Hyundai Initium FCEV, il futuro delle auto a idrogeno

L'auto a idrogeno è sempre oggetto di discussione: se le colonnine di ricarica per le auto elettriche sono meno del fabbisogno, quelle per l'idrogeno che alimenta i veicoli elettrici a fuel-cell (FCEV) sono, di fatto, inesistenti, almeno da noi. Non di meno molti costruttori portano avanti da parecchio le ricerche e per festeggiare i suoi 27 anni di attività nel settore, Hyundai presenta la concept car Initium, che fornisce anche qualche indizio sullo stile dei futuri modelli del marchio.

Hyundai Initium FCEV, il concept per una nuova auto a idrogeno

PIÙ AUTONOMIA E POTENZA Lo sviluppo di Initium, che vuole essere un SUV da famiglia, si è concentrato su tre aspetti principali: autonomia e prestazioni; abitabilità; comfort e sicurezza. Per massimizzare l’autonomia, Hyundai ha dotato il concept Initium di serbatoi di grandi dimensioni, di ruote studiate per ridurre la resistenza aerodinamica e di pneumatici da 18'' a bassa resistenza al rotolamento. Risultato: oltre 650 km tra un rifornimento e l’altro, che per mettere le cose in prospettiva sono più o meno quanto promettono le migliori auto elettriche (ma meno della metà delle migliori Diesel). Per esaltare accelerazione e ripresa, Hyundai ha aumentato la potenza della cella a combustibile e la capacità della batteria, che comunque rimane per gestire le improvvise accelerazioni, consentendo di aumentare la potenza del motore elettrico fino a 150 kW (204 CV).

Hyundai Initium FCEV, vista laterale

COME LE AUTO ELETTRICHE Senza per ora mostrare immagini o fornire misure, Hyundai sostiene che Initium offra ''abbondante spazio interno e molta versatilità, con ampio spazio per i passeggeri della seconda fila e sedili dotati di schienali dall’ampio angolo di reclinazione per un maggiore comfort''. L’angolo di apertura delle porte posteriori renderebbe poi più facile salire e scendere dall'auto. E per viaggiare un po' più sereni, come le auto elettriche, Initium dispone di un pianificatore di percorsi specifico per FCEV, che affronta uno dei maggiori problemi per gli acquirenti di questi veicoli: l’infrastruttura di ricarica.

Hyundai Initium FCEV, fronte e retro

ARRIVA NEL 2025 Per i Paesi in cui l'idrogeno fosse davvero utilizzabile la Initium mette sul piatto anche la possibilità di alimentare e ricaricare vari elettrodomestici e dispositivi personali grazie alla funzione Vehicle-to-Load (V2L). E per maggior sicurezza in caso di collisione, ''il veicolo è rinforzato con una struttura multi-scheletro nella parte anteriore e con una struttura laterale rinforzata della carrozzeria''. Hyundai ha in programma di mostrare al pubblico il concept Initium al Los Angeles Auto Show e all’Auto Guangzhou a novembre. La presentazione del veicolo di serie derivato da Initium è previsto per la prima metà del 2025. Resta da capire in quali Paesi verrà commercializzato, visto che in Italia sarebbe impossibile utilizzarlo: il motivo è presto detto, da noi ci sono solo due distributori, uno a Bolzano e l'altro a Mestre.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/11/2024