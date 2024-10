Hyundai, Kia e Samsung insieme per migliorare la comunicazione tra veicoli e smartphone

Con l'obiettivo di migliorare l'integrazione tra veicoli software-defined (SDV) e gli smartphone, Hyundai e Kia hanno stretto una partnership strategica con Samsung Electronics. L'accordo – suggellato da una cerimonia ufficiale svoltasi presso il Samsung Electronics Seoul R&D Campus –prevede nello specifico lo sviluppo di una tecnologia che colleghi in modo perfettamente funzionale gli SDV all'ecosistema degli smartphone sfruttando ''SmartThings'' di Samsung Electronics. Lo scopo è di arricchire l’esperienza di mobilità degli utenti, attraverso l’integrazione con la piattaforma globale Internet of Things, in modo che ogni aspetto dell’utilizzo del veicolo sia collegato senza soluzione di continuità allo smartphone e, di fatto, accelerando la transizione verso veri e propri SDV (Software Defined Vehicle).

VEDI ANCHE

Hyundai, Kia e Samsung: l'alleanza fra colossi coreani è realtàNEL 2026 SISTEMA INFOTAINMENT DI PROSSIMA GENERAZIONE Hyundai Motor e Kia, in collaborazione con il centro software globale di Hyundai Motor Group 42dot, stanno lavorando allo sviluppo del sistema di infotainment di prossima generazione e ad un ecosistema di mobilità aperto. Si tratta di un progetto che ha l’obiettivo di realizzare all’interno del veicolo un ambiente totalmente incentrato sull'utente, migliorando la connettività del sistema di infotainment futuro, che verrà svelato nel 2026. Questa connettività potenziata, permetterà a Hyundai Motor, Kia e Samsung Electronics di introdurre un servizio per la verifica della posizione del veicolo. La funzionalità verrà ampliata e migliorata tramite l'integrazione con ''SmartThings Find'', con un tracciamento globale della posizione del veicolo. L’accessibilità sarà garantita dalla tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) e i clienti potranno verificare la posizione del loro veicolo tramite l'app Connected Car Service, anche in circostanze imprevedibili, ad esempio se non ricordano dove hanno parcheggiato o in caso di furto.

Hyundai, Kia e Samsung: più connessione fra veicoli e smartphoneSERVIZI OTTIMIZZATI SU STILE DI VITA ED ESIGENZE DEI CLIENTI L'obiettivo finale di Hyundai e Kia è quello però di fornire servizi ottimizzati sugli stili di vita e le esigenze dei clienti, come l’assistenza sanitaria, la cura degli animali domestici e gli interni dei veicoli, e di continuare a collaborare con Samsung Electronics per garantire inedite esperienze di mobilità. Oltre a connettere sempre di più gli smartphone ai veicoli, sarà importante introdurre costantemente nuovi servizi, al fine di rendere l’esperienza quotidiana totalmente incentrata sull'utente. Verranno infine sviluppati servizi per un’esperienza di mobilità funzionale e piacevole attraverso la condivisione dei dati tramite l’interfaccia delle applicazioni (API) e kit di sviluppo software (SDK) con diversi partner commerciali, tra cui Samsung Electronics.

Pubblicato da Francesco Irace, 09/10/2024