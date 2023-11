Hyundai Ioniq 7: una new entry nella famiglia degli elettrici coreani

I coreani di Hyundai non perdono tempo sul fronte dell’elettrificazione e la loro agenda è ricca di appuntamenti. Dopo la prima berlinona Ioniq 5 e la super aerodinamica Ioniq 6, ecco in arrivo un nuovo modello della famiglia, la Ioniq 7. Il prossimo grande debutto sarà quindi il crossover elettrico, e queste sono le prime foto dei prototipi immortalati nei pressi del Nürburgring, il famoso circuito tedesco. Ioniq 7 è costruito sulla piattaforma elettrica e-GMP, che è alla base di Ioniq 5, Kia EV6 e il nuovissimo SUV EV9.

Hyundai Ioniq 7: i prototipi del nuovo BEV cominciano i test su stradaSOTTO LA MIMETICA UNO STILE MINIMAL? Dal punto di vista del design, difficile dare un giudizio poiché i muletti sono ancora coperti da una pesante mimetizzazione. Tuttavia, si possono osservare le forme abbondanti e piuttosto squadrate, che seguono i temi stilistici più attuali di Hyundai. Poi si riconosce un bel frontale imponente con una calandra verticale, sottili luci diurne a LED e fari principali full LED montati verticalmente sul paraurti. Infine, la cover nera lascia intravvedere il radar dei sistemi di assistenza alla guida, proprio al centro della mascherina. Altri punti salienti comprendono mancorrenti sul tetto, passaruota allargati per dare più muscoli ai fianchi e specchietti retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati. Nella parte posteriore, sembra esserci un bel design pulito e minimale, anche qui con fanali posteriori a LED verticali. E come la Kia EV9, la nuova Hyundai Ioniq 7 avrà probabilmente le maniglie delle porte a filo.

Hyundai Ioniq 7: dimensioni generose e tanto spazio a bordoPOSSIBILE DEBUTTO NEL 2024 Questa è la prima occhiata al nuovo modello coreano, che potrebbe arrivare nella seconda metà del 2024. Ma adesso è ancora presto fare previsioni, anche per quanto riguarda powertrain e organizzazione degli interni. Non resta che attendere le prossime uscite dei collaudatori per “rubare” qualche notizia in più.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/11/2023