle strade molto dissestate (d'altra parte la trazione è anteriore e non integrale). Il design farebbe supporre a una conversione elettrica della Honda H-RV, ma il pianale è diverso. Prova ne sia che la e:Ny1 è più lunga di 57 mm e ha un passo più corto di 3 mm.

TANTO SPAZIO A BORDO La linea filante non sacrifica l'abitabilità, perché il tetto mantiene un andamento orizzontale fin oltre la testa dei passeggeri posteriori e il lunotto spiovente inizia più indietro. Anzi, proprio lo spazio a bordo è una delle caratteristiche migliori dell'auto: che è accogliente come poche - o forse nessuna - nel suo segmento. I sedili sono super-confortevoli, con un primo strato molto soffice e un'imbottitura sottostante che sostiene a dovere, e di serie sono riscaldati fin dall'allestimento base, così da contribuire alla climatizzazione d'inverno e alleggerire così il carico sulla batteria.

Honda e:Ny1, la versione elettrica di HR-V: l'abitacolo con lo schermo verticale da 15,1''

MATERIALI E FINITURE A bordo trovo montaggi curati e un'ergonomia ben studiata, anche se la proverbiale concretezza giapponese lascia molte plastiche lasciate a nudo. Il colpo d'occhio comunque è gradevole, grazie alla fascia centrale della plancia rivestita in pelle e alle luci ambient. La plancia è tutta digitale, ma sfugge la moda di incorporare due display in un unico pannello per adottare una soluzione separata.

HA IL MAXI-SCHERMO Lo schermo da 10,25 pollici montato a sbalzo davanti al guidatore spicca per leggibilità e resistenza ai riflessi, mentre quello a centro plancia per l'infotainment si distingue per lo sviluppo verticale e per le dimensioni extra-large: parliamo di 15,1 pollici, che prima dell'era degli schermi piatti sarebbero stati una dimensione decorosa per una... tv! Pochi i comandi fisici, con le regolazioni del clima integrate nel touch screen. Integrate bene, però, visto che non occorre navigare tra i menu per cambiare temperatura e distribuzione dei flussi d'aria.

Honda e:Ny1, la versione elettrica di HR-V: il posto guida

SCELTE PRATICHE In realtà, anche se non amo i comandi touch, la e:Ny1 sfrutta davvero bene il suo schermo a centro plancia, con un'organizzazione furba. Il menu principale è diviso in tre aree: in alto il navigatore, ben leggibile; in mezzo le scorciatoie per le funzioni d'uso frequente, dalle telefonate alla musica; in basso i comandi del climatizzatore. La chicca è che le bocchette di ventilazione sono ottimizzate per evitare getti d'aria troppo violenti sui passeggeri: un accorgimento che sarà particolarmente gradito a chi porta le lenti a contatto.

BAGAGLIAI A CONFRONTO Esemplare la conformazione del vano bagagli, dalla forma regolarissima e coperto da una cappelliera morbida appesa al portellone, che si adatta da sé ai carichi extra large. Insomma, è facile sfruttare fino all'ultimo la volumetria interna, che non è niente male per un'auto lunga 4,39 m: parliamo di 361 litri con tutti i sedili in uso nell'allestimento base Elegance, che scendono a 344 litri nell'allestimento superiore Advance. La versione ibrida Honda HR-V non arriva a tanto, fermandosi a 335 litri.

Honda e:Ny1: il bagagliaio

Al volante, prima ancora di partire noto la linea bassa della plancia, che mi trasmette un senso di dominio sulla strada anche con il sedile regolato ad altezza minima. Trattandosi di un'auto elettrica, la silenziosità è di serie e la perfetta risposta del volante come dei comandi a pedale è chiara fin dai primi metri. La trasmissione non si comanda con la classica leva, ma con dei pulsanti, come su tutte le Honda di ultima generazione: bisogna farci un po' la mano, ma sono poco ingombranti e contribuiscono a rendere l'abitacolo più arioso.

SPRINT E COMFORT Pronta all'acceleratore, la Honda e:Ny1 si muove con passo felino, potendo contare su 204 CV e 310 Nm di coppia. Lo sprint è notevole, con uno 0-100 km/h che richiede appena 7,6 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 160 km/h. Quello che però più sorprende è l'assetto, che dimostra una qualità sopraffina della messa a punto. Tra le curve, il crossover elettrico Honda è agile, preciso, composto e molto appagante. Non dondola nei cambi di direzione, a vantaggio del comfort degli occupanti. Eppure sulle buche, sulle ondulazioni e sull'asfalto rovinato è straordinariamente confortevole: gentile e silenzioso. Chapeau!

Il test drive della Honda e:Ny1

AIUTI ALLA GUIDA I sistemi di aiuto alla guida ADAS della suite Honda Sensing migliorano la sicurezza dimostrandosi molto attenti. Va però sottolineato che la frenata automatica è tarata per mitigare un eventuale impatto, non per scongiurarlo, mentre la guida autonoma non arriva al livello 2 in autostrada, limitandosi ad agire a bassa velocità nel traffico. Non mancano comunque cruise control adattivo e assistente al mantenimento di corsia, che corregge la traiettoria col volante se rischiamo di usocire dalle righe senza aver prima attivato l'indicatore di direzione.

IO PARCHEGGIO DA SOLA L'allestimento top prevede poi, di serie, un pilota automatico per le manovre di parcheggio. Due palette dietro al volante permettono di regolare il freno motore e con esso il recupero di energia al rilascio dell'acceleratore, ma non si arriva mai all'arresto del veicolo senza usare i freni, quindi la famosa guida ''one-pedal'' non fa parte delle funzioni previste.

Honda e:Ny1, il quadro strumenti da 10,25 pollici

AUTONOMIA E RICARICA Malgrado la batteria da 61,9 kWh utilizzabili, che sono un valore intermedio tra quello che offre il mercato, e malgrado alcuni accorgimenti per accelerare la ricarica, il rifornimento della Honda e:Ny1 non è dei più rapidi: tutto per salvaguardare la durata dell'accumulatore, dice Honda. Sta di fatto che il miglior risultato si ottiene da una presa in corrente continua da 78 kW di potenza, da cui ci vogliono 45 minuti per passare dal 10 all'80% della carica. Tempi che crescono a 6 ore da una presa in corrente alternata da 11 kW, 8 ore con 7 kW e 18 ore da una comune presa domestica da 3 kW. La presa di ricarica al centro del frontale rende ambidestro il rifornimento. Ora sta a voi ricordarvi di non parcheggiare davanti alla colonnina in retromarcia.

L'ELETTRICA NEL MONDO REALE Come altri costruttori, Honda si concentra sul tempo necessario per passare dal 10 all'80% della carica perché questo è l'intervallo che consente di recuperare più alla svelta, mentre l'attesa si allunga molto se si pretende di arrivare al 100%. Risultato, se una ricarica completa potrebbe fornire un’autonomia fino a 412 km, in un lungo viaggio autostradale conviene fermarsi ogni 200 km circa: nessun problema nelle gite fuoriporta, ma per attraversare la Penisola da nord a sud è meglio programmare le soste in anticipo.

Honda e:Ny1, la presa di ricarica al centro del frontale è dietro la mascherina

Due sono le versioni della Honda e:Ny1 elettrica, che arriverà nelle concessionarie attorno a marzo 2024: si parte dai 54.700 euro della Elegance per arrivare ai 57.700 euro della top di gamma Advance, che aggiunge telecamere a 360°, l'assistente di parcheggio, il volante riscaldabile, sensori di parcheggio laterali e portellone elettrico. Oltre ad altoparlanti Pioneer per l'impianto audio e al tetto panoramico con tendina manuale. Il fatto che l'infotainment con schermo da 15,1'' (compatibile con Apple Carplay e Android Auto), gli aiuti alla guida completi e i sedili riscaldati in ecopelle siano di serie già sull'allestimento base rende quest'ultimo molto appetibile, anche se il sovrapprezzo di 3.000 euro è davvero modesto rispetto ai contenuti aggiuntivi del top di gamma.

QUALCHE RIFLESSIONE SUI PREZZI Cinque le colorazioni: Platinum White, Crystal Black, Urban Grey, Vermilion Red e il nuovo Aqua Topaz: il nero è l'unico senza sovrapprezzo mentre le tinte metallizzate aggiungono al conto 1.000 euro. Va detto però che i prezzi delle due versioni sono comunque importanti, soprattutto se pensiamo che la Honda HR-V full-hybrid attacca a 33.700 euro e che per il prezzo base dell'elettrica e:Ny1 si porta a casa il top di gamma della Honda CR-V (ibrida anch'essa), con trazione integrale e tutti i vantaggi di un'auto da 4,70 metri di lunghezza. Poi, certo, nessuna delle due si ricarica alla spina e non emette gas di scarico.

Motore Elettrico Potenza massima 204 CV Coppia massima 310 Nm Velocità 160 km/h 0-100 km/h 7,6 secondi Capacità della batteria 68,8 kWh lordi (61,9 kWh utilizzabili) Autonomia fino a 412 km Ricarica 10-80% 18h a 3 kW; 8h a 7 kW; 6h a 11 kW; 45' in CC Cambio assente Trazione anteriore Dimensioni 4,39 x 1,87 x 1,58 m Bagagliaio da 361 a 1.176 litri Peso n.d. Prezzo da 54.700 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/10/2023