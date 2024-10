Arriva Hyundai Ioniq 9, il SUV elettrico a sette posti è l'inedita sfida dei coreani

L’impegno di Hyundai nella transizione verso la mobilità elettrica è entrato in una fase cruciale con l’arrivo di Ioniq 5 e poi Ioniq 6. Oggi, Hyundai svela ufficialmente i primi dettagli esterni di Ioniq 9, il SUV che ha l’obiettivo di insediarsi stabilmente nel segmento dei BEV a ruote alte di grandi dimensioni. Lo sport utility avrà il compito di dare un'identità ancora più specifica alla gamma 100% elettrica del brand ed è un modello a sette posti tecnologicamente all’avanguardia, che combina prestazioni aerodinamiche e fascino estetico, assicurando ampio spazio per tutti i passeggeri e segnando il debutto dei coreani nel mondo dei SUV elettrici taglia XL.

Hyundai Ioniq 9: un dettaglio dei fari anteriori Parametric Pixel LED del SUV elettricoISPIRATO AL DESIGN DELLE IMBARCAZIONI Per l’occasione, il costruttore asiatico ha pubblicato le immagini teaser del SUV a batterie, dove il “9” rappresenta il posizionamento del modello al vertice della gamma Ioniq. Sulla scia di Ioniq 5 e Ioniq 6, anche Ioniq 9 vanta un abitacolo spazioso e molto confortevole grazie alla Electric-Global Modular Platform (E-GMP), che permette di sfruttare al massimo tutti i centimetri a disposizione dei passeggeri e dei bagagli. Il design definito “Aerosthetic” dello sport utility è un mix bilanciato fra esigenze aerodinamiche ed estetiche. Infatti, questo modello a ruote alte trae ispirazione dagli esterni slanciati e dagli interni accoglienti delle imbarcazioni, che ottimizzano estetica e spazi in maniera ottimale. La linea del tetto, che disegna una curva continua, unita al passo allungato, garantisce il massimo agio per tutti i passeggeri, compresi quelli della terza fila.

Hyundai Ioniq 9: un dettaglio dei cerchi in lega con design aerodinamicoSI SVELA POCO A POCO Le immagini rivelano dettagli che sottolineano il design esclusivo di Ioniq 9. La fiancata è slanciata nonostante le grandi dimensioni; i fari anteriori sono caratterizzati dalla firma luminosa della famiglia Ioniq; lo stile dei cerchi si allinea alla natura dinamica ed elegante del nuovo SUV elettrico. Fin da subito si percepisce che Ioniq 9 ha il compito di ridefinire il concetto di spaziosità e comfort. Hyundai pubblicherà contenuti sull’inedito modello attraverso i suoi canali social, in vista dell'anteprima mondiale prevista a novembre. Il lancio di Ioniq 9 arriva sulla scia dei risultati record ottenuti da Hyundai lo scorso anno e dell’importante traguardo dei 100 milioni di veicoli prodotti raggiunto quest’anno. Il veicolo numero “un milione e uno” ad essere costruito è stato proprio una Ioniq 5, quasi a simboleggiare il passaggio di Hyundai verso la nuova era dell'elettrificazione, con l'obiettivo di raggiungere i due milioni di vendite di veicoli elettrici entro il 2030. Ulteriori informazioni sul modello saranno rese note in occasione dell'anteprima mondiale prevista a novembre.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/10/2024