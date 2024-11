Hyundai Ioniq 9, il debutto si avvicina: nuovo teaser del SUV a 7 posti

Hyundai stuzzica la curiosità degli appassionati svelando un nuovo teaserdella Ioniq 9, il SUV a 7 posti elettrico (qui il nostro articolo) che debutterà a Los Angeles nei prossimi giorni, di cui al momento si intravede solo un design slanciato e aerodinamico.

PAVIMENTO PIATTO Dopo il successo di Ioniq 5 e Ioniq 6, apprezzati su tutti i mercati, con la Ioniq 9 Hyundai ha deciso di entrare nel segmento dei SUV a zero emissioni di grandi dimensioni, realizzando una vettura con un abitacolo spazioso e confortevole. L’avanzata Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai permette infatti di offrire interni ampi e caratterizzati dal pavimento piatto per tutte e tre le file di sedili, agevolando gli spostamenti all’interno del veicolo.

VEDI ANCHE

Hyundai Ioniq 9: una delle prime immagini del SUV elettrico 7 posti

SPAZIO E STILE Ma non è solo lo spazio l'elemento su cui gli ingegneri Hyundai si sono concentrati. Sì, perché anche all'interno della Ioniq 9 non mancano elementi di design che fanno dello stile e della ricercatezza i loro principali punti di forza, come ad esempio i rivestimenti e le maniglie delle porte, che contribuiscono a creare un’ambiente sofisticato. Come anticipato, la vettura è in grado di ospitare fino a sette presone a bordo e si preannuncia estremamente versatile così da potersi adattare alle svariate esigenze.

MANCA POCO Non ci resta dunque che attendere ancora un po' di giorni per scoprire tutti i dettagli estetici e tecnici della Ioniq 9, che potrebbe adottare le stesse varianti di motori della cugina Kia EV9.

Pubblicato da Francesco Irace, 13/11/2024