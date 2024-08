Hyundai Ioniq 9: nuove immagini mostrano anche gli interni

Derivato dal concept Hyundai Seven, prima doveva chiamarsi Ioniq 7, poi forse per non sminuirlo nei confronti della cugina Kia EV9, si è deciso per un cambio di nome. Fatto sta che in Colorado i nostri fotografi hanno individuato i prototipi del nuovo maxi SUV elettrico Hyundai Ioniq 9, riuscendo a scattare le foto spia di interni ed esterni che trovate nella gallery. Anche se, va detto, le camuffature sono ancora molto coprenti.

Hyundai Ioniq 9, vista laterale

Grazie alla vicinanza da cui sono state scattate queste fotografie, alcuni dettagli dello stile si apprezzano nonostante le camuffature ancora pesanti. Come il concept Hyundai Ioniq Seven, le parti superiori dei passaruota saranno squadrate, ma a differenza del concept, l’area che incornicia la ruota vera e propria segue la forma rotonda, come su quasi tutte le altre auto. Dal tessuto che riveste le fiancate, sembra che la carrozzeria tenda ad allargarsi leggermente verso la parte posteriore dell'auto, e la linea del tetto dolcemente inclinata si raccorda con un portellone posteriore quasi verticale. Detto questo, non è certo che sia perpendicolare al tetto come nel concept: l'impressione è che le imbottiture vogliano nascondere un andamento più armonioso e filante.

Hyundai Ioniq 9, 3/4 posteriore

GIOCHI DI LUCI Il parabrezza sovradimensionato che avevamo visto sul concept Seven non sarà presente sulla Ioniq 9 di produzione, ma è ancora evidente un grande tetto panoramico in vetro e sembra che i LED a effetto pixel visti nel concept formeranno davvero una striscia illuminata che attraversa da un lato all'altro la parte alta del frontale, a segnare una linea di demarcazione tra il cofano e il fasicone. Le luci verticali alle estremità del paraurti restano al loro posto, con le loro dimensioni importanti, a dare all'auto un aspetto più sportivo e imponente al tempo stesso. Non è chiaro se il fascione luminoso e avvolgente che tanto caratterizzava il posteriore del concept verrà mantenuto, ma dalle immagini del prototipo possiamo vedere luci verticali alle estremità che sembrano indicare una soluzione di stile del tutto diversa.

Hyundai Ioniq 9, gli interni

Dentro l'abitacolo, spicca un maxi schermo curvo come quelli che siamo abituati a vedere sulle Hyundai di recente produzione, con due display appaiati per strumentazione e infotainment. Sotto di esso vediamo diversi pulsanti fisici e manopole per le regolazioni del clima e dell’infotainment. Inoltre, il volante bicolore con i suoi inserti verniciati sembra moderno e caratterizzato da piacevoli cuciture a contrasto. Dalla Ioniq 9 possiamo aspettarci un buon equilibrio tra comandi touch e non, oltre al mobiletto centrale tra i sedili, con portabicchieri e comando del freno di stazionamento, dal design sospeso su una vaschetta portaoggetti sottostante. Il debutto in società della Ioniq 9 è previsto per il prossimo novembre, in occasione del Salone dell’Auto di Los Angeles.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/08/2024