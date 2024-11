Go big or go home: Hyundai svela Ioniq 9

Al salone dell'auto di Los Angeles Hyundai svela la sua nuova ammiraglia, il SUV Ioniq 9: 5,06 m di lunghezza e autonomia superiore a 480 km per tutti i modelli della gamma. Tutti i dettagli.

Hyundai Ioniq 9, vista laterale

Volumi imponenti ma linee pulite per la Hyundai Ioniq 9, che gioca la carta di passaruota in bassorilievo per dare alla fiancata un tocco di inedita modernità e una coda ''boat-tail'' a dare slancio alla silhouette. Anche se forse l'elemento che più contribuisce a renderla filante, nonostante le dimensioni extra large, è il parabrezza molto inclinato, che ridefinisce visivamente i volumi a vantaggio di una connotazione quasi sportiva. L'elemento grafico dei pixel caratterizza le luci, tanto all'anteriore quanto al posteriore. Davanti si nota un family feeling non troppo ostentato con gli altri modelli della gamma. Dietro, lo sviluppo verticale dei gruppi ottici incornicia l'ampio portellone verticale e dona al tutto un equilibrio insospettabile. Ben fatto!

Hyundai Ioniq 9, 3/4 posteriore

Gli interni, che possono ospitare fino a 7 passeggeri, hanno un'aria decisamente famigliare: tanto per il design curvo della plancia digitale, che accorpa due schermi da 12 pollici per strumentazione e infotainment, quanto per i display dedicati ai retrovisori elettronici. Sull'infotainment fa il suo debutto il nuovo sistema di Functions on Demand (FOD) che consente di ampliare le funzionalità del sistema sbloccandole a pagamento, tramite il collegamento online. Tra queste opzioni, vari servizi di streaming e funzionalità basate sul sistema di illuminazione.

Hyundai Ioniq 9, volante e strumentazione

VEDI ANCHE

SALIAMO A BORDO Se hai già guidato una Hyundai di ultima generazione, sulla Ioniq 9 ti senti a casa. Il padiglione alto favorisce l'abitabilità e il tetto panoramico esalta ulteriormente la sensazione di respiro. Rimane la possibilità - probabilmente offerta in opzione - di ruotare le postroncine della seconda fila per creare un salottino con quelle della terza fila: effetto lounge assicurato! Tutte le prese USB all'interno del veicolo sono alimentate direttamente dalla batteria ad alta tensione, garantendo la ricarica rapida di tutti dispositivi.

Hyundai Ioniq 9, i sedili girevoli della seconda fila

Basato sull'architettura E-GMP, da cui nascono anche i modelli Ioniq 5 (qui la prova) e Ioniq 6 (qui il test drive), anche Hyundai Ioniq 9 sarà disponibile con trazione posteriore o integrale. Tutte le versioni avranno il medesimo pacco batteria da 110,3 kWh, supportato da un'architettura elettrica a 800 V, per garantire oltre 480 km di autonomia a tutti i modelli della gamma e fino a 540 km di percorrenza alla versione Long Range con trazione posteriore (se equipaggiata con i cerchi standard da 19 pollici). La ricarica rapida consentirà di passare dal 10 all'80% in 24 minuti dalle prese in corrente continua a 350 kW, ove disponibili.

Hyundai Ioniq 9, il frontale

LE PRESTAZIONI I modelli a trazione posteriore avranno un singolo motore da 215 CV montato dietro: più potente rispetto a quello da 149 CV della Ioniq 6. In questa configurazione, Ioniq 9 sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi. Le versioni a trazione integrale guadagneranno un secondo motore elettrico da 94 CV sull'asse anteriore e ridurranno il tempo nello ''zerocento'' a 6,4 secondi. Un modello Performance completerà la gamma verso l'alto con un motore anteriore più potente (anche lui da 215 CV, come il posteriore) a dare 430 CV di potenza complessiva per uno 0-100 km/h di soli 4,9 secondi. Ogni modello metterà a disposizione del guidatore diverse modalità di guida, tra cui Eco, Normal, Sport e My Drive, con l'aggiunta della nuova modalità Terrain con profili specifici per affrontare neve, fango e sabbia.

Hyundai Ioniq 9, dettaglio del passaruota

PREZZI... TBD Quanto al telaio, sappiamo che le sospensioni adottano lo schema McPherson all'anteriore e un più sofisticato Multilink al posteriore, con ammortizzatori autolivellanti e boccole idrauliche che migliorano l'assorbimento delle vibrazioni, a tutto il vantaggio del comfort sui fondi imperfetti o nel fuoristrada leggero. Le misure dei cerchi vanno da 19 a 21 pollici, con questi ultimi caldamente sconsigliati a chi volesse affrontare sterrati e off-road. Hyundai non ha ancora condiviso alcuna informazione sui prezzi per Ioniq 9, ma il lancio è previsto in Europa per la seconda metà del 2025: stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/11/2024